美國再將六家中國媒體列為「外國使團」 地方媒體成新目標

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 與前兩次不同的是，此次6家媒體中，半數在上海，主管單位為中共上海市委。

在美國大選到來之前，美國政府進一步加緊對中共輿論宣傳機構的限制。當地時間10月21日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣佈，將6家中國媒體加入「外國使團」名單。

這已經是今年美國政府第三次採取這種做法，截至目前已經指名15家中國媒體為「外國使團」。

與前兩次不同的是，此次6家媒體中，半數為地方單位主管，且在國際上的認知度與此前名單上的中國主流媒體有明顯差距，這顯示美國針對的中國官方媒體範圍變得更加廣泛。

蓬佩奧稱，這些媒體均「實質上受一個外國政府持有或有效控制」，而這一步舉動是為應對在美國的「中共宣傳工作」。

這六家媒體分別為《一財國際》、《解放日報》、《新民晚報》、《中國社會科學雜誌社》、《北京周報》及《經濟日報》。

其中《一財國際》、《解放日報》、《新民晚報》主管單位均為地方級別單位，而《中國社會科學雜誌社》、《北京周報》及《經濟日報》則由中央級單位管理。

這些單位將需要向美國國務院提供在美員工的名單及他們在美租賃或持有的房地產清單。蓬佩奧稱，美方不會對這些機構在美國發表的內容加以限制。

「我們只是想要確保作為信息消費者的美國人可以將自由媒體寫的新聞和中國共產黨自己做的宣傳區別開來。他們不是同一件事情。」

地方媒體佔半數

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的新華社2011年在美國紐約時代廣場租用宣傳看板，引來示威。

與此前兩次不同，此次被蓬佩奧點名的六家媒體並不均是國家級媒體。在六家媒體中，《一財國際》、《解放日報》、《新民晚報》三家機構均在上海。

《解放日報》與《新民晚報》均隸屬上海報業集團。上海報業集團為中國共產黨上海市委員會直屬事業單位。

其中，《新民晚報》設有美國版，自1994年11月起在美國同步印刷發行。

《一財國際》為中國財經媒體《第一財經》的英文版，隸屬上海文化廣播影視集團有限公司（SMG），而SMG的主管單位同樣也是中共上海市委。

另外三家媒體中，中國社會科學雜誌社是中國社會科學院直屬的報刊出版單位。《北京周報》為中國唯一的國家級英文新聞周刊，主管單位為中國外文出版發行事業局。而《經濟日報》則是中共的中央直屬黨報，由中共中央宣傳部進行管理。

在中國當局的規定下，所有中國新聞媒體必須有一個屬於中共黨內系統或者政府系統的主辦主管單位。這與西方對獨立媒體機構的定義相去甚遠。

中方反應

中國外交部發言人趙立堅10月22日在例行記者會上表示，美方做法是對中國駐美媒體及記者的「政治打壓和污名化」，這「基於冷戰思維和意識形態偏見」，「暴露其自我標榜的所謂新聞自由的虛偽性」。

趙立堅還表示，中方將作出「正當、必要的反應」。

中美兩國間今年已經進行過幾次媒體「交鋒」。

此前，美國國務院已經將新華通訊社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司、《人民日報》發行商美國海天發展公司、中央電視台（CCTV）、中國新聞社、《人民日報》以及《環球時報》列為「外國使團」。

雙方還均對彼此駐地記者進行限制。華盛頓要求中國官方媒體駐美機構削減60名中國籍僱員，並限制中國籍記者簽證，而北京則驅逐了《紐約時報》《華爾街日報》及《華盛頓郵報》的11名美籍駐華記者。

中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進在10月21日表示，如果中國媒體在美機構的工作受到實際損害，北京必將進行反擊，而美國媒體機構在香港的運作可能會被包括在中方的報復選項中。