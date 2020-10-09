肺炎疫情：中國宣佈加入全球新冠疫苗保障機制，態度轉變背後有何考量

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中國外交部確認，該國已在周四（10月8日）同全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。中方稱這是推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。

為實現全球民眾公平接種新冠疫苗，全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世界衛生組織牽頭成立新冠疫苗保障機制（Covax），中國譯為「新冠肺炎疫苗實施計劃」。

中國此前一直未明確表態是否加入，中國專家解讀為做法「謹慎」，因其想平衡中國國內需求和鄰國等需求。

中國的疫苗外交

目前有9種疫苗進入新冠疫苗保障機制的候選庫，其中4種疫苗來自中國。此前中國態度一直猶豫，中國官方小報《環球時報》引述中國疾病預防控制中心流行病學首席專家曾光稱，中國做法「謹慎」，因此前已承諾通過「一帶一路」、東南亞國家聯盟和上海合作組織等平台優先供給一些合作伙伴和鄰國。

曾光說，中國可能想制定周詳計劃，在加入新冠疫苗保障機制前，既能保障本國供應，也能保全這些平台的需求。

此前中國曾明確表示，一旦疫苗研製成功，將優先供給湄公河國家，屬其「疫苗外交」的一部分。

而此時加入新冠疫苗保障機制，中國稱「目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持」。

目前尚未知中國加入的具體表現形式，是向該組織購買疫苗、注資幫助發展中國家還是供給更多疫苗。

疫苗研發和訂購大國美國並未表態加入。此前美國總統特朗普領銜美國退出世界衛生組織，批評世衛組織為「中國傀儡」，並暫停對世衛的資助。

而中國國家主席習近平今年5月則表示，繼續支持世衛組織工作，並承諾將在未來兩年中向世界各國的抗疫努力提供20億美元援助資金。4月，中方已向世衛組織捐款2000萬美元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國國藥集團曾經透露其生產的疫苗價格可能在1000元人民幣以內。

什麼是新冠疫苗保障機制？

新冠疫情在一些國家和地區反撲，民眾期待安全有效的疫苗能讓生活恢復正常。現在一部分新冠疫苗已進入審批階段，一旦審批通過則意味著疫苗可以上市，大眾可以接種。但目前疫苗訂購屬於賣方市場，供需嚴重不平衡。全球各國民眾的接種順序是憑該國國力在全球市場自由掃貨還是無論貧窮富貴，各國民眾有可能實現公平接種，同一時間進行？

為實現疫苗分配公平，新冠疫苗保障機制因此誕生。新冠疫苗保障機制執行負責人奧蕾莉亞·阮（Aurelia Nguyen）表示，在公共衛生領域還從未有類似的嘗試。「新冠疫苗保障機制是一個雄心勃勃的項目，但這是現有唯一的結束全球大瘟疫的計劃。」

但這個計劃顯然面臨很多挑戰和質疑。

新冠疫苗保障機制的挑戰

新冠疫苗保障機制在其官網稱目標是在2021年底前購買20億支新冠疫苗，覆蓋當地20%的人口。但目前未知是否每人需要注射一支還是兩支疫苗才能產生抗體。中國國藥集團負責人此前吹風表示，每人需要接種兩支該集團研究的疫苗才能達到防疫效果。

如果屬實，全球76億人則需要152億支疫苗來幫助結束這場大流行。

目前全球三分之二的國家已參與該組織，參與的國家可以通過該組織購買疫苗，也可以在有需要的情況下免費獲得，當然後者大多數發生在經濟欠發達國家身上。

但美國和俄羅斯並未參與其中。事實上，一些富有國家已提前鎖定疫苗，直接與藥廠和疫苗研發團隊簽訂協議。美聯社稱，這些國家的人口佔全球13%左右，但已鎖定市場50%的疫苗。

這意味著市場所剩疫苗不多，新冠疫苗保障機制面臨激烈的訂購競爭。

除此之外，新冠疫苗保障機制的資金缺口讓疫苗能否公平接種也增添了不確定性。

9月新冠疫苗保障機制承認仍有4億美元資金缺口，需要政府或其它方面滿足。美聯社引述一份該組織的內部文件稱，如果資金缺口不能補平，全球疫苗免疫聯盟不會簽署疫苗購買協議。

