中美關係：中國制裁參與對台軍售的美國企業 美國推進新的軍售計劃

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣空軍一架美製F-16飛機參加在台灣東部宜蘭舉行的漢光演習期間資料照片。

美國大選日益臨近，而中美之間緊張氣氛仍在上升。本周，針對美國早先批准對台出售武器，中國宣佈將對幾家美國企業、個人以及實體實施制裁，而美國則隨後宣佈，計劃繼續向台灣出售武器。

美國國務院於上周宣佈，批准向台灣出售總額約18億美元的武器裝備。對此中國外交部發言人趙立堅周一（10月26日）表示，中國將對此次對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

在中方宣佈制裁後不久，特朗普政府向美國國會表示，美國計劃向台灣出售出售價值23.7億美元的「魚叉」（Harpoon）導彈系統。而被中方制裁的波音是「魚叉」交易的主要承包商。

「維護國家利益」

趙立堅周一在例行記者會上表示，中方這樣做是為「維護國家利益」。

「中方對此堅決反對、予以強烈譴責。為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。」他表示。

趙立堅還稱，敦促美方停止售台武器及美台間的任何軍事聯繫。「我們將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全利益。」

但是趙立堅沒有就制裁具體內容及時間表給出細節。

而台灣外交部發言人歐江安周二表示，對中方有關言論「深表遺憾」。「台灣會持續促請美國政府……繼續履行對台灣的安全承諾，持續出售台灣防衛所需要的武器」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣每年在武器和國防上花費數十億美元

圖像來源，EPA/TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY 圖像加註文字， 台灣陸軍機械師在台灣一個未公開的軍事基地維修一架軍用飛機。

美方新的軍售計劃

在中方宣佈制裁的僅幾個小時後，美國國務院表示，將向台灣出售價值23.7億美元的「魚叉」導彈系統。

「美國對台灣海峽的和平與穩定保有長期興趣，認為台灣的安全對更廣範圍的印太地區的安全與穩定至關重要，」美國國務院表示。

美國國務院稱，這次軍售不會改變地區的軍事平衡。

「魚叉」導彈有能力打擊船隻及陸上目標。根據美聯社報道，波音稱「魚叉」導彈使用GPS輔助的慣性導航系統，可以發射重達500磅的爆震彈頭。這種武器可以打擊沿海防禦站點、地對空導彈站點、無遮蔽的飛機、港口內的船隻、以及港口及工業設施。

美國國會將有30天的時間決定是否駁回此案。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣正尋求美國愈來愈多的政治和軍事支持。

18億軍售內容

上周通過的軍售協議共包括火箭發射、傳感及火炮三個系統，包括135枚精確制導的巡航導彈，以及移動點火火箭發射器及可連接戰機的空中偵察吊艙。

BBC駐台灣記者蕭藹君報道稱，在特朗普就職後，美國向台灣出售的武器數量明顯增多。

蕭藹君稱，台灣方面同樣也一直在尋求美國現任政府的支持。她還指出，與過去幾屆美國政府做法不同，目前的特朗普政府似乎願意挑戰美國與中台保持了數十年的微妙平衡。

中方過去也曾因對台軍售對洛克希德·馬丁等其他美國公司實施制裁。