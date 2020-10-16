美國人士現身台灣空軍雷達站影片 是「意外」流出還是有意為之？

圖像來源，MNA, Taiwan 圖像加註文字， 美國人士現身台灣空軍雷達站

台灣總統蔡英文周二（10月13日）與台灣國防部長等前往台空軍位於新竹縣山區的「樂山雷達站」的台灣空軍「偵搜預警中心」視導。但是，相關影像引起媒體及輿論關注，因為從台灣軍方公布當天的視導影片中，有一名外籍人士與蔡英文等人「意外」一同入鏡，引發輿論關注。

台灣軍事研究專家、《全球防衛雜誌 》主任陳國銘向BBC中文解釋，根據過往經驗，採訪台灣軍事以及總統視導軍隊等相關行程，都曾見過有美籍人士在場，後者通常會被軍方要求迴避。

陳國銘認為，此次台灣國防部影片中，有美籍人士在軍聞社影片中露面很難是意外，該是配合15日美國驅逐艦「貝瑞號」又再次穿越台灣海峽的新聞操作，表露「台美軍事持續合作」的意味濃厚。美國驅逐艦本周穿越台海，是2020年以來的第十次。

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 位於台灣西北部新竹高山的樂山雷達基地主要是面對台灣西部，面對台灣海峽。

蔡英文巡視台灣空軍基地

2020年，美中關係持續緊張，美中自今年起不斷在台海及周遭進行軍事演示，解放軍不斷穿越台海中線的局勢下，蔡英文視導該雷達站引起台灣內外媒體關注。

台灣總統府發佈的影片中，蔡英文向台灣空軍的發言提到，此次視導「看到各位在短時間內確實掌握飛彈的軌跡，並迅速應變的專業能力，非常值得肯定。」

「我很有信心，各位一定會為其他專責反制的國軍單位取得先機，成功地防禦來自空中的威脅，尤其是長程飛彈的預警。」蔡英文說。

不過，台灣軍方在當晚（13）也同時否認該男子具有美軍身份。台灣國防部「軍聞社」稱「照片內美籍人士是依我國需求，由美原廠依約派遣的專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固空防，籲請各界勿妄加臆測。」

「樂山雷達站」

所謂的「樂山雷達」是美國「鋪路爪」遠程預警雷達站，位於台灣新竹深山海拔2000多公尺的雷達站」。自2013年成立前後，也一直有該雷達站是否由美國主導管制的討論，據稱是東亞地區目前偵搜能力最強的防空雷達。

該雷達站設備購自美國，而美國一直不分享核心維修技術，因此一直有美國軍武商「雷神公司」（Raytheon Technologies）技術人員進駐主導，導致始終有「美軍」控管雷達情資的傳聞。

不過，2013年後台灣歷屆國防部長都強調，該雷達站情資由台灣獨享，其他國家有需要，須透過外交管道付費購買或交換情資。

陳國銘告訴BBC中文稱，位於台灣西北部新竹高山的樂山雷達基地主要是面對台灣西部，面對台灣海峽，可以偵測到中國大陸發射的短程飛彈，並且增加台灣軍隊預警時間達七分鐘以上，比日本還快，而且偵測情報可以與美國交流分享。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國2020年8月26日在南海軍演中從陸地向海上目標發射了一枚東風-21D和東風-26B導彈,顯示了用導彈導彈攻擊海上目標的能力。

台灣目前公開的雷達基地，另有一處在台灣東北部宜蘭，面向台灣東部太平洋及東北部，台灣南預計也該設有雷達站，但尚未公開。「雷達偵測基地，就戰略來說是作為防守，而非攻擊」，陳國銘補充。

2013年，BBC中文報導，台灣國防部在2013年編列了7億多新台幣（約合2500萬美元、1億4千萬人民幣）的預算，由美軍執行備份零部件採購等後勤支援。

台灣當年國防預算報告書說，為確保系統運作正常，並維持裝備妥善，由台灣的空軍執行67項使用單位維護能量，美方負責全系統廠級修護作業。

台灣官方在報告書中強調，建成樂山雷達等預警系統之後，在導彈來襲時，能爭取至少5分鐘的反應時間，增加應變、求生以及躲避的能力。報告同時說，將和製造該雷達的美國雷神公司爭取技術轉移，未來逐年降低維修保養以及後勤支援的支出。

美國「軍方」在台灣

此事也引起美國軍隊在台灣出現與否的討論。事實上，2019年，在美台關係逐漸加溫時，美國在台灣協會（AIT）首次承認，自2005年起，有美國軍方人士派駐於該協會，其中包含有美國海軍陸戰隊現役官員在內。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， "美國在台協會"位於台北山丘上，後有山壁阻擋。

美國士兵駐軍台灣的歷史，始於1949年，「國共內戰」，國民黨撤退到台灣，美國派駐軍隊於台灣。在後來的韓戰（朝鮮戰爭）以及越戰時候，美國也利用在台灣的美軍基地作為補給以及後勤工作。

2016年，美台關係在特朗普（Donald Trump 又譯川普）上任之後不斷升溫，特別是美中貿易戰的大背景下，台灣與美國在外交以及軍購案上都有進展。2020年被稱為美台關係最好的一年，美國也多次批准對台軍售案。

路透社本周傳出，白宮已經通知美國國會將美國白宮，將售MQ-9無人機和波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦導彈給台灣。新一波的軍售，預料將引起北京批評以及後續反制。