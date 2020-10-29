美中關係：美國一周內宣佈兩筆對台灣軍售 美中台是否拋棄「戰略模糊」引關注

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

美國大選結果就快揭曉，美國政府在七天內兩次宣佈了針對台灣的軍售案，前所未見，也在美中以及兩岸關係緊繃的當下，引起矚目。這同時也是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後第九次宣佈對台軍售。

此次軍售案遭致北京的強硬反制。中國外交部發言人趙立堅10月26日在外交部記者會上宣佈，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮在10月28日回應美國軍售案說，「美國政府一而再再而三違背『一個中國』原則和中美三個聯合公報，特別是『八一七』公報規定，向中國台灣地區出售武器，向『台獨』勢力發出錯誤信號，我們堅決反對」。

朱鳳蓮強硬地表示，「民進黨當局公然對大陸進行赤裸裸的軍事威脅和挑釁」，「不自量力，企圖勾聯外部勢力『以武謀獨』，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是死路一條」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣空軍一架美製F-16飛機參加在台灣東部宜蘭舉行的漢光演習期間資料照片。

外界分析，這起軍售案折射的不僅是美台之間的來往升溫，北京反制台美之間的互動，這幾個月來解放軍在台海周遭不間斷地進行軍事演示，中國軍機並多次飛越台海中線，都讓人們關注「美中台三角」的關係是否已經捨棄過往的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策，而走向「戰略明確」。

位於華盛頓的智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）研究員莊宛樺（Jessica Drun）對BBC中文說，針對兩岸間「可能的意外」，只要白宮仍不明確表示會否保衛台灣，美國總體的戰略模糊政策就依然有效。

牛津大學博士、國際關係專家汪浩則向BBC中文分析，美國在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）文中提到，如果中國侵台，美方將表達「嚴重關切」，但非明文規定要「直接出兵」；不過，美國政府想要在法律之外突破「模糊戰略」，乃至於承諾協助台灣抵擋中國軍事入侵的趨勢已經出現。

與此同時，就北京而言，這幾個月以來，不斷在台海進行大規模軍事演示，解放軍軍機並頻頻穿越「台海中線」，這些動作是否表示北京認為「美台」之間的來往已經接近北京的「紅線」？北京的對台戰略也逐漸明確？

BBC中文梳理美中針對台海關係「戰略模糊」政策的歷史，並請專家分析目前在「美中台三角」的情勢下，「戰略模糊」政策的適用性，以及它如何影響三方的互動和民眾的看法。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 艾森豪威爾擔任美國總統後，在1954年12月同蔣介石（左）簽署「中美共同防禦條約」承諾保衛台澎金馬（資料照片）。

戰略模糊

美國的所謂「戰略模糊」政策，是指台海在發生危機的情況下，美國是否會介入或不會介入危機，美國有保留空間。「戰略明確」政策則是是主張在發生台海危機之前，美國應盡早讓中國了解華盛頓一定會軍事干預，秉持這立場，讓衝突不會升高或發生。

過去「戰略模糊」一直是美台斷交40年以來，美國對台之關鍵策略。綜合各界分析，美國一直以來對台外交就在戰略模糊中打轉，但是否要更弦易轍，轉向對台「戰略明確」，都與美中競逐關係的變化有關。

回顧美中台三角歷史，牛津大學國際關係博士汪浩向BBC解釋，以法律來說，所謂「模糊戰略」體現在1979年美國與台灣斷交後，國會通過的《台灣關係法》，該法稱「任何企圖以非和平方式（包括抵制或禁運）解決台灣未來的作為，均會威脅太平洋和平與安全，美國將嚴重關切。」 汪浩分析，從法律定義來說，若中國對台發動武力攻擊，美國會干涉，但不代表一定出兵，這便是體現美國法律上戰略模糊的代表。

