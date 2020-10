錢學森:被美國驅逐的科學家,卻為中國奠定了太空探索基石

1935年,一名衣冠整潔的年輕男子來到了波士頓。據北喬治亞大學(University of North Georgia)歷史系教授克里斯·傑斯帕森(Chris Jespersen)說,錢學森或許也曾遭遇過一些排外情緒和種族歧視,但是當時「有一種觀念是希望並相信中國正在發生根本性的重大改變」,而他肯定也是屬於憑學識獲得尊重的一類人。

錢學森後來從麻省理工轉到了加州理工學院(California Institute of Technology),在當時最有影響力的航空太空工程師之一、匈牙利移民西奧多·馮·卡門(Theodore von Karman)手下學習。在那裏,錢學森與另一名傑出科學家弗蘭克·馬利納(Frank Malina)共享一個辦公室,後者是當時被稱為「自殺小隊」(Suicide Squad)的一個科技革新小組的核心成員。

那一組人之所以被冠以這樣的外號,據《逃出地球:太空火箭秘史》(Escape from Earth: A Secret History of the Space Rocket)一書的作者弗雷瑟·麥克唐納德(Fraser Macdonald)說,是因為他們試圖在校園裏製造火箭,也因為當時一些他們用揮發性化學物質做的實驗嚴重出錯。