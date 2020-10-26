肺炎疫情：中國新疆喀什發現138名新冠病毒無症狀感染者 本次爆發源頭未明
中國官方通報稱，截至10月25日24時，新疆喀什地區有138人對新冠病毒檢測呈陽性，均為無症狀感染者。7月初新疆爆發過約800例確診案例和200多名無症狀感染者，導致新疆封城近一月時間。兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。
新疆政府10月25日晚的政府發佈會稱，此次首例發現的無症狀感染者是一名17歲女性，在定期核酸檢測中結果呈陽性後，她已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。目前沒有發熱、咳嗽等症狀。
該女子在當地一家製衣廠工作，家中有4口人。當地對其密切接觸者進行檢測後發現有137人核酸檢測呈陽性，均與其父母所在的工廠相關聯，均為無症狀感染者。
中國官方稱目前源頭不明，傳播路徑仍在調查中。新疆現已啟動重大公共衛生突發事件一級響應，被列為高風險地區。
定期核酸檢測
該名女子的核酸陽性是在新疆地區的常規定期檢查中被發現。
一名在烏魯木齊從事餐飲業的市民對BBC說，在前一輪8月的疫情結束後，當地依然採取嚴格的常態篩查措施，商鋪、出租車司機和學校都會每周進行一次核酸檢測。他說：「我們之前還覺得麻煩，結果沒有想到（病毒）會這麼厲害，防不勝防。」
中國國務院於今年6月曾發佈政策指引，要求加強公眾監測預警，其中疾控機構定期對普通人群進行抽樣監測和流行病學調查，做好信息收集、分析研判和監測預警工作。
今年7月中旬，新疆爆發新一輪疫情。疫情發生後，新疆開展全民檢測工作和採取嚴厲封城管控措施，疫情回落。截止9月7日感染案例全部清零，其中累計發現826名確診病例，和238名無症狀感染者，共計1064例。其中絶大多數位於首府烏魯木齊。
7月新疆疫情的源頭依舊未明，與本次發現大量無症狀感染者的情況類似。
無症狀感染者和確診病例
在中國官方的第六版診療建議中，無症狀感染者不被列為確診病例。因為無症狀感染者不具備臨牀的發熱、咳嗽和咽喉痛等特徵，等無症狀感染者症狀明顯，轉為有症狀時，才會被中國官方列為確診案例。疫情通報中，二者分開處理。
但就此前中國大連、深圳多地出現小規模爆發後的防控措施來看，中國對確診病例和無症狀感染者的疫情防控措施幾乎一樣：出現核酸陽性確診者後，全城做核酸檢測。本次新疆喀什地區也不例外。
新疆通報稱，截至25日14時，喀什地區需核酸檢測總人數474.65萬人，已進行核酸採樣283.53萬人，已出結果33.48萬人，暫未發現異常。其中該女子所在的疏附縣需檢測總人數24.5萬人，已進行核酸採樣24.5萬人，已出結果8.6萬人，137人檢測呈陽性。
外界正在等待全部結果判斷疫情規模。
《中國新聞周刊》援引中國國家衛健委專家組成員王貴強稱，137例無症狀感染者的出現意味著要對這次疫情高度關注，也提示疫情形勢不容樂觀。137例感染者皆為無症狀，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。
無症狀感染者的高度傳染性
今年春天，中國未將無症狀感染者列為確診案例引發爭議。外界批評中國官方此舉是為了減少確診案例的數據。而不少醫學界和科學家發表論文證明無症狀感染者有極強的傳染性。
中國廣東省疾控中心於3月19日在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表的文章表明，新冠肺炎患者在發病後不久就檢測到高病毒載量，有一位感染者從未表現出症狀，但是他所釋放的病毒量與出現症狀的患者相當。這證明 一些感染者「在輕症或無症狀時具有高度傳染性」。
本次新疆目前的案例驗證學界早期觀點。一名無症狀感染者核酸呈陽性後，與之相關聯的無症狀感染者人數達137名。
8月韓國一項研究顯示，無症新冠病毒感染者身上攜帶的病毒數量與有症狀者一樣多。研究人員通過咽拭子和鼻腔拭子檢測近2000人，發現那些在測試時沒有任何症狀，包括後來也從未出現病狀者身上攜帶的病毒與有症狀者同樣多。
而且研究人員通過對無症狀者定期檢測中還發現，新冠病毒會在他們體內持續很長一段時間。但同有症狀者相比，無症狀者體內病毒徹底消失的時間也略快些。例如，無症狀者從被確診陽性到最後檢查轉陰性平均為17天，但有症狀者則需要19.5天。
雖然目前醫學界對無症狀感染者的高度傳染性達成共識，但無症狀感染者是否同有症狀傳染者傳播相同數量的病毒還有待觀察和研究。