事實上，根據台灣中研院學者林正義分析，美國是否以武力介入台海危機，早在1954年第一次「台海危機」期間，時任美國總統德懷特·艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）即已面臨。當時，毛澤東發動炮戰攻打金門，艾森豪威爾政府認為美國若明確承諾會軍事介入，將使得蔣介石政府認為可以對中國大陸發動戰爭。因此，美國時任駐中華民國大使藍欽（Karl L. Rankin）向美國務院建議，美國對金馬等外島，能不宣佈放棄，也不公開承諾，以「不確定性」讓中國猜測，達到嚇阻作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文在台灣護衛艦甲板上（資料照片）。

1990年代中期，比爾·克林頓（Bill Clinton）的模糊戰略繼續，但情況更加複雜。林正義分析指出，台灣民主化為克林頓政府「戰略模糊」政策帶來新的挑戰，台灣在民主化之後，出現諸多讓美國須面臨中國壓力的舉動，譬如李登輝政府彼時拿著民主成績尋求加入聯合國等國際組織，或者推動台灣高層領導人訪美等。因此，林正義的結論稱，「克林頓政府不願給台灣一張空白支票，認為這可使台灣受到節制，不會走向法律上的『台灣獨立』」。

但是戰略模糊也被認為有缺點。許多分析批評，1996年發生的台海飛彈危機，當時北京認為美國不會介入兩岸，因此在東海等海域試射導彈，引發危機。「戰略模糊」開始在美國內部遭遇挑戰。譬如，1999年，時任台灣總統李登輝與台灣現任總統蔡英文等人合作撰寫「兩國論」，再次引發北京強烈反彈，兩岸危機浮現。美國兩大保守派智庫「傳統基金會」及「新美國世紀計劃」及雷根時期政府官員，公開呼籲克林頓放棄「戰略模糊」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普政府本周向美國國會表示，美國計劃向台灣出售出售價值23.7億美元的「魚叉」（Harpoon）導彈系統。而被中方制裁的波音是"魚叉"交易的主要承包商（圖為英國皇家海軍的HMS蒙特羅斯號護衛艦上的魚叉導彈系統資料照片）。

共和黨小布什（George W. Bush）總統上台後調整對台模糊政策。2001年，小布什接受「美國廣播公司」（ABC）採訪時被問及若中國攻打台灣，「美國有無義務出兵防衛台灣」時表示，美國有義務，中國應了解，美國將「使用一切辦法協助台灣防衛」。小布什這一「戰略明確」的談話，遭致時任民主黨參議員拜登（Joe Biden）的抨擊。共和黨小布什的繼任者是民主黨的奧巴馬（Barack Obama），他就任總統八年，美國對台灣的政策，也一直以模糊戰略為主要方針，當時反「台獨」立場鮮明的台灣總統馬英九政府，以「九二共識」與北京往來大致順暢，也沒有遭致奧巴馬政府反對。

但是，美中關係的質變，在2016年特朗普上台後逾發激烈。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2018年，美國核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群在南中國海開展「例行巡邏」資料圖。

除了特朗普開啟美中貿易戰，批評中國與美國科技企業展開不正當競爭等，特朗普還推出「印太戰略」（Indo-Pacific）計劃，美國近年與台灣互動頻繁、軍售頻繁以及高層訪台等動作，又開始招來美國是否已經開始捨棄「戰略模糊」的策略來處理兩岸議題的疑問。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompe）今年10月初在東京參與美國、日本、澳大利亞和印度共同舉行的「四方會談」。蓬佩奧在接受日媒專訪時被問及若中國軍隊攻台，美國是否會出手協助台灣時表示，「美國會採取一切措施來緩解區域緊張情勢」，他又說，對於中國的行為，坐視不管不是正確答案。

上周，美國眾議院提出七部挺台法案，同一周末，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（(Amanda Mansour）突然飛抵「八二三炮戰」地點，接近中國大陸的金門島「推廣旅遊」。孟雨荷並在周二（10月27日）在美國在台協會官方社交網站發表影片回答台灣民眾問題，稱根據「台灣關係法」，美台雙方高層互訪有所依據，並稱「會把台灣民眾希望邀請美國國務卿蓬佩奧來台訪問的心願轉達給他。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國2020年8月26日在南海軍演中從陸地向海上目標發射了一枚東風-21D和東風-26B導彈,顯示了用導彈導彈攻擊海上目標的能力。

