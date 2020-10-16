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航空公司推出「香港 – 香港」航班，以解人們思念旅行之苦
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航空公司推出「香港 – 香港」航班，以解人們思念旅行之苦
34 分钟前
受新冠疫情全球大流行影響，全球多個國家都實施入境禁令，許多市民未能如常出國旅行。為了令市民可以體驗「旅行」，有航空公司推出「香港飛香港」航班，讓市民一嘗做「旅客」的滋味。
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