美國「中國通」高官博明再度秀中文 演講警告中國統戰工作的「腐蝕」影響

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美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）周五（10月23日）在一家英國智庫發表演講，警告中國的統戰工作會腐蝕其他國家的政治制度，並讚揚特朗普政府制定的「對等」和「坦率」的兩個原則應對中國。

博明曾是任路透社與《華爾街日報》駐華記者，他被認為是白宮中少有的中國專家，是特朗普政府對華鷹派政策推手。

「對等和坦率」

博明通過視頻在英國智庫政策交流（Policy Exchange）發表題為《貴在坦誠：論中國與世界的關係》講話，全程以中文進行。

他在講話中指出，中共的「法寶」是其統戰工作，中共取得內戰的勝利，並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助其在思想意識以及實際行動上對敵人的滲透和操弄。中國外交部負責與各國政府進行外事活動時，統戰部則在搜集他國情報，對海外居民施加影響，並且專門關注外國的精英階層和機構。

博明以深圳振華數據信息技術公司為例，稱該公司匯編的人事檔案幾乎囊括了地球上每個國家。王室、議會、 法官、文職人員、科技專家、新興企業家，海軍上將、軍艦水手、教授、智囊團成員、中央和地方官員， 不一而足。

博明指出，中共收集和利用大數據，目的在於影響個人選擇甚至它國國家政策讓北京漁利。他引述新西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）稱，統戰「腐蝕和侵蝕我們的政治制度，削弱我們的力量，製造我們的分裂，窒息我們媒體的批評聲音，並且用鈔票堵住我們精英的嘴巴，使他們成為中共的維護者」。

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但博明認為，中共的騙術會被真相戳穿。目前，特朗普政府在外交政策方面確定了兩個原則：對等和坦率。

「『對等』其實非常簡單，如果他國損害我國利益，我將以彼之道還之彼身。即合理，又通俗，包括針對潛在的侵略者。 這是防禦性的策略，植根於公平和威懾的基本概念。」他說。

他還表示，「坦率」的意思就是誠實和公開地談論朋友、對手和自己，「把講真話說成挑釁，是獨裁者禁止民主國家發言的手段，經常能夠得逞」。

「說中國話的洋鬼子」

博明在講話剛開始時曾解釋，用中文的原因是「說中國話的洋鬼子，可能比洋鬼子說的任何話，都會更賣座」，並稱用中文讓中國朋友也能直接參與這場對話。

今年47歲的博明早年是美國駐華新聞記者，也曾擔任美國海軍陸戰隊軍官，他在2019年開始擔任美國副國家安全顧問。

1998年至2005年，博明是路透社與《華爾街日報》的駐華記者。

他曾在一篇文章中稱，生活在中國可以看到一個非民主國家可以對其公民做些什麼。

「我曾在天安門廣場看到示威者被便衣警察襲擊和毆打；在與一名線人交談時，我被政府人員錄像；我曾被逮捕，為了不讓警察拿到我的筆記，我被迫把它衝進馬桶裏；我在北京星巴克被一名政府打手打了一拳，他試圖阻止我調查一家中國公司向其他國家出售核燃料的事情。」博明在文章中寫道。

今年「五四運動」101週年當日，博明就曾發表以古喻今的演講，回顧「五四」歷史、展望美中關係未來。

他在演講中稱，現在「五四」的繼承人就是有公民意識的中國公民，表現在於他們作出的大大小小的勇敢行為。他稱讚了武漢醫生李文亮、公民記者陳秋實、李澤華等，還有去年成百萬參加和平示威的香港公民。

彼時， 中國外交部發言人華春瑩回應博明的講話時稱，博明並不真正了解中國，也不懂什麼是「五四」精神，因為他對中國抱有強烈偏見。

「我們奉勸美國官員還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。」華春瑩說。

博明發表講話正值中美關係異常緊張。美國總統候選人拜登和特朗普的最後一輪電視辯論剛剛結束，期間曾多次提到中國問題。

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中國領導人習近平周五（23日）同時發表紀念抗美援朝70週年的強硬講話，外界普遍認為喊話美國的意圖明顯。