北京反制

美國與台灣頻繁的來往，北京不可能毫無反應，甚至在習近平的強勢領導下，北京對台政策比起過去領導人更加強硬。

分析指出，在美中貿易戰的背景下，北京對美台來往的抗議與反制越來越強勢。譬如，北京展開「戰狼外交」與美國交手，在台海大規模軍事演示以及習近平對台強硬談話，也讓外界開始分析北京對於美台互動是否也在拋棄「戰略模糊」的想像。

圖像來源，PLA 圖像加註文字， 中國海軍發佈在人民微博上刊登的殲-15艦載戰鬥機起降照片。

北京清華大學學者閻學通，10月12日在美國喬治城大學舉辦的線上研討會上就認為，「中美雙方在對台戰略上的模糊性，讓三方都不知紅線何在，『相互威懾』不起作用」，雙方對台戰略清晰化反而比模糊性更有利於穩定兩岸關係。

不過，香港嶺南大學政治系教授張泊匯分析，北京的態度一直都很明確，因為2005年，北京在陳水扁擔任台灣總統時，就以《反分裂國家法》明確表示「台獨」是中國的紅線。「最近連續軍事演習本質上與過去北京對台灣的恫嚇本質上沒有不同。因此，戰略模糊改變與否，是美國面對的問題，而非北京，」他解釋。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員張倚維（I-wei Jennifer Chang）也向BBC解釋，雖然有關美國是否捨棄「模糊戰略」的討論日增，但她觀察此刻美國並沒有「正式」拋棄模糊戰略的動作。她認為，美國若「正式」拋棄模糊戰略對中國來說是毀壞「一個中國」原則，會導致美中關係崩潰。

「美國現在並未打算放棄戰略模糊，而且更複雜的是，美國若要正式走向對台戰略清晰，美國需要亞洲盟友在戰略上的協調及支持，尤其是日本」，張倚維強調。

圖像來源，Reuters

夾縫中的台灣

無論美中是否走向戰略清晰，或持續模糊彼此過招，在兩大強國夾縫中的許多台灣人，或移民到美國的台裔美人告訴記者，目睹特朗普四年來戲劇化的兩岸政策，他們對於民主黨歐巴馬過去的八年執政的模糊戰略，已經感到十分不耐煩。移民美國近30年、在高科技產業工作的安博（Amber）告訴BBC中文，特朗普政府對中國共產黨的戰略清晰，在貿易戰以及新疆人權問題上都很明確，她認為這個政策能讓台灣獲益。

台灣評論家胡採蘋也發文評論稱，只有特朗普才能將對台戰略改為戰略清晰，「避免中共的試探與碰運氣，這是美中台最壞結局，在這個基礎上逐步修改上海三公報，讓台灣有政治上可發展的未來，突破對台灣國際地位的緊箍咒。」這些說法都顯示出許多台灣人對於美國的「戰略模糊」很難接受。

許多受訪者告訴BBC中文，他們期盼美國政府需要改以「戰略清晰」與台灣來往。他們亦認同特朗普已經往戰略明確化前進，並質疑拜登若當選會與北京重修舊好：「特朗普能做的，拜登做不到﹔拜登能給台灣的，特朗普能加倍給！特朗普政府既已引領全球抗中上手成了老司機，何須讓與中國友好的拜登插手？」移民美國已十年的林先生告訴BBC中文。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣正尋求美國愈來愈多的政治和軍事支持。

張倚維則觀察，蔡英文政府仍採取「戰略戰略」維繫台海安全。譬如台灣外交部長最近公開表示中華民國不會尋求與美國再次建交，台灣不會全依靠美國抵擋中國軍事攻擊等等。「不管戰略模糊或明確，對於中國武力侵台的威脅，台灣與美國對其的恐嚇力量必須強大而令人信服，因此，我認為重點該放在建設台灣的軍事防禦能力以及加強威懾力量上。」