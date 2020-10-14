習近平南巡：深圳會否取代香港？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 深圳將會有更大自主權，併發展金融、航運業這些香港原本有優勢的行業。

中國國家主席習近平周三（10月14日）在深圳出席經濟特區40週年慶祝活動，表態支持深圳實施綜合改革試點，將賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上有更多自主權。

此前，中共中央發佈文件指深圳將重點發展金融、放寬市場准入，增強深圳在大灣區中的核心引擎功能，引發外界關於「深圳會否取代香港」的討論。

香港特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時表示，不介意香港本地生產總值（GDP）被深圳超越的說法，認為兩地可以良性競爭和深度合作。

習近平演說中的港澳部分

習近平在演說中表示，深圳經濟特區40年改革開放實踐積累了十點寶貴經驗，包括堅持中共對經濟特區建設的領導、完善中國特色社會主義制度、堅持發展是硬道理、敢闖敢試、全方位對外開放提高吸引力和競爭力等等，其中一點寶貴經驗，是必須全面貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與港澳融合發展，相互促進。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 習近平出席深圳特區40週年活動時發表演說。

他表示會「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」，形容深圳是大灣區建設的重要引擎，要抓住歷史機遇，推動三地經濟運行規則、機制銜接，以及加快粵港澳地區的鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。

習近平說，要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合，鼓勵和引導港澳台同胞投資，對特區作出新貢獻；另外希望利用粵港澳大灣區平台，吸引港澳青年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青年交流，增強港澳青年對祖國的向心力。

不少香港媒體留意到，這次中央政府提出深圳改革方案除了著重大灣區協作，亦擴大了金融業、航運業等對外開放方面的舉措，以及發展高科技行業等等，這可能顯示中央政府對香港的不信任，有意加強發展深圳，對香港形成一定壓力。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆在一個線上會議上表示，深圳成為國家開放措施的試點，確認深圳在粵港澳大灣區扮演引擎角色，深圳可能成為內地經濟開放的第一步，未來五年深圳的重要性將不斷上升，香港、廣州等周邊城市會有相應配合。至於香港金融市場角色會否被削弱，劉健恆認為，深圳作為試點，很多措施可能會擴至大灣區其他城市。

香港時事評論員劉銳紹對BBC中文分析說，習近平此次演說有別於過往領導人南下時的講話，並沒有提及香港對深圳發展的貢獻，著墨香港的地方不多，似乎想釋放出訊號，稱香港配合深圳等地的大灣區發展。他認為深圳會否取代香港，是要看香港的實力和價值剩下多少。

「北京的意圖很明顯，如果深圳有能力，最終是想取代香港，但現在是沒辦法短時間內取代香港，改革開放多年來，每年引進的外資，有六成至七成是經香港引進。這情況暫時沒法改變，無論深圳做多少金融改革，短期內也不會超越香港，」他說，「但香港自己本身的實力，在港府和北京摧殘下正在減弱，特別是《國安法》之後，外國把香港等同中國其他城市，香港的特色愈來愈小，如果這樣發展下去，就算沒有大陸其他城市去競爭，香港也會慢慢衰敗。」

中國獨立時政評論人吳強認為，習近平以深圳為主題談粵港澳大灣區，談改革開放，香港已經被他置之度外了。但是最重要的，自由派、改革派、國際社會對中國所期待的，並不是分權改革，真正中國需要特區的，或者說特區的意義，是香港這樣的特區，但香港事實上已經被「一國一制」，「一國兩制」的意義已經在消失，往「一國一制」方向發展。

吳強對BBC中文分析說，中國已經在放棄香港這樣一個最大的特區。香港特區的意義其實是中國內地最稀缺的一個東西，「是自由，以及民主的參與」。香港民主參與很有限，但其實有相當自由的基礎，制度的基礎。深圳現在開始談改革開放的制度，但其實中國真正缺的是自由的制度，以及逐漸擴大的民主。

他說：「香港是一個模式，內地最稀缺的實際上是這種自由和民主，但是習並無意在中國搞這種自由的特區，哪怕是保留香港這樣一種特區，他都不願意。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港一年多的示威令反中情緒升溫。（資料圖片）

林鄭：不介意「深圳經濟超越香港」的說法

香港特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時表示，不介意香港本地生產總值被深圳超越的說法，因為深圳人口和土地比香港豐富。她的言論被香港反對派批評為自貶身價，自我削弱香港的優點去配合內地發展。

林鄭月娥在訪問中表示，深圳和香港兩地可以良性競爭及深度合作，香港有資金進出、貨幣兌換自由、國際接軌的法律系統等優勢，可與深圳的創科能力及先進製造業配套，期望中央繼續給深圳先行先試、突破和創新政策，令深港合作在全新平台進行。

她坦言，在香港行事困難，每次到深圳，該市領導都同情她，因為在內地說得出就會去做，在香港有少部分人過份強調本土文化，排斥內地，強調香港要穩定局面，從來不會因為一小撮人排斥內地，就減少青年前往內地工作、交流等機會，希望透過教育，讓年輕一代更加掌握「一國兩制」，讓他們嘗試進入內地了解發展機遇，減少抗拒感。

林鄭月娥原本計劃在周三發表一年一度的《施政報告》，但她改變行程出席深圳的相關活動。她解釋，是因為有一系列措施需要中央考慮和支持，由於涉及範圍廣泛，非單一部委能決定，所以10月底會前往北京，開會後決定這些政策及項目是否得到支持，為了香港公共利益，爭取11月底前發表《施政報告》。

香港民主派質疑，林鄭月娥是為了在周三到深圳見習近平而押後《施政報告》，而且《施政報告》要事前與內地商討，顯示她沒有把港人放在首位，打擊「一國兩制」。

林鄭月娥此行並沒有與習近平單獨會晤。在周二，她的健康狀況引發關注。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥被指與新冠患者同場，不過她並非緊密接觸者。（資料圖片）

林鄭月娥上周五出席一場香港管弦樂團的表演，但其中一名錶演者後來確診新冠肺炎，近百樂團成員被視為密切接觸者，正安排接受檢疫，需要隔離。

特首辦公室周二晚回應BBC中文表示，當時林鄭月娥全程佩戴口罩、沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並在表演中場休息時離開，並指根據香港衛生防護中心的意見，她並非緊密接觸者，建議她做病毒測試，在公眾地方要配戴口罩，特首在周日和周一，不只一次接受病毒測試。