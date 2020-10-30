肺炎疫情：香港局部強制檢測背後 如何平衡私隱與公共利益

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的新冠肺炎疫情放緩，但每天仍然有零星本地感染。

香港的新冠肺炎疫情近月有放緩跡象，但許多行業都受到疫情相關的社交限制措施打擊，尤其是旅遊、餐飲業等，令許多業界人士要求香港政府推出強制檢測，令疫情盡快結束。香港特首林鄭月娥周二（10月27日）透露，香港特區政府正在研究強制部份人士接受新冠肺炎檢測，並凖備相關的法律工作。

香港早前推出大規模自願性檢測計劃，共進行超過170萬次新冠肺炎檢測，發現32名患者。計劃結束後市民仍然可以到當地公營或私營的醫院和診所，要求進行檢測，檢測費用由政府支付。

政府也有針對部份公共交通司機、餐廳和酒店職員等高風險群組提供檢測服務，同時發現有新增新冠肺炎確診個案時，向居住在患者附近的居民進行病毒檢測，但這些措施全部屬於自願性質，市民可以自行決定是否參加。

支持計劃一方認為，針對特定群組檢測，有助找出在社區中的無病徵病人，加速控制疫情，但一些分析擔心，新冠肺炎的病徵與一般流感的病徵相似，強制有病徵的人作檢測可能會令他們避免求醫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家認為，如果香港市民上班模式依舊，全民檢測成效存疑。

強制檢測與爭議

香港新型肺炎疫情自1月爆發以來，為減少市民社交活動採取許多限制措施，當局禁止多於四人的聚集，高峰期的時候更要求餐廳和酒吧要在特定時候關門，或只提供外帶服務。

隨著疫情放緩，香港政府慢慢放寬許多限制措施，但每天仍然有零星本地感染，令香港仍然需要保持嚴格的疫情控制，包括要求所有從外地抵港的人士進行病毒檢測和接受隔離觀察。許多商界和團體代表都呼籲，香港政府應推行強制全民檢測，令當地的新冠肺炎疫情盡早結束，讓經濟活動早日可以恢復正常。

林鄭月娥周二強調，香港政府的強制檢測計劃必須有目標地進行，不會作全民強制檢測。當地許多公共衛生專家都同意，如果沒有「禁足令」配合，全民強制檢測的效果並不會理想。

她沒有給出計劃詳情，但輿論普遍認為可以授權私營或公營診所的醫生，強制一些有病徵的人做檢測，另外有新增新冠肺炎確診個案時，強制住在患者附近的居民做檢測。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：為什麼大規模檢測很重要？

支持一方包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇，他認為如果推行計劃，就可以有效針對高危的群體，不用再收緊防疫措施，讓香港社會在發展經濟和防疫之間取得平衡。

但計劃同時引起香港一些醫護人員組織的憂慮，怕會引起反效果。本身是醫生的香港泛民主派立法會議員郭家麒認為，如果推行計劃，可能會令一些病人害怕被強制檢測，拒絶看醫生，反而會增加病毒在社區傳播的風險。

另外，香港醫學會會長蔡堅指出，披露病人的私隱和要求病人進行測試，都會違反香港醫護人員的專業守則。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港府批評「別有用心人士」抹黑全民檢測，也有市民說要檢也情願自己掏錢找私人醫療機構來檢。

如何取得平衡

香港法例目前已經有規定，授權衛生官員如果相信一個人感染某些指定傳染病，可以要求他接受醫學檢驗或作出隔離，直至他不再具傳染性為止。

傳染病醫生曾祈殷對BBC中文舉例說，這些指定傳染病包括新冠肺炎、非典型肺炎和肺結核等。病人之後就會交給衛生署屬下的部門處理。

他認同香港政府強制某些人士做新型肺炎檢測的做法，指出這樣可以有效找出社區中沒有病徵的帶病者，同時對經濟不會造成太大的影響，有關影響不及全民強制檢測的大。

曾祈殷認為授權診所醫生要求病人接受檢測，的確可能令部份病人為避免檢測而不去求診，但他同時指出，醫生處理新冠肺炎疫情的時候應該從公共衛生的角度去考慮。

他說：「病人與醫生的關係固然重要，但問題是同時必須考慮，如果讓懷疑染病的人士回到社區是否會影響到其他人。」

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，授權衛生官員強制確診患者附近居民或密切接觸者做檢測的做法合理，但她對授權診所醫生強制所有有病徵的人接受檢測的做法有所保留。

她在接受BBC中文訪問時指出，很多疾病都會有類似新冠肺炎的病徵，強制所有有這些病徵的人士做檢測，的確可能會令他們選擇不去求醫，避免檢測。

馬仲儀又說，前線醫生反映了部分市民不願意接受檢測的原因，例如雖然檢測服務由政府免費提供，但診所仍然會向病人收取處理相關文件的手續費，而且接受檢測的病人需要自行到政府的收集點提交樣本，收集點位處的地點和收集時間都對部份病人帶來不便。