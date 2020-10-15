黎智英涉非法集結案出庭前 辦公室又遭香港警方搜查

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港警察國安部黎智英

香港壹傳媒創辦人黎智英在九龍觀塘的私人辦公室被警方突然搜查，並帶走若干文件。香港警方暫未說明這次搜查的原因。

身處台灣的黎智英長期助手馬克·西蒙（Mark Simon）星期四（10月15日）透過社交媒體透露，十多名警員早上到該辦公室，並在黎智英代表律師抵達前入內搜查。

壹傳媒旗下香港《蘋果日報》報道，被搜查的是黎智英名下力高顧問公司在九龍觀塘的辦事處，警員持搜查令進入，並曾打開辦公室內的夾萬（保險櫃）。

此次搜查在黎智英等26人因參與「六四」31週年悼念活動被控煽惑非法集結，而須再次到法庭應訊前數小時發生。

黎智英在法庭外批評警方「離譜」，並稱警方旨在滋擾他。

BBC向香港警務處查詢這次搜查的詳情，暫未得到任何答覆。

在三次被捕之外，今年6月4日晚「六四」31週年晚會未能在香港維多利亞公園如常舉行，黎智英等26名前往維園參加活動的人士，收到法庭傳票。律政司指控他們涉嫌煽惑參與未經批准集結罪。

9月15日包括黎智英在內的多人已因此案出庭。

星期四（10月15日），香港西九龍裁判法院再次就此案提訊。裁判官接納檢方要求，轉介案件至區域法院（地方法院）審理，11月3日再由區域法院法官提訊。因管轄變更，一旦被判有罪，黎智英將要面對的最高刑罰，從兩年監禁變成五年監禁。

黎智英的其餘兩次被拘捕分別涉及去年8月31日涉嫌參與非法集結，去年8月18日、10月1日涉嫌組織及參與非法集結，以及於2017年6月4日「六四」28週年晚會上涉嫌恐嚇一名記者。