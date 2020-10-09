毛澤東手跡在香港被盜賣 「價值數億」書法被一刀兩斷

圖像來源，Getty Images

一幅估值達數億元的中國前領導人毛澤東的書法卷軸遭竊後，在香港被發現，但它已被裁成兩段。

上個月，盜賊在一名香港藝術品收藏者的家中盜竊了這幅毛澤東的書法作品。但盜賊以遠低於其價值的價格將其出售。

香港警方表示，疑因2.8米長的卷軸太長而無法展示，這幅書法作品被一分為二。

卷軸的原主人說，藝術品的價值「肯定受到了影響」。

這幅卷軸上有中共開國領導人毛澤東揮毫題寫的詩句。它的原主人聲稱，手跡的估價約為3億美元（2.3億英鎊），不過尚不知該估價如何得出。

大規模盜竊

據報道，9月10日，三名男子闖入著名郵票和藝術品收藏家符春曉在香港的住宅中，盜竊了多個收藏品。

毛澤東手跡卷軸是被盜藝術品中最昂貴的一個。符春曉說，這次被竊物品總值約6.45億美元，其中該卷軸估計價值3億美元，另外還有2.4萬枚郵票，10個硬幣和6幅卷軸。

被偷走的藏品還包括文化大革命時期的「全國山河一片紅」郵票。據悉，這版郵票僅有兩三千枚流出市面。

據報道，這起盜竊案發生時，符春曉正在中國大陸。當地媒體報道稱，他位於九龍的公寓保安在巡邏期間，發現公寓房間的鐵閘及木門被撬開，內有翻動痕跡。

據《南華早報》報道，盜賊僅以500港元（64美元；50英鎊）的價格將卷軸賣給另一位收藏家，買家認為這件藝術品是贗品。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 毛澤東生前酷愛書法和古典詩詞。

買家在看到警方的公開呼籲後，在9月22日攜兩段卷軸自首。

目前尚不清楚是誰將這幅藝術品一分為二。香港警務處高級警司何振東表示，「有人認為書法太長……很難進行展示。這就是為什麼它被裁成兩半。」

「看到它被裁成兩半，讓人心痛，」符春曉對《南華早報》說。「這肯定會影響它的價值，但影響還有待觀察。」

符春曉出生於四川，曾任《廣州集郵》、香港《中華集郵》雜誌主編，現為香港中華文物保護協會副會長和香港郵學會會員。除了收集毛澤東的書法作品，他還主要收集及研究蘇維埃時期的政府文件、郵票與國共內戰時期的文件等。

香港警方後來以涉嫌處理贓物罪逮捕了這名49歲的買家，不過他已獲准保釋。

目前，一名參與盜竊的嫌疑人已被捕，但另外兩名盜賊仍然在逃。

據報道，目前警方已找到部分被盜物品，但仍未找到2.4萬枚郵票和其他6幅書法卷軸。

毛澤東書法

作為中共的開國領導人，毛澤東也以其書法而聞名。他的風格獨樹一幟，被稱為「毛體」。

他書寫的漢字多遒勁有力，字形奔放，並自左向右有所傾斜。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 毛澤東書寫的「為人民服務」書法如今普遍懸掛在中國各級政府機關內。

2019年，一封毛澤東在1948至1949年間寫給記者楊翊的親筆信函在蘇富比（Sotheby's）被拍賣，成交價達51.9萬英鎊。

2017年，蘇富比還拍賣了一份毛澤東手稿。這份手稿是毛澤東1975年與古典文學專家蘆荻討論文學時寫的筆記。此時距離毛澤東1976年病逝僅有一年。手稿原本估價約為6至8萬英鎊，最終成交價為70.4萬英鎊。比預期售價高10倍。