香港《國安法》:沿襲自英國的刑事司法流程怎麼走?

香港刑事法院與檢察機關架構

香港特區法院主管機關稱為司法機構(Hong Kong Judiciary),其首長為終審法院首席法官,現任為馬道立。 香港終審法院(Court of Final Appeal) 設立於1997年7月1日,取代英國樞密院司法委員會(Judicial Committee of Privy Council)成為香港終審機構,也取代英屬香港最高法院(Supreme Court)的「最高」地位。一切香港司法體系擁有管轄權之刑事、民事案件最高均可上訴至此。

高等法院在1997年主權移交前稱最高法院,分原訟法庭(Court of First Instance)和上訴法庭(Court of Appeal)兩部分,在刑事案件層面,高院原訟庭既是裁判法院的上訴法院,也是一些極嚴重罪行的初審(一審)法院。