習近平廣東考察：三次「新南巡」的時代背景

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 10月12日，習近平在廣東考察調研（圖為習近平考察潮州市牌坊街時，與現場市民交流）。

中國國家主席習近平本周前往廣東視察，除前往潮州等城市考察外，他還將於10月14日出席在深圳特區建立四十週年大會並發表講話。在香港形勢未平、中美關係緊張與新冠疫情挫傷全球發展的當下，習近平再次來到中國「改革開放」的前線，料會釋放出中國經濟發展與對外關係的新信號。

中共領導人對深圳的考察向來會引起極大關注。1979年，中共決定在深圳等四個廣東城市試辦經濟特區，廣東，特別是深圳，由此成為中國經濟改革與對外開放的「排頭兵」。1989年「六四」，在中國改革派與保守派的經濟路線之爭日益白熱化時，鄧小平1992年「南巡」深圳與珠海等地，發表一系列講話，為中國日後社會主義市場經濟的目標奠定基礎。

在鄧小平之後，中共領導人在深圳特區建立「逢十」年份均會前往深圳參加慶祝活動。2000年，時任中國國家主席江澤民出席深圳特區建立20週年大會，並為蓮花山的鄧小平塑像揭幕；2010年，時任中國主席胡錦濤出席深圳特區建立30週年大會。

而這是習近平就任中國最高領導人職位以來第三次視察廣東。與前兩次相比，這次他與中共面臨的國內外環境極其不同。

2012：甫上任後的經濟改革動員

廣東曾是習近平成為中國最高領導人後離京赴外考察的首站。2012年12月，習近平在成為中共最高領導人後不到一個月，便前往廣東深圳、珠海、佛山及廣東四座城市考察。

由於與鄧小平「南巡」路線類似，被稱作「新南巡」的這次行程在當時被視作習近平進一步釋放經濟開放與改革信號之舉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於與鄧小平"南巡"路線類似，被稱作"新南巡"的這次行程在當時被視作習近平進一步釋放經濟開放與改革信號之舉。

在當時，中國借助多年經濟持續高速增長取得了諸多成就，但一些問題也開始浮出水面。「反腐」運動揭露了中國體制的常年積病，中國經濟開始出現增速放緩勢頭，全球金融危機之下，中國內外出現中國經濟「硬著陸」甚至「崩潰論」的議論，中國國內要求經濟與政治改革更加自由開放的聲音不斷。

中國官媒普遍將這次視察稱作「改革開放再出發的號召」。習近平當時在深圳表示，中共中央「改革開放的決定是正確的」，今後仍然要將「這條正確的道路」「堅定不移地走下去」，「而且要有新開拓」。

「之所以到廣東來，就是要到在中國改革開放中得風氣之先的地方，現場回顧中國改革開放的歷史進程，將改革開放繼續推向前進，」他在那次視察中表示。

就任最高領導人後，習近平還提出實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」。在這之後，這種民族主義論調在中國的全面抬頭沖淡了不少討論經濟進一步開放與自由的勢頭。

2018：「改革開放」四十週年與中美貿易戰

2018年是中國「改革開放」四十週年。同年10月，習近平時隔六年再度前往廣東考察。這次的他權力更加鞏固，但面臨的局面也更加棘手。

彼時的習近平在2018年初經中國全國人大修憲後為自己終身連任取得了制度保證。六年以來，他的鐵腕作風與經濟上的保守做法越來越偏離甫上任時外界對他「改革者」的期待，修憲的決定為他引來批評他為「獨裁者」的指責。

也是這一年，他遭遇了上任後最大的外交挫折——中美貿易戰，這也極大挫傷了他在經濟上的構想。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 近期中美關係跌至建交40多年來的歷史冰點，在科技、教育、貿易等多方面互加限制。

2013年起，習近平「新開拓」的輪廓在開始逐漸浮出水面。2013年，習近平提出了「一帶一路」的構想，這兩條以中國為起點、輻射多個大洲的線路是中國新的對外開放的路線圖，也是「中國夢」的一部分，然而這個計劃也引發國際社會對其透明度和中共借其輸出威權模式的質疑。

之後中國進一步在2015年提出「中國製造2025」計劃，旨在提升中國高科技行業競爭力，但這在中美貿易戰中遭到全面狙擊。美國認為這項計劃讓中國政府一些新興產業上為本國企業提供政策傾斜，不利於市場自由競爭。

與此同時，中國的「東方之珠」香港也在這幾年期間讓中共領導人變得越為不安。2014年香港民主派支持者為爭取不設篩選機制的普選制度發起佔領運動（又稱「雨傘運動」），吸引全世界關注。2016年香港爆發嚴重警民衝突，顯示香港社會分歧及民眾對政府的不滿愈發加重。

2015年，中共在「一帶一路」規劃中提出「粵港澳大灣區」的倡議，設想將香港、澳門兩個特區與廣東結合打造成新的城市群，但這一規劃引起香港民主派及其支持者的廣泛不滿，他們認為，這種「硬融合」是大陸進一步削弱香港「高度自治」及自由的行動，而絶大多數香港人並不會受益於此。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 習近平曾在2018年10月來到廣東珠海，主持「粵港澳大灣區」的重要工程「港珠澳大橋」開通儀式，並在深圳視察

在那次視察中，習近平回應了外界對「民營市場退場論」的擔憂，再次強調要繼續「改革開放」。他稱中共中央一直重視非公有制經濟發展，這一點「沒有改變、也不會改變」，中國的改革不會停頓，開放不會止步，且「一定會有讓世界刮目相看的新的更大奇蹟」。

然而這並沒有緩解中美貿易摩擦繼續升級給中國經濟帶來的衝擊，中國在這之後出現了愈發複雜的挑戰。

2020：香港局勢、中美關係與疫情交織

2020年，試圖從新冠疫情中復蘇的中共面臨的外部環境更為艱難。年初在中國最先被發現的新冠病毒擴散至全球，而外界對中國政府最初應對疫情不力的質疑與指責給中國的國際形象帶來重創。

香港方面，2019年因香港特區政府強推《逃犯條例》，觸發香港出現主權移交以來嚴重的政治風波，再度爆發大規模示威並持續數月。2020年中共當局在香港強推《國安法》，被視為加強對香港的管控，並被指責破壞「一國兩制」，引發西方主要國家普遍譴責。