新冠疫情致香港流感疫苗搶購潮

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許多過去不接種流感疫苗的香港市民今年都希望接種，令流感疫苗需求較過往多兩倍。

香港的新冠肺炎疫情持續，加之當地將進入冬季流行感冒高峰期，市民爭相排隊接種流感疫苗，致許多私家診所斷供。

許多香港私營醫療診所在過去數星期都表示，市民接種流感疫苗的反應熱烈，過去足夠使用一個月的存量，今年一星期都已經使用完畢。部份診所指出，今年因為新冠肺炎疫情相關的檢疫措施，幾乎沒有中國大陸旅客專程到香港接種疫苗，但仍然出現缺貨，可以想像市民的反應十分熱烈。

以往， 香港市民接種流感疫苗的熱情並不是很高，當地政府的數字顯示，通常市民和醫護人員的流感疫苗接種率分別只有15%和27%。

香港媒體報道， 一些接種了疫苗的市民對自己的醫生稱，他們擔心可能同時感染新冠肺炎和流感，因此提早接種疫苗以備萬一。但也有專家指出，從南半球剛過去這個冬季的經驗來說，今年的流感疫情並不嚴重，各國就新冠肺炎採取的預防措施，可能也有助於防止流感的傳播。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 有市民在一家香港診所外排隊接種流感疫苗

「一針難求」

香港政府設有官方的流感疫苗注射計劃，訂購了超過87萬劑疫苗為符合條件的人士免費注射，目前在為包括學生、50歲以上的市民、領取政府生活援助的人士等接種。

但當地學校早前因為新冠肺炎疫情停課多月，至9月才慢慢恢復，一些家長害怕疫情反彈後再停課，到時可能無法通過學校途徑為自己的孩子接種疫苗，因此決定提前自費到私人診所自費接種。

香港西醫工會會長楊超發說，許多過去不接種流感疫苗的市民今年都希望接種，而且許多病人選擇到私營診所注射，令流感疫苗需求較過往多兩倍。

BBC中文記者聯絡部份私人診所，查詢有沒有流感疫苗可供接種，對方大多表示暫時缺貨，要求記者稍後再次聯絡查詢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港強制在公共地方配戴口罩的規定已經實施多時。

全球需求增加

但流感疫苗短缺並不是香港獨有的問題。全球多國今年對流感疫苗的需求都有增加，其中，今年德國政府訂購了約2,600萬劑，是該國近年來最多，而英國政府就計劃為約3000萬人接種流感疫苗，較去年增加一倍。

世界衛生組織秘書長譚德塞早前警告，新冠肺炎和一般流感的徵狀十分類似，因此可能會加重各國醫療機構的負擔。他又呼籲孕婦、本身有健康問題的人、長者、醫療人員和小童這五組高風險人士預先接種疫苗。

大部份國家或地區會提前一年訂購疫苗，讓藥廠有明確的生產數量目標，路透社報道指部份藥廠可以臨時增加供應，滿足額外需求，但能力有限。