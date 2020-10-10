台灣雙十節慶祝：蔡英文稱有意願與北京「促成有意義對話」

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 蔡英文提到，台海和平是兩岸彼此共同責任，「台灣無法單獨承擔」。

台灣今日（10月10日）慶祝中華民國109年國慶。台總統蔡英文在上午發表國慶文告，以「團結台灣，自信前行」為主題，除了強調台灣的防疫成果，蔡英文特別將「台美經濟」合作，列為重點談話之一，顯示蔡政府繼續在外交上與美國親近的戰略。

但是，蔡英文又提及，台海和平是兩岸彼此共同責任，「台灣無法單獨承擔；她強調「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。

中國官媒《環球時報》胡錫進發文稱，蔡英文今日提及兩岸關係是她「口氣最軟」的一次。他又估計這是今夏以來，中國人民解放軍在台海周遭的軍事演示，讓蔡政府感到問題嚴重性。

亦有分析指出，蔡英文雖然稱有意願與北京進行有意義的對話，但在台灣親美路線持續下，台北如何與北京互動，北京是否願意減輕壓迫台灣國際空間的力道，減少軍事對台灣恫嚇，都仍未明朗。

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 蔡英文在典禮特別感謝防疫人員。

蔡英文喊話習近平

蔡英文今年國慶講話雖然主要聚焦在防疫成果，但其中針對兩岸關係及區域和平，與美國外交合作仍是各方關注焦點所在。

她表示，台灣在鞏固區域和平與守住民主價值之下，絶對不主動挑釁北京。之後，她又提到中國國家主席習近平最近的談話稱「我也注意到，對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。」

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 蔡英文稱願在對等的情況與北京開啟「有意義對話」。

親美路線持續

蔡英文強調兩岸關係的穩定和平，需要北京與台北彼此合作，但是，美國在兩岸關係的仍然扮演重要角色。不過，此次國慶談話雖繼續強調台美合作，她並未提及美國軍售台灣，外界分析這是避免刺激北京。

事實上，蔡英文與美國在產業鏈的合作是她就職第二任最重要的經貿戰略之一。

譬如，全球芯片龍頭，台灣半導體公司台積電（TSMC）2020年中，在美國邀請下，宣佈將赴美國建廠生產晶片，引發各界議論。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）今年九月訪台之時，便在官邸與蔡英文以及台積電創辦人張忠謀會面。

港媒「南華早報」分析，台灣的國慶大會上，有關兩岸關係的議題都將會被北京關注：「目前解放軍正採取觀望的態度，且若蔡英文說的話會造成兩岸關係進一步惡化，那麼解放軍就有可能採取進一步的行動」。

但台灣淡江大學大陸所榮譽教授趙春山，向台媒「聯合新聞網」說，這段時間美國對台軍售、高官來訪等等，蔡此次都沒有突出，再加上台外交部長吳釗燮近日表示台不會主動尋求與美建交，「目的都是不想刺激北京。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 韓國瑜沉寂多時突然發言，引起台灣政壇討論。

韓國瑜出手

此次蔡英文談話，也順勢讓台灣內部政治人物順勢發言，特別是反對蔡英文的政治對手。

台灣前總統馬英九質疑蔡英文與民進黨「是否真心祝福中華民國」，他說今年蔡政府舉行的國慶典禮「視覺設計」沒有中華民國以及民國紀年，「只剩下台灣與2020」。

更引起討論的是沉寂數月的前高雄市長韓國瑜，今日也在臉書上突然發言。他刻意選在10點10分在臉書發佈錄製影片中，除了祝賀中華民國國慶之外，他強調台灣處境危殆前所未有：「109年中華民國真的面臨到了風雨飄搖，內外夾擊，這麼地危險，外部有不停的軍事軍事壓力，內部大家分歧四想。」