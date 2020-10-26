肺炎疫情：中國新疆喀什發現138名新冠病毒無症狀感染者 本次爆發源頭未明

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。

中國官方通報稱，截至10月25日24時，新疆喀什地區有138人對新冠病毒檢測呈陽性，均為無症狀感染者。7月初新疆爆發過約800例確診案例和200多名無症狀感染者，導致新疆封城近一月時間。兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。

新疆政府10月25日晚的政府發佈會稱，此次首例發現的無症狀感染者是一名17歲女性，在定期核酸檢測中結果呈陽性後，她已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。目前沒有發熱、咳嗽等症狀。

該女子在當地一家製衣廠工作，家中有4口人。當地對其密切接觸者進行檢測後發現有137人核酸檢測呈陽性，均與其父母所在的工廠相關聯，均為無症狀感染者。

中國官方稱目前源頭不明，傳播路徑仍在調查中。新疆現已啟動重大公共衛生突發事件一級響應，被列為高風險地區。

定期核酸檢測

該名女子的核酸陽性是在新疆地區的常規定期檢查中被發現。

一名在烏魯木齊從事餐飲業的市民對BBC說，在前一輪8月的疫情結束後，當地依然採取嚴格的常態篩查措施，商鋪、出租車司機和學校都會每周進行一次核酸檢測。他說：「我們之前還覺得麻煩，結果沒有想到（病毒）會這麼厲害，防不勝防。」

中國國務院於今年6月曾發佈政策指引，要求加強公眾監測預警，其中疾控機構定期對普通人群進行抽樣監測和流行病學調查，做好信息收集、分析研判和監測預警工作。

今年7月中旬，新疆爆發新一輪疫情。疫情發生後，新疆開展全民檢測工作和採取嚴厲封城管控措施，疫情回落。截止9月7日感染案例全部清零，其中累計發現826名確診病例，和238名無症狀感染者，共計1064例。其中絶大多數位於首府烏魯木齊。

7月新疆疫情的源頭依舊未明，與本次發現大量無症狀感染者的情況類似。

無症狀感染者和確診病例

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在中國官方的第六版診療建議中，無症狀感染者不被列為確診病例。因為無症狀感染者不具備臨牀的發熱、咳嗽和咽喉痛等特徵，等無症狀感染者症狀明顯，轉為有症狀時，才會被中國官方列為確診案例。疫情通報中，二者分開處理。

但就此前中國大連、深圳多地出現小規模爆發後的防控措施來看，中國對確診病例和無症狀感染者的疫情防控措施幾乎一樣：出現核酸陽性確診者後，全城做核酸檢測。本次新疆喀什地區也不例外。

新疆通報稱，截至25日14時，喀什地區需核酸檢測總人數474.65萬人，已進行核酸採樣283.53萬人，已出結果33.48萬人，暫未發現異常。其中該女子所在的疏附縣需檢測總人數24.5萬人，已進行核酸採樣24.5萬人，已出結果8.6萬人，137人檢測呈陽性。

外界正在等待全部結果判斷疫情規模。

《中國新聞周刊》援引中國國家衛健委專家組成員王貴強稱，137例無症狀感染者的出現意味著要對這次疫情高度關注，也提示疫情形勢不容樂觀。137例感染者皆為無症狀，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。

無症狀感染者的高度傳染性

今年春天，中國未將無症狀感染者列為確診案例引發爭議。外界批評中國官方此舉是為了減少確診案例的數據。而不少醫學界和科學家發表論文證明無症狀感染者有極強的傳染性。

中國廣東省疾控中心於3月19日在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表的文章表明，新冠肺炎患者在發病後不久就檢測到高病毒載量，有一位感染者從未表現出症狀，但是他所釋放的病毒量與出現症狀的患者相當。這證明 一些感染者「在輕症或無症狀時具有高度傳染性」。

本次新疆目前的案例驗證學界早期觀點。一名無症狀感染者核酸呈陽性後，與之相關聯的無症狀感染者人數達137名。

8月韓國一項研究顯示，無症新冠病毒感染者身上攜帶的病毒數量與有症狀者一樣多。研究人員通過咽拭子和鼻腔拭子檢測近2000人，發現那些在測試時沒有任何症狀，包括後來也從未出現病狀者身上攜帶的病毒與有症狀者同樣多。

而且研究人員通過對無症狀者定期檢測中還發現，新冠病毒會在他們體內持續很長一段時間。但同有症狀者相比，無症狀者體內病毒徹底消失的時間也略快些。例如，無症狀者從被確診陽性到最後檢查轉陰性平均為17天，但有症狀者則需要19.5天。