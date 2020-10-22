梵蒂岡和中國續簽主教任命臨時協議 教廷稱「不涉及外交」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 教宗方濟各

梵蒂岡和北京22日續簽一份2018年達成的有關主教任命的臨時協議。

中國外交部表示，中國和梵蒂岡經過協商，決定將關於主教任命的臨時性協議延期兩年。

中國外交部發言人趙立堅表示，中梵雙方將繼續保持密切溝通和協商，持續推動改善關係的進程。

與此同時，梵蒂岡也正式宣佈這項消息，表示將和中國繼續開放性和建設性的對話，促進天主教會的生活和中國人民的利益。

中國與梵蒂岡在2018年9月22日簽署有關主教任命的臨時協議，協議10月22日起生效，效期兩年。

該協議讓教宗對中國任命的主教擁有最終決定權，中國政府允許所有主教，包括官方教會的主教承認梵蒂岡和教宗的權威。

引發爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿蓬佩奧說，中共踐踏宗教信仰的情況越來越嚴重

在中國官方正式宣佈之前，教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教已經向媒體透露，證實中梵將續簽主教任命臨時協議。

但是該協議遭到美國的高度質疑。美國國務卿蓬佩奧此前發文警告說，「如果梵蒂岡延長這項協議，將危及自身的道德權威。」

蓬佩奧還說，羅馬教廷兩年前與中共達成協議，希望以此讓中國的天主教徒受益，然而，中共踐踏宗教信仰的情況卻越來越嚴重。

之後，蓬佩奧訪問意大利羅馬和梵蒂岡，但教宗方濟各並未和蓬佩奧見面。分析認為梵蒂岡不希望美國干預教廷事務，希望將宗教和政治分開來。

梵蒂岡官員表示，該協議並不完美，但足以和中國建立對話管道。

「不涉及外交事務」

在談到有關協議時，教廷國務卿帕羅林樞機主教表示，希望該協議能重啟教廷與中國「重新發現」彼此，向中國社會傳教，協助全中國人民實質發展。

他說，「我們對協議感到滿意，雖然還有許多問題，但我們不指望一個協議能解決所有問題。」

許多人相信，梵蒂岡和中國續簽主教任命臨時協議，最終將導致梵蒂岡和中國重新建交，這意味著梵蒂岡可能會被迫和台灣斷交。

不過帕羅林樞機主教對此表示否認，「現階段我們不談外交關係，我們只談宗教事務。」

台灣反應

梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國。梵蒂岡和台灣的外交關係一直是中梵關係發展的障礙之一。

2018年中梵簽署臨時協議被視作雙方關係開始發生微妙轉變。

此次梵中主教任命臨時協議延長效期一事也在台灣引起許多關注。台灣外交部對此表示充分掌握相關情勢，與教廷保持密切溝通管道。

台灣外交部發言人歐江安說，教廷曾多次對外公開表示，梵中主教任命臨時協議旨在處理教務問題，不觸及外交或政治事務，外交部很重視教廷的承諾。