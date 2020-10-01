肺炎疫情下，中國「十一」黃金周出遊熱潮出現新變化

圖像來源，VCG/Getty Images 圖像加註文字， 武漢黃鶴樓在十一假期期間舉辦燈光秀和夜遊黃鶴樓活動。

9月30日晚，周偉從湖北省武漢市跟女朋友一起駕車出發，回到荊州老家與父母一起度過即將到來的中秋與「國慶」雙節。

他們對這次超過一周的小長假期待已久。今年早先的另一大節日春節因新冠疫情而冷清收場，對於像他們一樣的許多中國人來說，這次「十一」黃金周才是今年第一個真正的假期。

「這次真是想要好好放鬆一下，」周偉稱。

除了回家探親，他們還將跟父母一起前往河南自駕旅遊，加入中國數億黃金周的旅遊大軍。這對身為湖北人的他來說有些感慨。

就在幾個月前，他們才經歷過來勢洶洶的新冠病毒，外出旅遊放在年初還是不敢想象的事情，如今他們在計劃旅遊行程時卻已經基本不會將疫情考慮在內了。

「現在國內基本已經沒有病例了，疫情對於我們來說已經不是影響出遊的因素，」他向BBC中文表示。

在這個十月，中國或許是全球最活躍的旅遊市場。如今新冠病毒仍在全球肆虐，本周全球死亡人數剛剛突破百萬，大多數國家確診病例依然高企，採取地區封鎖等強力防疫措施，然而在最初的疫情中心中國，「十一」小長假期間將見證旅遊市場的復蘇，以及數億人次的人員流動。

中國文化和旅遊部下設的中國旅遊研究院預測，8天的「十一」黃金週期間，中國國內旅遊人數將達5.5億人次。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遊客在北京天安門廣場上的巨型花籃前拍照。

「沒有疫情的痕跡了」

在疫情出現以前，周偉和女友原本計劃等休假時前往香港旅遊，但由於現在兩地邊境封鎖，他們只能選擇在中國國內景點遊玩。

出發之前，他們一行人會自行前往檢測機構進行核酸檢測，除了這一點外，疫情對他們這次的旅遊計劃幾乎沒有其他影響。周偉說，即便是核酸檢測，也只是為確保路上不會因為疫情因素耽誤行程，只是以備不時之需。

在跨省或進入一些景點時，他們只要出示手中的健康碼綠碼便可。全程他們也將自備口罩和搓手液，但周偉認為，眼下在中國，這些東西防疫措施都是「小事情」。「如果別人做不到我們也不會太在意了。」

在這之前，中國政府宣佈疫情已經得到良好控制。雖然北京、大連、新疆、雲南等地出現過新的傳染鏈，但在黃金周前各地新增病例再次清零，且內地跨省出行全面恢復。

相比較而言，周偉一行已經算是小心謹慎。29歲的韓章計劃於10月6日在安徽一座小城舉行婚禮，雖然當地政府出於防疫考慮要求賓客宴請不得超過15桌，但她和她的丈夫卻認為，這場婚禮不會帶來任何疫情風險。

據她介紹，婚禮現場不會凖備搓手液等防疫用品。

「當地已經什麼事兒都沒有了。上周我們去看場地，整個酒店只有我們兩個人戴口罩，」她說。「現在已經沒有一絲疫情的痕跡了。」

對於她而言，疫情帶來的最大煩惱是，許多在北京的親友因為在政府機關工作，為防疫工作著想他們被要求沒有特別情況不能離開北京周邊地區，到時婚禮上可能顯得有些冷清。

「我現在只擔心到時候到場的人數太少，會不會拍攝效果不好，」她告訴BBC中文。

圖像來源，CNS/Getty Images 圖像加註文字， 在黃金周前中國各地新增病例再次清零，且內地跨省出行全面恢復（圖為西藏拉薩市，遊客在手機上用QR碼顯示她的電子客票）。

疫情下的新變化

雖然對於周偉和韓章來說，疫情對他們今年的黃金周計劃影響不大，但從市場整體表現而言，今年的中國旅遊市場受疫情影響十分明顯，帶動了旅遊業一些新趨勢的出現。

根據旅遊產品與資訊平台「馬蜂窩」公布的數據，自駕遊和1-6人規模的定制型小團體旅遊是今年中國「十一」黃金周旅遊市場最熱門的主題。

馬蜂窩旅遊大數據顯示，「國慶自駕遊」搜索熱度周環比上漲153%，而定制遊訂單量較去年同期上漲24%。

據身在深圳的旅遊業者蘇菲（Sophie）向BBC中文介紹，疫情對於旅遊業的影響仍在持續，所以今年業界對於「十一」黃金周規模本不樂觀，從目前她所掌握的情況來看，本次黃金周的旅行團訂單量甚至不及預期。

「主要是由於受到疫情影響，一些人還是有些顧慮，因此大家出行的話也更傾向於自駕，或者選擇品質更高的私人定制小團隊，」她表示。