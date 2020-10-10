香港國安法：取消紀念「雙十」活動 持續釋放台港關係緊張信號

圖像來源，facebook.com/CYSRC 神州青年服務社 圖像加註文字， 國安法壓力下，今年仍有香港親台團體舉辦雙十升旗。

「山川壯麗，物產豐隆, 炎黃世胄，東亞稱雄……」，上百人團聚香港屯門中山公園中的「青山紅樓」遺址，高唱《中華民國國旗歌》，手裏揮舞國旗旗幟，冉冉升起中華民國國旗，是每年10月10日，香港「親台」藍營（中國國民黨）團體多年來的慶祝雙十革命的活動。

但是今年傳出被技術性阻擾或因為港版國安法壓力下，多數慶祝或升旗活動都無法舉行。不過，香港「親台」（親中國民黨）團體，香港神州青年服務社多名社員，仍不顧觸法之虞前往紅樓地點，舉行升旗典禮，並高唱國旗歌。

有分析稱，北京自2016年台灣總統蔡英文上任後，持續對台灣施壓的大背景下，開始影響台港官方及民間的交流。

事實上，自本周周四（10月8日）陸續傳出，香港「親台」團體，舉辦數十年的升旗典禮以及慶祝茶會活動都「因故」被阻擾取消，引起台港輿論議論。

長期籌辦活動的代表，香港元朗區議會副主席麥業成向BBC中文強調，活動取消是被香港特區政府技術性干擾，也是今年通過的港版國安法影響所致。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港屯門紅樓舉辦「雙十節」升旗禮的傳統在2020年告一段落。

香港「雙十慶祝」活動

BBC中文被告知，往年舉辦紀念活動的場地被種滿帶刺植物。

紅樓是當年辛亥革命在香港據地之一，被香港官方列為古蹟。

傳統親台灣國民黨團體，每年都會此地慶祝雙十即辛亥革命，。不過，根據籌辦團體告訴BBC中文，今年活動遭技術性阻撓，無法參加，因紅樓業主不願出借場地，而中山公園也被種滿帶利刺的植物，借此干擾人群聚集。

香港康文署回應BBC中文稱，應附近居民要求，種植龍蛇蘭及日本葵以美化環境。

圖像來源，BBC 中文 圖像加註文字， 2019年香港紅樓慶祝雙十節者眾

港版「國家安全法」影響？

多年來一直負責籌辦慶祝活動的麥業成說，今年許多活動舉行，與今年通過的港版國安法有關。

麥業成告訴BBC中文，相關活動都是以紀念「國父」孫中山領導「辛亥革命」，推翻帝制為主軸，有餐廳曾要求他們活動不要有「中華民國」或「雙十」在活動中出現，他們也都答應。但在活動前夕突然以「限聚令」為由取消訂位退回訂金。

麥業成批評，這明顯與國安法有關：「港府可能以國安法施壓業者，讓餐廳業者怕被吊銷營業執照，因此臨時取消餐會場地預定」。

「參加者有在港台人，大陸新移民，旅港台人等各界每年都共襄盛舉，紀念辛亥革命，推翻帝制有什麼不對？今年活動被取消，大家都除了無奈之外，也很不開心」，麥業成補充。

不過，餐廳業者對BBC中文表示，取消訂位決定沒有政治介入。

位於旺角鬧區的「倫敦酒樓」代表蘇萬誠向BBC出示他們本周的訂位紀錄說，這幾天不只是「親台團體」的聚會，所有公司行號在酒樓的聚會訂位全數取消：「我們都不會排斥任何政治立場的客人，但因為擔心疫情加劇，需要以客人及員工健康優先。」。

台灣陸委會發言人邱垂正周四（10月8日）則說，香港各界團體舉辦慶祝雙十節行之有年，如果相關方面是基於防疫推辭活動「我想外界能夠理解」，但如果以政治因素阻撓活動舉行，相信「各界也自有公評」。

圖像來源，Mainland Affairs Council, Taiwan 圖像加註文字， 過去台灣官方在香港各界慶祝雙十節角色突出，今年開始淡化參與身份。

「中華民國國旗」消失香港街頭

1997年香港回歸之前，每逢雙十節，香港一些街頭會掛滿中華民國國旗。但回歸後的首次雙十節，港府開始取締。時任特首董建華曾表示，在公眾地方懸掛青天白日滿地紅旗，違反「一個中國」原則。

但港府對於相關紀念活動，並未嚴格打壓，直到2020年港版國安法通過。

根據報道，有香港餐廳業者，在本周收到香港警方信息，稱在餐廳舉辦相關雙十慶典活動「可能」會違反香港國安法。

香港保安局新聞組回覆BBC中文稱，任何活動集會是否觸犯「香港國安法」需視乎其相關情況，包含所得證據，相關行為和意圖等，不會就個別情況作出評論。

不過，香港大學法律學院講座教授陳文敏向港媒01稱，國安法對於特定行為有否違法「有大量灰色地帶，而相關法例牽涉政治判斷，如日後兩岸關係惡化，不排除政府會突然擴大條例適用範圍，將舉青天白日滿地紅旗相關行為列為犯罪。」

建制派學者，全國港澳研究會副會長劉兆佳則說，「展示青天白日滿地紅旗是否違反國安法，要視乎其意圖，如果是紀念歷史事件辛亥革命，問題不大，「但如果是慶祝中華民國成立，會令人產生疑問、非議，是否在宣揚台獨、兩個中國？」

台港關係緊張持續

1997年香港回歸後初期，港府一直以「模糊策略」處理親台團體的雙十節慶活動，並沒有刻意打壓。

此外，香港長期以來，也都有許多認同「中華民國」史觀，遵從孫中山思想，並與台灣的國民黨理念親近的團體存在多年。

譬如，成立40多年的「神州青年服務社」等。這些團體雖然人數不多，但在今年之前，他們舉辦的活動一直被允許，直到今年。10月9日，神州青年服務社首次在室內舉辦「非公開」紀念活動。他們向港媒說，雖然今年不能公開慶祝，但希望「各方尊尊重這面旗幟，及民主自由的信仰，以及孫中山的理念。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣的中華統一促進黨慶祝中國"十一"國慶節(資料照片)

事實上，2008年馬英九執政8年期間，北京與台北關係正好，兩岸經貿來往密切。相關慶祝活動在香港達到頂峰，動輒上千人包含旅港台灣居民，校友會以及政商人士，年年聚集在星級酒店祝賀。

時任香港行政長官特別顧問葉國華甚至公開參加有關大型酒會。

不過，慶祝活動單位一直以「香港各界」為大台，以「慶祝雙十節暨辛亥革命」為號召，避免使用「中華民國國慶」或「台灣」字眼。

但是外界都多半明白「主場」該是台灣陸委會駐港單位「台北經濟文化辦事處」。歷年來的晚會照片也可能看到，「台北經濟文化辦事處」單獨掛名在晚會看板。

香港建制派人士梁愛詩，民主黨創黨主席李柱銘都曾參與過慶祝酒會。

2015年，台灣陸委會特任副主委林祖嘉甚至自台北飛抵香港參加當年慶祝晚會，致詞強調時任總統馬英九發揚「九二共識」兩密切交流。

圖像來源，Empics 圖像加註文字， 愛國同心會2018年在台灣舉行"國慶酒會"，慶祝中國十一國慶節

但是，自2019年，香港特首林鄭月娥以陳同佳在台犯案，試圖修改逃犯條例，引發了翻天覆地的香港示威，2020年港版國安法通過，若干法令針對台灣，在此背景下，台港官方互動越來越緊縮及緊張，連帶影響香港「親台」民間活動。