香港大學任命兩名中國大陸學者任副校長，引發對學術自由的擔憂

近日，香港大學聘請兩名來自中國清華大學的學者擔任副校長，兩人的背景與政治聯繫引發廣泛爭議，其中一人更被質疑是大學系黨委成員，外界擔憂香港高校的學術自由將進一步被侵蝕。

但是，在一片擔憂和質疑聲中，香港大學校委會仍在周二（10月27日）通過任命。

兩名內地背景學者

香港媒體上周引述消息人士報道，香港大學校長張翔領導的遴選委員會推薦了清華大學工業工程系系主任申作軍及地球系統科學系主任宮鵬兩人出任副校長，兩人將分別主管港大的研究和學術發展。

申作軍和宮鵬兩人與港大現任校長張翔背景類似，本科和碩士都就讀於中國國內大學，海外獲得博士學位。申作軍目前也是加州大學伯克利分校教授。

根據網上公開的簡歷，宮鵬與張翔都在南京大學就讀本科，宮鵬早張翔一年畢業，而申作軍與宮鵬與張翔曾同時在加州大學伯克利分校任教。

香港傳媒報道，清華大學工業工程系網頁原本顯示，申作軍是「系黨委班子」的「黨委委員」，但隨後網頁做出了修改，刪除了申作軍的名字。

《蘋果日報》則引述網上流傳的文章報道，宮鵬曾協助時任中國科技部部長徐冠華之女徐冰，入讀加州大學柏克萊分校，並擔任徐的碩士及博士學位指導教授，其研究單位被指獲巨款支持。

爭議焦點是什麼？

任命傳聞一齣即在香港引發輿論爭議，爭議焦點主要在於兩位候選人的背景與中國共產黨的政治聯繫，網上更有聲音擔憂港大變「黨大」。

香港大學學生會發起聯署，反對副校長任命。他們認為，申作軍疑為中共黨委成員，不應選為港大領導，「校方自去年一直強調校園不應成為政治角力的場所，卻打算委任有明顯政治聯繫的候選人進入決策層，處理人士任命以及掌管研究方向。此舉不僅違背校方守護院校自主以及學術自由的承諾，更是公然敗壞港大聲譽。」

他們還指，「張翔於過去十多年均與兩位候選人於加州大學伯克萊（伯克利）分校共事，絶對構成利益衝突。」

學生會提出三點訴求：校委會延後兩位副校長之委任，直至校委會盡職調查是次遴選委員會之利益衝突以及候選人之背景資料，並公開調查報告；校委會公開是次遴選委員會的成員名單，以及相關遴選凖則；申作軍以書面形式向學生以及公眾作政治申報。

「希望香港大學會令申作軍為公眾、為學生作書面澄清，就他的政治立場和申報。我們完全不能接受有政治聯繫，或甚至黨委作為我們的決策層。」香港大學學生會會長葉芷琳表示。

圖像來源，Photo by Isaac Wong/SOPA Images/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 香港大學學生會發起聯署，反對副校長任命

葉芷琳還擔心，申作軍若當選主管研究的副校長，會令資源向內地生傾斜。

港大校友關注組也發文表示，兩名副校長候選人與張翔校長的種種聯繫和類似之處會令社會產生「近親繁殖」、「用人唯親」的不良觀感。另外，大學應該兼收並蓄，如果管理高層中來自同一背景的學者竟佔一半之多，其高度的同一性將可能形成小圈子思維。

港大校友關注組同時質疑申作軍是否為黨委委員，宮鵬曾捲入徐冰之事，懷疑兩人是否適合出任副校長一職。

不過，在眾多擔憂質疑中，香港大學仍在周二以大比數通過了兩名副校長的任命。

申作軍發表聲明稱，自己在2004年開始在加州大學伯克利分校任教，而在清華大學的職位只是榮譽性質。

他稱，自己不是中共黨員，也不是傳媒報道所指的黨委。清華大學網站上的信息有誤，他看到報道後已經聯絡清華，校方即時作出修正。

宮鵬也發聲明回應說，網上流言屬於惡意中傷，沒有事實根據。他稱，伯克利有嚴謹的招生政策，不可能受個別人士干預，而徐冰符合伯克利對博士生的所有要求。

香港大學學生會在校委會通過任命後，強烈譴責校委會無視4200多名港大師生和校友的聲音，一意孤行通過委任。

港大學生會在聲明中稱，這次委任「等同宣告香港大學院校自主和學術自由之終結」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港大學的列儂牆

學術自由擔憂

近年來，在數次社會運動和緊張的高壓氣氛下，許多人質疑香港高校的學術自由已經亮起紅燈。

2015年，香港大學校委會曾否決立場被視為親民主派的港大法律學院前院長陳文敏出任副校長。作為校委並出席會議的港大學生會會長馮敬恩稱，多名校委以學歷及操守等原因抨擊陳文敏，指他不適合出任副校長。否決引發港大學生和校友強烈不滿，批評人士質疑陳的任命被否決是因為其政治立場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戴耀廷（中）

今年7月底，香港大學校委會決定即時解僱法律系副教授戴耀廷。戴耀廷在2014年發起「讓愛與和平佔領中環」運動，去年被判定「煽惑他人公眾妨擾」及「串謀公眾妨擾」罪，判監16個月。隨後獲准保釋，等候上訴。

戴耀廷認為，辭退他的決定不是由香港大學作出，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出，認為標誌香港學術自由終結。