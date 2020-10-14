中國央視開啟「台諜」資訊戰 台灣輿論如何回應

圖像來源，BBC NEWS CHINESE 圖像加註文字， 中國官媒央視繼10月12日晚間在"焦點訪談"中稱，一個名為「鄭宇欽」（Cheng Yu Chin）的台灣人因對大陸從事間諜情報活動被國家安全機關逮捕（圖右為央視報道畫面）。圖左為鄭宇欽的臉書照片，上面的英文介紹稱鄭是中歐政治經濟研究所所長。

中國央視（CCTV），繼10月11日指控台灣屏東縣男子李孟居為台灣間諜之後，最新公布對象是另一台籍男子鄭宇欽（Cheng Yu Chin）。

央視周一（10月12日）的報道稱，旅居歐洲的台灣人鄭宇欽，是民進黨前主席卓榮泰的前助理，並稱鄭男在歐洲被台灣駐捷代表李雲鵬吸收後，開始在兩岸及歐洲對大陸進行情報搜集，長期在捷克及歐洲各國「策反大陸人員」、挑撥北京與各國關係。

央視又稱，鄭宇欽14年來，在其對口單位，「台灣軍情局」收取了約新台幣276萬元（約63萬人民幣）的「工作經費」。

BBC中文無法獨立查核這些案件。

卓榮泰向台灣媒體表示，從不認識鄭宇欽。台灣行政院長蘇貞昌星期二（10月13日）回覆媒體否認這兩位人士都是「台諜」，他說「台灣已不再做，也不必做這些工作。」

台灣大陸委員會稱，從未收到鄭宇欽家人尋求援助他的信息。台灣外交部歐洲司代表姜森周二則向媒體表示，台灣外交部從沒有名為「李雲鵬」的官員。他又說，鄭宇欽旅居捷剋期間，長期推動中國的「一帶一路」。

台灣政治大學國發所助理教授黃兆年告訴BBC中文，他同意央視也許知道，這些疑似「被迫認罪」的報導，並不容易取信於台灣觀眾，「恐怕是用於刺激中國內部民族主義，以求維穩的大內宣作用居多。」

圖像來源，BBC NEWS CHINESE 圖像加註文字， 在央視播出的畫面中，鄭宇欽穿著黑色背心和格子襯衫。他在節目中稱：「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的事情對大陸是有傷害的」。

鄭宇欽是誰

1977年出生，鄭宇欽來自台灣高雄，2004年畢業於台灣淡江大學國際事務與戰略研究所。

根據BBC中文在台灣中央圖書館查詢資料讀到，他的碩士論文研究中國大陸情報系統，名為「中共國家安全部組織與運作模式之研究」，指導教授為丘立岡。

該論文研究摘要提到，「從近年中共破獲台灣諜報組織之效率來看，兩岸的諜報呈現敵漲我消的困境」。本文提出「強化反情報能力、擅用中共社會發展環境、運用智庫與創立多元徵才管道等，改善台灣情報能力。讓適合從事情報分析、諜報布建、反情報活動的人力，人盡其才。唯有如此，台灣在兩岸諜報競賽中掌握優勢。」

鄭宇欽碩士畢業後前往歐洲求學，在捷克查理大學取得博士，並參與成立「中歐政經研究院」（The EU-China Economics & Politics Institute）推廣捷克捷克公務人員或商界與中國交流。

鄭宇欽過去幾年，在台灣「天下雜誌」的網路論壇，發表多篇文章，正面評價「一帶一路」在中歐，包含捷克的成功。他的配偶是中國福建人，根據台媒報導，兩人於鄭妻子於捷克留學時認識，婚後育有一子。

台灣學界在去年就知道鄭宇欽失蹤的消息，有人打電話到捷克給鄭妻詢問鄭男行蹤，鄭妻則不願多談。

根據央視報道，鄭宇欽亦是在福建被中國逮捕。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 李孟居去年經中國大陸國台辦證實，因"涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動"已被審查。

台灣輿論反應

去年被中國大陸當局以"非法提供國家秘密罪"拘捕的台灣人李孟居周日（10月11日）在中國中央電視台《焦點訪談》報道中現身，稱自己過去做錯事對「祖國有些傷害」，台灣陸委會批評指， 李孟居是在中國大陸當局施壓下「被認罪」。

央視接連兩天指控李孟居及鄭宇欽為「台諜」一事在台灣輿論引起許多反應，有人認為在兩岸關係持續緊張下，在台灣政治圈工作的民眾，最好不要輕易踏入中國大陸，包含香港、澳門兩地。

但是，多數台灣民眾及媒體對於李鄭兩人是否如央視所言，從事「台諜」罪證確鑿，並不太信服。在電視論壇上，許多台灣網民就找出鄭宇泰過去幾年發表過的評論文章，多半是讚揚中國「一帶一路」在捷克的成功及重要性，因此不大能相信鄭男為「台諜」企圖危害中國國家安全。

長期研究兩岸媒體政治的黃兆年分析，自香港銅鑼灣書商林榮基、桂民海等人在鏡頭前「被迫認罪」，加上今年肺炎疫情初期，中國官方的資訊被批評為不透明等，譬如李文亮醫師事件，台灣民眾對於中國所提供的新聞資訊有所存疑，甚至開始「免疫」。但是，透過台灣當地人士或團體配合演出的資訊操作，以及境外媒體協力發動的的宣傳攻勢，仍比中國官媒的直接報導更加細緻，不能說在台完全沒效果。

在兩岸來往十多年，從事影視工作的Emily（愛蜜莉）告訴BBC中文說，她自己的觀察是「我覺得中國官媒的新聞可信度大概只有20%吧。之前說新冠肺炎是美軍帶來的，不就是最大佐證。不過我覺得這些官媒宣傳影響不大，台灣人對大陸新聞一向只是看看，不會認真。」

但是愛蜜莉自己也清楚，從事媒體影視工作，就有很多門檻或禁忌。她說，台灣媒體工作者到對岸本來就會受到較多監控，去大陸要辦的台胞證上面也會特別標注媒體。她說：「我朋友搞演唱會，也會有主辦方要提醒港台籍藝人上台避免聊敏感話題，主辦方覺得不妥就會立即切斷訊號。之前范冰冰被查稅事件，我們在後台討論時也很小心，就怕出事。」

另一來自台灣的美商公司高管谷小姐（經要求化名）告訴BBC中文說，看這些「台諜」案，她認為這批人被逮捕的時間點都蠻接近的，跟之前英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑去年在中國被捕的情況類似，在關口被搜手機於是接著被逮捕，只是定罪與見報的時間點不同。

「以時常穿梭中港關口的商人角度而言，這件事還蠻引起我的關注，甚至有因為本身有被海關點名搜查手機內容，而萌生辭意。因為我的手機有許多可能會被視為間諜的『反送中』照片，當時我需要常常去大陸出差。可以輕易地『被認罪』，這類型的新聞讓我感到既憤怒又害怕。」她說。