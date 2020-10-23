美中台關係：美國對台軍售 -- 台海硝煙未起 中美輿論已充滿火藥味

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 對台軍售一直是中美爭論焦點

美國批准了特朗普上台以來對台灣的第8次軍售。台海硝煙未起，但是，中美輿論交鋒已經充滿火藥味。

周三（10月21日）美國公布消息，美國國務院已經批准對台灣一筆價值18億美元、包括導彈發射系統和戰鬥機裝備的軍火銷售。這是特朗普上台以來美國對台灣的第8次軍售。

美國最近的對台軍售無疑會激怒北京。中國外交部發言人趙立堅周四說，中國「將根據形勢發展作出正當必要反應」。

2016年台灣大選中，主張獨立的民進黨獲勝，北京說這給兩岸關係帶來「嚴峻」挑戰。特朗普當選總統後表現的親台灣立場和美國國會對台灣的支持，加劇了中國領導人在台灣問題上的危機感。

9月中旬，美國副國務卿克拉奇訪問台灣，成為自1979年美台斷交以來訪問台灣的美國最高級別現任政府官員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月中旬美國副國務卿克拉奇訪問台灣使他成為自1979年美台斷交以來訪台的美國最高級別的現任政府官員

中國高調警告

10月23日，中國領導人習近平在北京紀念「抗美援朝」70週年大會上發表講話說，「任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！」

習近平措辭之強硬引起中外媒體相當的關注。雖然他並未直接點名，但外界普遍解讀，習近平喊話美國的意圖非常明顯。

近期，中國官方媒體也頻繁強硬發聲。

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中國智庫學者近日在《環球時報》的文章中說，在台灣問題上對中國強硬已經成為美國的兩黨共識，無論美國大選結果如何，美台軍事聯繫都會進一步加強。

在中國出兵朝鮮70週年之際，中國媒體也通過回顧抵禦外敵的戰爭歷史，表明維護國家統一的決心。

不久前，中國官方媒體、小報《環球日報》還曾反覆重提部分中國智庫學者關於2021年中共建黨百年之際可能武力統一台灣的預測。

對於中國的輿論施壓，美國著名的中國問題專家葛來儀(Bonnie S. Glaser)說，「習近平發現展示這樣的壓力是有用的」，「我不認為這只是虛張聲勢，也不認為這只是發洩憤怒。」

另外，最近中國人大公布國防法修正草案，其中添加了制止國家「分裂」和捍衛國家的「發展利益」進行全國總動員或局部動員的規定。

在台海關係緊張的情況下，中國國防法修正內容也到格外關注。

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美國模糊戰略

根據1979年美國國會通過的《與台灣關係法》，美國有義務保證台灣的安全和事實上的獨立狀態。但是，伴隨著台灣的獨立努力和中國軍力的不斷提升，美國在台灣問題上也越來越面臨兩難境地：武力干預保衛台灣從而冒核大國間爆發戰爭的風險，或聽任大陸武力攻台而令美國的世界聲譽和亞太影響力受損。

美國國務卿蓬佩奧周三（10月21日）重申美國對台灣政策沒有變。他在接受美國之音採訪時敦促北京遵守台海和平的承諾。

美國多年來在是否介入台海戰爭的問題上刻意保持戰略模糊，期望不確定性會阻止北京貿然採取軍事行動，也防止台灣作試探和冒險。

但美國的戰略模糊也被視作美國不願介入。在台海兩岸的政論和軍事討論節目中，各方評論員都一再提及美國國防部所作的悲觀軍事評估。

美國智庫學者數月前曾透露，五角大樓做過多次兵器推演，得出美國面對中國的海、空軍和導彈部署會輸掉衝突的結論。

武力解決問題？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「習近平不會放鬆武力解決台灣問題的凖備」

圍繞中國「武力解決台灣問題」的前景，美國國家安全顧問奧布萊恩10月7日對中國發出警告。他說，中國海軍擴充的速度超過了歷史上的任何海軍擴張，其「大舉發展海軍的目的之一是將我們趕出西太洋」。

奧布萊恩在美國內華達大學的活動中發言時也強調了中國軍隊跨海作戰的難度。他說中國軍隊首先要穿越160公里寬的台灣海峽，而且台灣島上適合登陸的海灘很少。

曾經擔任美國政府亞太助理國務卿和國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）周一（10月19日）在美國智庫「大西洋理事會」的論壇上說，中國兩棲作戰能力有了突飛猛進的發展，即使解放軍能夠成功登陸，但仍然不能容易地應付來自山地抵抗的問題。

不過薛瑞福也提到了習近平希望在2021年中共建黨100週年之際解決統一台灣問題的說法。