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馬祖：台海危局下的前線島嶼，未來在何方？
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馬祖：台海危局下的前線島嶼，未來在何方？
1 小时前
70年前的一場戰爭，令中國大陸東邊的孤島馬祖一夕間成為國民政府的反共最前線。
70年後的今天，兩岸關係再次降至低點。夾在兩岸間的馬祖，未來又在何方？
影片製作：雷展程，關美清
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