截止發稿前，全球疫苗免疫聯盟未回復BBC記者的採訪要求。

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 圖為在中國國際服務貿易交易會上展示的北京科興中維生物技術公司Sinovac的「克爾來福」滅活疫苗。

對新冠疫苗保障機制的不信任

歐盟為新冠疫苗保障機制注資4億歐元，美聯社稱歐盟27國不會通過新冠疫苗保障機制購買疫苗，這被視為對新冠疫苗保障機制的供給能力無信心。歐盟單獨與藥廠簽署購買10多億支疫苗的購買協定。

世衛組織執委會成員、歐盟首席疫苗談判代表奧爾（Clemens Auer）表示，Covax的透明度嚴重不足。"我們對於疫苗的價格、質量、技術平台或風險都將沒有發言權，這是完全無法接受的。"

奧爾說，世衛組織從未就其疫苗戰略向各國諮詢。他評價稱，世衛組織想要為世界最脆弱的人們先提供疫苗，這個想法「高貴」，但卻在政治上幼稚。

台灣可以等待嗎？

中國產的疫苗並非在每個區域都受歡迎，比如在台灣。台灣福衛部長陳時中態度明確，台灣將不買中國疫苗。

台灣本土疫苗研究速度落後於國際，目前台灣共有四家廠商投入研發，其中三家已展開一期臨牀試驗，有一家預計11月能進行一期結果分析。此時國際領先的疫苗已進入臨牀三期最後衝刺階段。

台灣最早的本土疫苗將於2021年下半年上市。除了等待，台灣亦從國際渠道訂購疫苗，台灣於9月18日和「COVAX」簽約、預計10月初付訂金。陳時中解釋稱，對於中國的血液製劑、球蛋白、疫苗等生物醫學產品，台灣原本規定就是不准進口，並不是因為這次疫情而新訂定辦法。

除開中國疫苗外的候選疫苗，有一些需要比較嚴苛的運輸和冷藏條件。陳時中表示，台灣與冷鏈相關公司都保持聯繫，「如果到時候一定要使用，我們一定會凖備好。」

與新冠疫苗保障機制簽訂疫苗協議，只是拿到疫苗入場券，到時還需看疫苗的安全性。而台灣本土疫苗研究落後於國際，可能意味著台灣的接種時間需要等待，但陳時中稱「台灣有等疫苗的本錢」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港媒體引述港府稱，已去信中國政府提出請求，希望當中國疫苗面世時能支持香港需求。

香港的疫苗

防疫工作遠落後於台灣的香港，似乎並沒有等待的本錢。香港本土的"第三波疫情"剛在九月底受控，但似乎近日群組確診病例的增加正預示香港疫情的「第四波」正在到來。所以疫苗對港府的防控工作至關重要。

香港衛生署8月向新冠疫苗保障機制預訂夠約35%香港人口接種的疫苗，其餘疫苗供應則需額外向個別藥廠採購。

香港特首林鄭月娥曾稱，香港屬富裕地區，參與機制所付的價錢會較發展中國家昂貴。但具體每劑疫苗價格，港府所交訂金數額等都未有公開。

即使向新冠疫苗保障機制訂購的疫苗成功，香港仍有65%的人口的疫苗來源未解決。途徑有兩條，就像年初疫情剛爆發時港府找口罩的思路一樣：全球採購和靠中國的中央政府支援。

香港抗疫專家許樹昌稱，餘下未獲保障約65%人口，則由香港衛生署另行再向廠商訂購其他新冠疫苗。但目前為止，未有公開消息顯示港府的訂購交易。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：一群冒險協助加快研發疫苗的志願者

香港媒體引述港府稱，已去信中國政府提出請求，希望當中國疫苗面世時能支持香港需求。

中國國藥集團此前曾稱，該公司研發生產的疫苗最早將於今年年底上市。但由於去年香港發生的「反送中」抗議導致社會極度撕裂和對中國的不信任，即使有中國疫苗供應香港，具體自願接種人數難以預測。

此前中國政府支援香港做全民檢測，在760萬人口的香港，最終自願檢測人數為180萬，總人數的四分之一不到。這也是擺在港府面前的抗疫難題之一，此前九月的大規模檢測測出民眾意願，如果疫苗是中國供應，港府是採取自願接種還是強制接種？