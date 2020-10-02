中美關係與香港抗議：美國計劃加快協助港人「難民」的背後

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港示威者到海外尋求庇護的人數愈來愈多。

美國政府和國會先後就香港人尋求政治庇護的議題有新的動向。美國國務院周三（9月30日）公布，首度把香港納入難民分配的特定類別，讓他們有別於眾多的尋求庇護人士，可以在美國得到額外的援助。美國眾議院外交事務委員會則在周四（ 10 月 1 日）無異議通過《香港人自由和選擇法案》，要求行政部門為擔心被迫害、身處美國的香港人，提供「臨時保護身份」，加快讓他們取得難民身份。

這是香港《國安法》實施以來，美國繼制裁11名中國及香港官員後，進一步提出具體支援香港的措施，美國國會亦蘊釀更多有關香港的法案，預料香港問題將繼續成為美中兩國之間角力的重點議題。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 加拿大多次有人舉辦聲援香港示威的行動。

具體內容是什麼？

美國國務院周三的聲明中預料，未來一年會接受30萬名新的難民和庇護申請，當中預留1.5萬個難民配額，比去年少三千人。

難民和尋求庇護者相異之處，是難民可以特別申請收留及安置計劃，獲得美國政府特別資助，有助他們在美國展開新生活。

這次特別之處是美國國務院首次表明，會把香港的難民列入特別配額組別，與古巴、委內瑞拉等的難民申請者一樣。

這項措施實際上可能只是幫助少數到美國尋求庇護的香港人，但卻是一個明顯的政治表態，揭示日後美國會如何處理香港問題。

與此同時，美國眾議院外交事務委員會在10月1日以口頭方式表決，無異議通過由民主黨議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）牽頭提出的《香港人自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。

這部法案將為身在美國、擔心返港後會遭到迫害的香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status），加快審批香港人的難民申請，並且可以不受政府難民限額影響；同時重申，即使取消了香港部分的特殊待遇，將繼續讓香港享有與中國大陸不一樣的移民待遇，同時推動國際合作為香港提供難民地位的保護。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 12名香港人潛逃台灣時被中國以非法越境罪名被逮捕。

兩港人據報獲美「政治庇護」

香港民主派把被捕、被起訴的香港示威者視為「政治犯」，建制派則認為他們不應該畏罪潛逃，如果他們曾經做過違法的事情，就應該接受法律的制裁。

多名香港抗議者因為逃避香港的審訊和香港《國安法》而流亡海外，台灣、澳大利亞、英國和加拿大均成為熱門地方，他們大多以旅遊簽證前往該地，再在當地申請庇護。如今，美國或許會成為他們另一選擇。

在美國從事移民工作的「八九」民運人士鄭存柱近期表示，兩名香港年輕人在美國獲得政治庇護。

「八九」民運人士鄭存柱形容，兩人不是經常走到抗議前方，不是運動領袖，沒有被捕，去年聖誕期間在家人幫助下讓他們以旅遊名義前往美國，今年年初開始申請政治庇護，預料他們一年後可以申請美國綠卡。消息傳出後，有10多名在美國的香港人和鄭存柱聯繫。