中國頂尖高校思政課增設「習思想」 「不能培養制度的掘墓人」

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中國新學年伊始，37所頂尖高等學校將開設一門新的思想政治課，這門課將系統闡述中國領導人習近平的新時代中國特色社會主義思想。

有學者認為，中國當局將「習思想」單獨成課納入中國思想政治教育，試圖培養一批對現任領導人忠誠的年輕人，防止中國內地出現類似香港的青年抗爭。

37所頂尖高校有了新思政課程

根據中國教育部9月在中共黨刊《求是》刊登的文章，2020年秋季學期，37所全國重點馬克思主義學院所在高校將全面開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課。

公開資料顯示，有全國重點馬克思主義學院的高校包括北京大學、清華大學、中國人民大學等中國頂尖大學。

根據中國媒體近期的報道，課程已經迅速在各地鋪開。《中國青年報》報道，在2020-2021學年面向2020級本科生普遍開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」必修課。

據報道，這門必修課共16講，其中14講為理論學習，2講為「習近平新時代中國特色社會主義思想在京華大地的生動實踐」實踐教學，由北京高校思政課高精尖創新中心組織專家錄製市級網絡示範課，供全市高校參考使用。

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早在去年9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳就曾印發《關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》，裏面提出調整創新思政課課程體系：全國重點馬克思主義學院率先全面開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，高校本科階段開設「馬克思主義基本原理概論」、「毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論」、「中國近現代史綱要」、「思想道德修養與法律基礎」、「形勢與政策」。

不能培養「掘墓人」

《求是》雜誌第17期同時發表了習近平2019年3月18日在學校思想政治理論課教師座談會上的講話，他在講話中強調思政課的重要性：「思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程，思政課作用不可替代，思政課教師隊伍責任重大。」

習近平稱，當前形勢下，辦好思政課，要放在世界百年未有之大變局、黨和國家事業發展全局中來看待。

「我們黨立志於中華民族千秋偉業，必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才。這就要求我們把下一代教育好、培養好，從學校抓起、從娃娃抓起。」他說。

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今年9月6日出版的《習近平關於防範風險挑戰、應對突發事件論述摘編》書中披露，習近平在這場座談會上曾明確表示，中國的教育不能培養出「制度的掘墓人」。

「我們培養人的目標是什麼要搞清楚，現在非常明確堅定地提出要培養社會主義建設者和接班人。如果培養了半天，培養出來的是吃裏扒外、吃哪家飯砸哪家鍋的人，甚至是我們這個制度的掘墓人，那辦教育幹什麼？那就會是失敗的教育！」習近平說。

「害怕出現香港式的青年抗爭」

2017年10月，中國共產黨召開第十九次全國代表大會，習近平新時代中國社會主義思想被寫入黨章。2018年3月，「習思想」被寫入中國憲法。在中國當局強勁的宣傳勢頭下，學習習近平及其思想的書籍、講座、學術研究層出不窮。

中國政治學者吳強認為，中國的大學推出「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，是為兩年後中共二十大「習思想」成為中共意識形態核心做凖備。

吳強指出，習近平是繼毛澤東之後最重視思想政治課程的中國領導人，執政八年後推出這樣一部思想政治課程，試圖在中國大學培養出清一色的「小粉紅」，清一色對他忠誠的青年人。

「習對青年工作、對青年的爭奪非常重視，他最害怕的是在中國內地出現香港式的青年抗爭，這是他現在加快腳步爭奪青年（的原因）。」吳強說。

中國政治學者陳道銀則認為，中國的思想政治主幹課程形成馬克思、毛澤東和習近平三位一體，輔之以其他課程，可以給青年學生灌輸這樣的歷史敘事，「即馬克思主義在中國傳播及其中國共產黨的成立、毛澤東思想指導中國革命勝利建立新中國及其艱辛探索和發展成就、習近平思想引領新時代實現中華民族偉大復興」。

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陳道銀認為，這樣可以「在青年一代心目中樹立起習近平的歷史地位和光輝形象，就像當年毛澤東在上世紀五六十年代青年人心目中的地位和形象一樣」。

兩名學者都預測，這門思政課會給中國的年輕人帶來潛移默化的影響。

「在『新』時代由『富起來』到『強起來』民族復興夢鼓吹下，在疫情後中國這邊風景獨好的感觀下，國內大多數人接收的信息就是這樣，在高校開這門課對青年人的思想影響是有效果的，青年人會在不自覺中認同中共的歷史敘事。」陳道銀說。