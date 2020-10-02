拉姆之死：中國藏族網紅直播時遭前夫縱火身亡引爆反家暴討論

圖像來源，Lamu 圖像加註文字， 今年30歲的拉姆在視頻社交媒體抖音上頗受歡迎，她有數十萬粉絲。

據中國媒體報道，一名中國網紅博主在9月14日的一次直播時，遭前夫潑灑汽油後燒成重傷。在與病痛抗爭半個月後，她在9月30日去世。

今年30歲的藏族姑娘拉姆來自中國西南四川省阿壩州藏區的農村。在視頻社交媒體抖音上有數十萬粉絲。她的形象健康甜美，真誠自然，常常面對鏡頭唱歌和跳舞，分享反映鄉間快樂生活的影片，還有很多是關於她在藏區山上採藥和生活的真實記錄。

她還因在視頻中不使用化妝品，素顏出鏡而受到很多網友的青睞，一些視頻收獲了數百萬人點讚。

據報道，拉姆全身90%的皮膚遭到燒傷。這起案件在社交媒體上引發中國網友對於女性面臨家庭暴力的高度關注與討論。

據中國媒體報道，拉姆在9月14日的直播開始後不久屏幕就變黑了。

據報道，她的前夫唐某持刀和汽油闖入她的房子，將汽油潑灑在了正在家中直播的拉姆身上，隨後點火，火勢蔓延整個房屋，之後響起巨大的爆炸聲。

當地的金川縣公安局在一份聲明中說，9月14日襲擊事件發生後，拉姆的身體大面積燒傷，她被送往更高一級的州人民醫院接受治療，於9月17日下午再轉至省人民醫院治療。

由於治療費用高昂，她的家人曾向她的粉絲尋求經濟幫助，並在短短24小時內就籌集到了100多萬元人民幣（約114,280英鎊）。

但她仍在中國傳統節日中秋節前夜因傷勢過重去世。

事出為何？

據中國網站騰訊新聞旗下的「谷雨」報道，唐某此前便有多年的家庭暴力史。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 家庭暴力不僅限於肢體暴力，還有包括精神暴力、性暴力等。

拉姆的姐姐卓瑪表示，此前最嚴重的一次家暴發生在今年5月，唐某用板凳砸在拉姆身上，造成右臂骨折。卓瑪回憶說，她當時「臉上全是淤青，脖子上有被掐的淤痕。」

據報道，在今年5月初，拉姆決定與唐某協議離婚。兩人育有兩個孩子，每人獲得一個孩子的監護權。但不久後，唐某前來威脅說，如果拉姆不同意與他複婚，他將「殺死一個孩子」。

拉姆不久後與唐某複婚，但在再次遭到家暴後，帶著一名孩子出走。由於找不到拉姆，唐某據報道還毆打了拒絶透露拉姆下落的姐姐卓瑪。

拉姆的家屬稱，他們就此事向警方報案，但他們稱警方沒有採取任何行動。當地警方尚未對此作出回應。

拉姆最終和唐某離婚，法院宣佈唐某獲得兩個孩子的撫養權。

警方說，唐某於9月14日因涉嫌「故意殺人罪」被公安機關擋獲歸案，目前該案件正在快速偵辦中。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在中國的2.7億個家庭中，有30%的已婚女性曾遭受家庭暴力。

輿論反應

拉姆的經歷在微博等中國社交媒體引發軒然大波，數以十萬計的網友通過標籤「#拉姆」表達憤慨以及對於很多女性遭到家庭暴力的擔憂，該話題的閲讀量已超過4.2億。

一名微博網友表示，「所有女性都應該團結起來對家暴說不，家暴只有零次和無數次。」

另一名微博用戶表示，她希望「女性能有更多的安全感」。

還有一些網友對於當地警方此前未能對唐某的家暴進行有效懲罰表示不滿。據報道，唐某的家暴行為已持續數年，且程度在持續升級。從在家裏毆打，到拉到街上毆打，唐某甚至不再避諱他人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 當家庭暴力成為新型冠狀病毒肺炎的「影子疫情」，世界各地婦女如何應對這場次生災害？

據「谷雨」報道，一位民警曾表示，從去年到今年，派出所多次接到過拉姆的報警，但警方只是口頭警告男方不要太過分，因為「清官難斷家務事。」

網友@汗青微博 認為，「清官難斷家務事」是一種「和稀泥」的借口。「該怎麼就怎麼你按法律執行就好了。說這種話就是為了偷懶，不管事，本質是瀆職，」他說道。

在中國媒體「封面新聞」發起的「你覺得如何反家暴」的網絡調查中，超過11萬人裏有超過8萬人選擇希望通過法律「從重處理」，也有近2萬人認為，女性應「拒絶沉默，尋求多途徑保護自己」。

法律困境

據中國官方媒體報道，一份全國婦聯的調查顯示，在中國的2.7億個家庭中，有30%的已婚女性曾遭受家庭暴力，受害者平均遭受到35次家暴後，才會報警尋求幫助。

除了警方的處理，家庭暴力受害者在中國的法律體系中亦面臨難關。由於提出離婚訴訟需要雙方同意，當只有一方要求離婚時，法院往往會讓夫妻雙方進行調解。

今年早些時候，河南省商丘市的一名24歲的女子被丈夫狠狠毆打後，從窗戶跳下逃生，導致雙下肢截癱。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情中的家庭暴力：這些「暗號」可以幫助你

但當這名女士試圖和丈夫離婚，並向法院提供了這一事件的閉路電視錄像作為證據後，法院拒絶批准離婚，並要求雙方調解處理。

後來，她將視頻上傳到社交媒體上引發廣泛關注。在憤怒的輿情面前，法院隨後批准了她的離婚。

今年上半年，中國在新頒布的《民法典》中引入了新的30天「離婚冷靜期」制度。該機制使夫妻雙方獲准離婚之前，雙方有時間重新考慮他們的決定。但這在互聯網上引發巨大爭議和擔憂，一些人擔心家庭暴力受害者可能會在這段時間內遭到更多暴力或施壓。

這項將於2021年生效的法律不適用於有家庭暴力史的家庭，不過人權組織表示，許多家庭暴力受害者沒有向警方報案。