斐濟衝突：中國台灣各執一詞的外交官打鬥事件

圖像來源，Taipei Trade Office

中國與台灣之間的矛盾最近在太平洋島國斐濟爆發，雙方外交官發生了肢體衝突，並互相指責對方動手。

中國和台灣都表示，各自的官員在打鬥中受傷，並要求斐濟警方進行調查。事件在台灣引發巨大憤慨，各黨派都發聲譴責中國的戰狼外交。

雙方各執一詞

衝突發生在10月8日，當時台灣駐斐濟商務辦事處在斐濟首都蘇瓦的太平洋酒店舉行慶祝「雙十」的國慶酒會，並且宴請了約100名賓客。

台灣外交部發言人歐江安稱，中國駐斐濟大使館兩名館員企圖擅闖會場並且拍照搜集賓客資料，在台灣駐處人員勸阻時還暴力相向，致台方人員頭部受傷送醫，甚至還誣賴是遭台方人員攻擊。

台灣外交部發出的新聞稿指，遭到中國使館人員推擠受傷的台方人員曾呈現輕微腦震蕩現象，目前已經出院，無大礙。

台灣外交部強調，中華民國台灣為主權獨立國家，台灣駐外各館處皆於「雙十」國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，中國政府無權干涉。「對於中國外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，外交部再予最嚴厲的譴責。」

而中國官方的說法則是：「當晚，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。」

中國駐斐濟使館聲明稱，台灣駐斐濟商務辦事處在公共場合舉行所謂「雙十國慶日」活動嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定，意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國外交部發言人趙立堅被認為是「戰狼外交」的代表人物。

中國外交部發言人趙立堅周一（10月19日）在例行記者會上援引了中國駐斐濟使館的聲明，指台方「賊喊捉賊」，稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂『外交官』」。

「世界上只有一個中國。台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係凖則和國際社會普遍共識。任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都是不可能得逞的。」趙立堅說。

分析：太平洋上的煙硝

呂嘉鴻

BBC中文記者

此次台灣在斐濟舉行「雙十國慶」上與中國外交官「意外」肢體衝突，在兩岸關係跌到谷底的當下，風波再起，格外引人矚目。

事實上，此事件已經發生超過一星期，但在昨日才開始在台灣曝光，掀起輿論嘩然，外媒也相繼報導。本來似乎低調處理此事的台灣政府，在社會討論沸騰的當下，不得不處理。台外交部在今日表示會向斐濟提出完整報告，並要求處理。

事實上，此事讓我們看到，在與沒有正式外交關係的國家來往，「低調，不張揚」一直是台灣外交戰略，尤其這幾年，在北京壓力下，台灣在太平洋失去了許多邦交國。但是若有意外，引起台灣島內不滿，台灣也採取強硬態度回應中方，譬如此次事件。

在「低調」與「高調回應衝突」之間，蔡英文政府小心翼翼。尤其，中方並非不知道台灣與這些非邦交國的來往，施壓當地政府的舉動一直有所耳聞。舉凡台灣舉行各種大型活動（譬如國慶晚會），雙方互探參與者背景都時有所聞。

過去，曾擔任台灣駐美以及帕勞辦事處的台灣前外交官，現任時代力量國際部主任劉仕傑向BBC中文說，兩岸的外交角力行之有年，20年來，無論是陳水扁政府、馬英九政府還是蔡英文政府，兩岸氣氛或有高低不同，但中方動作不斷則是事實。 他說，每每在安排與美方政要會晤行程時，總是得在事前一再與對方確認，深怕最後一刻臨時變卦。而在諸如國慶酒會等重要活動時，台灣外交系統總是想方設法邀請「友台政要」出席，而這些政要總是面臨來自中方施壓勿與台灣駐外系統聯繫互動。

台灣在這些國家謹慎或低調的原因，也是因這些小國通常「改朝換代」頻繁，不同政黨對中國的態度南轅北轍。譬如馬爾代夫是中國在印度洋「一帶一路」的重點友邦，但近年來政黨輪替，對於中國的態度正在轉變，台灣很難在不同政黨中只押注一方，外交戰略上一直以醫療及農業技術支援，擴大商業來往與這些國家互動。

台灣批中國「戰狼外交」

外交官打鬥事件反映出中國仍在持續咄咄逼人的「戰狼外交」。事件在台灣引發巨大憤慨，各黨派官員和立法委員紛紛出面譴責。

台灣外交部長吳釗燮周二（20日）表示，駐斐濟館處已正式向斐濟外交部與警政署作出完整說明，並提出相關人證、物證、事證等，希望為外交人員在司法上討回公道。

吳釗燮指出，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，中國政府無權干擾國慶酒會。事後中國不但無認真檢討，反而顛倒是非，對外聲稱台灣無外交官，指中國的戰狼式外交令人反感。

台灣前總統馬英九也譴責暴力，稱辦「雙十」活動和「一中」原則無關，「因為我們的一中原則就是一中各表」。他認為，台灣辦活動，先動手的可能性不大。

台灣民進黨發言人謝佩芬指出，中國外交官的舉動顯示，中國的戰狼外交實際上是流氓外交，「中國的軍事恫嚇與外交挑釁，只會讓台灣人民更加反感，讓兩岸關係越行越遠！」

台灣民進黨立法委員王定宇則稱，中國的外交表現「野蠻、粗暴、不文明，根本是『瘋狗外交』」。

「沒想到中國駐斐濟使館竟然說是『台灣挑釁，導致中國一名外交官受傷』。中國這回真的是......無恥到可笑了，中國二名人員跑到台灣辦理國慶酒會的現場『被挑釁』嗎？沒人邀請，中國二名人員自己跑到台灣辦理活動的地方『被傷害』嗎？『瘋狗』跑到別人家咬人，還怪別人挑釁喔！」王定宇在臉書上稱。

在中國，《環球時報》總編輯胡錫進則猜測，台灣方面隱瞞了細節，「否則中國大陸外交官都挺文雅的，怎麼會輕易把台灣人打成『腦震蕩』呢？」