中美關係與香港抗議：美國計劃加快協助港人「難民」的背後
美國政府和國會先後就香港人尋求政治庇護的議題有新的動向。美國國務院周三（9月30日）公布，首度把香港納入難民分配的特定類別，讓他們有別於眾多的尋求庇護人士，可以在美國得到額外的援助。美國眾議院外交事務委員會則在周四（ 10 月 1 日）無異議通過《香港人自由和選擇法案》，要求行政部門為擔心被迫害、身處美國的香港人，提供「臨時保護身份」，加快讓他們取得難民身份。
這是香港《國安法》實施以來，美國繼制裁11名中國及香港官員後，進一步提出具體支援香港的措施，美國國會亦蘊釀更多有關香港的法案，預料香港問題將繼續成為美中兩國之間角力的重點議題。
中國多次批評美國干預中國內政，強調反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移。中國官媒《環球時報》形容，美國國務院把香港首次納入難民接收計劃是「純屬美國人作妖」，批評美國不斷干涉香港內部事務，並稱「香港從來只是西方獲取各種利益的棋子，以為可以將香港命運託付西方，最後只會是南柯一夢」。
具體內容是什麼？
美國國務院周三的聲明中預料，未來一年會接受30萬名新的難民和庇護申請，當中預留1.5萬個難民配額，比去年少三千人。
難民和尋求庇護者相異之處，是難民可以特別申請收留及安置計劃，獲得美國政府特別資助，有助他們在美國展開新生活。
這次特別之處是美國國務院首次表明，會把香港的難民列入特別配額組別，與古巴、委內瑞拉等的難民申請者一樣。
這項措施實際上可能只是幫助少數到美國尋求庇護的香港人，但卻是一個明顯的政治表態，揭示日後美國會如何處理香港問題。
與此同時，美國眾議院外交事務委員會在10月1日以口頭方式表決，無異議通過由民主黨議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）牽頭提出的《香港人自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。
這部法案將為身在美國、擔心返港後會遭到迫害的香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status），加快審批香港人的難民申請，並且可以不受政府難民限額影響；同時重申，即使取消了香港部分的特殊待遇，將繼續讓香港享有與中國大陸不一樣的移民待遇，同時推動國際合作為香港提供難民地位的保護。
馬利諾夫斯基聲明稱，「今年夏季僅幾周，中國政府便奪去了香港居民長久以來的言論及集會權利，違反了對世界的承諾，法案容許香港人避開審訊，讓他們在美國及其他想法相似的國家，得到庇護和享有自由，美國所得的將會是中國的損失。」
兩港人據報獲美「政治庇護」
香港民主派把被捕、被起訴的香港示威者視為「政治犯」，建制派則認為他們不應該畏罪潛逃，如果他們曾經做過違法的事情，就應該接受法律的制裁。
多名香港抗議者因為逃避香港的審訊和香港《國安法》而流亡海外，台灣、澳大利亞、英國和加拿大均成為熱門地方，他們大多以旅遊簽證前往該地，再在當地申請庇護。如今，美國或許會成為他們另一選擇。
在美國從事移民工作的「八九」民運人士鄭存柱近期表示，兩名香港年輕人在美國獲得政治庇護。
他透露，兩人是姐弟關係，而弟弟是陳彥霖的同學。陳彥霖在香港示威期間被發現全裸浮屍在海面，成為香港示威者的抗爭符號，早前香港法院裁定其死因存疑。
刚刚得到美国移民局最新的信息：本律师楼承办的两位来自香港的年轻人顺利获得政治庇护！美国正式开放香港人的庇护申请！ pic.twitter.com/yse29f8wcf— 郑存柱 (@cunzhuzheng) September 29, 2020
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「八九」民運人士鄭存柱形容，兩人不是經常走到抗議前方，不是運動領袖，沒有被捕，去年聖誕期間在家人幫助下讓他們以旅遊名義前往美國，今年年初開始申請政治庇護，預料他們一年後可以申請美國綠卡。消息傳出後，有10多名在美國的香港人和鄭存柱聯繫。
他相信兩人是首批獲美國政府向香港抗議者提供政治庇護的人，形容美國政府「已經向香港人開放了政治庇護」，「不再認可香港是一個可以保有民主法制的獨立地區」。