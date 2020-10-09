馬祖：台海危局下的前線島嶼，未來在何方？

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馬祖：台海危局下的前線島嶼，未來在何方？

70年前的一場戰爭，令中國大陸東邊的孤島馬祖一夕間成為國民政府的反共最前線。

70年後的今天，兩岸關係再次降至低點。夾在兩岸間的馬祖，未來又在何方？