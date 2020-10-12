李孟居等一批台灣「間諜」在大陸被捕，台當局批評稱其「被認罪」

圖像來源，ARCHER 圖像加註文字， 李孟居去年經中國大陸國台辦證實，因"涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動"已被審查。

去年被中國大陸當局以「非法提供國家秘密罪」拘捕的台灣人李孟居在官方媒體現身，稱自己過去做錯事對「祖國有些傷害」，台灣陸委會批評指， 李孟居是在中國大陸當局施壓下「被認罪」。

中國中央電視台周日（10月11日）的「焦點訪談」報道中，播出李孟居接受採訪的片段，他對著鏡頭表示過去做了很多錯事，「覺得很抱歉」。

節目同時形容李孟居是個「別有用心的商人」，指他去年在香港參加反對《逃犯條例》修例抗議活動後，到深圳設法用手機和錄象機拍攝在深圳集結的軍車和武警部隊照片，最終在深圳凖備出境時被捕。

中央電視台在同一天播出的《新聞聯播》節目又指出，當局過去一年來展開專項行動，成功破獲數百宗間諜竊密案件，拘捕包括李孟居等一批台灣間諜和相關人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國武警部隊去年在香港示威浪潮期間在深圳集結。

該電視台指出，蔡英文就任台灣地區領導人後，兩岸關係形勢複雜嚴峻。台灣民進黨當局為了搞台獨、破壞祖國統一，小動作不斷。"台獨"分子也在台灣民進黨當局的指使下開始活躍，這些人一方面加緊刺探祖國大陸的情報，一方面想混水摸魚，給兩岸和平統一進程製造雜音。比如香港修例風波發生之後，一些"台獨"分子就開始蠢蠢欲動。

中國大陸國安部門表示，李孟居拍攝到的16段短片和48張照片屬於「秘密級」資料，威脅到國家安全，因此被捕。

「焦點訪談」節目指出，李孟居前往深圳灣體育場看武警集結的情況，被警方喝斥後仍持續偷拍，他說「想錄下武警操練的聲音」。他於8月20日趕往深圳碼頭離境時，被中國國家安全機關抓捕。但官方沒有說，拘捕為什麼沒有在現場進行。

節目又公開李孟居和友人陳亞麟在社群媒體的聊天記錄，顯示兩人想赴港支援反對《逃犯條例》修訂的相關運動，並形容李孟居是一名商人，也是「台灣聯合國協進會」理事，這個組織負責推動台灣加入聯合國，是「台獨組織」。

節目又引述中國大陸國安人員稱，李孟居陳亞麟等人「並不是真正關心香港民眾的安全以及香港的自由、民主」，而是想在台灣獲取關注度、知名度，賺取個人政治資本。

中國大陸當局去年9月指出，李孟居涉嫌從事「危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。

從事科技業的李孟居受聘為台灣屏東枋寮鄉鄉政顧問，為該鄉鄉長的陳亞麟說，李孟居8月18日隻身赴香港旅遊，原本與他約好8月27赴印尼參加國際會議，但8月20日起就失聯。

中央電視台周日播出李孟居的片段後，陳亞麟接受台灣媒體訪問時說李孟居還活著的消息令人振奮，但認為李在節目上的說辭是「被自白」（被認罪）。陳亞麟又認為，中國大陸當局嘗試在台灣雙十節之際透過央視宣傳。