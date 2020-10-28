美國大選：下一屆美國總統面臨的台灣挑戰

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中國正在凖備入侵台灣嗎？這是一個在中國許多論壇上激烈討論的問題，也應該是即將被選出的美國總統最大的地緣政治擔憂之一。

這種氣氛在10月13日以後愈加升溫。在那天，中國國家主席習近平在南部省份廣東視察了一個解放軍海軍陸戰隊基地，他告訴那裏的士兵，要把全部心思和精力放在「備戰打仗」。

在這之後，一些報紙以頭條新聞報道暗示，一場入侵迫在眉睫。

幾乎可以肯定的是，這並不屬實。但中國專家們現在有充分的理由亟需討論台灣的未來。

長期以來，中國與美國已經隔著台灣相互觀察許久。北京堅稱這座擁有2300萬人口的島嶼是中國「不可侵犯的領土」。

華盛頓稱，所有關於兩岸長期分離的決議都必須是和平解決的。

幾十年來，這種令人不安的僵局一直在持續。直到今天。

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習近平著眼於他的遺產

但是有幾個原因可以解釋為什麼現狀不再繼續。第一個原因便是習近平。

「習近平希望要回台灣，」倫敦大學亞非學院（London's School of Oriental and African Studies）中國研究院院長曾銳生表示。「而且習近平希望在他將權力交給繼任者之前要回台灣。」

斯坦佛大學的中國軍事分析專家梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）稱，在台灣問題上引起她警覺的是2018年習近平強行廢除國家主席任期限制，使他自己可以做終身主席。

「突然間他關於台灣的所有言論都有了完全不一樣的意味，」她說。「他說自己想解決這個問題在時間線與他作為領導人的合法性與他的任職時間聯繫在一起了。」

曾教授稱，習近平視自己為一個歷史偉人，他的目標是，要實現包括毛澤東在內的此前中國的最高領導人們沒能實現的。

「鄧小平沒能在台灣問題上有所作為，」他解釋稱。「甚至連毛主席都沒能得手。如果習近平做到了，（他）不僅比鄧小平偉大，而是比毛澤東也偉大。」

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 一些台灣人公開支持獨立，但大多數人希望保持現狀

習近平曾經公開聲稱，統一台灣是「中華民族偉大復興的必然要求」。他實現的「偉大復興」的時間表是到2049年，也就是中華人民共和國成立100週年之時。那一天到現在還有近30年時間。

但還有其他原因解釋，為什麼習近平在更多程度上有些著急。

中國日益增長的軍事實力

首先，中國可能很快會擁有可以在台灣之戰中擊敗美國的軍事能力。

「在過去20年間，大多數人問及的主要問題是，美國會保護它的盟友和伙伴嗎？」梅慧琳稱。「這是一個事關意志的問題。美國會幫助台灣嗎？但隨著中國軍隊變得更加先進，這個問題已經從他們會不會，變成了他們能不能？」

中國軍隊從技術含量低的「人民軍」轉變成為現代化高科技軍隊的過程，比許多人預測的要快很多。

在去年10月1日北京舉行的中共建政70週年閲兵式上，這個變化發生的速度及規模得到了展現。

在熟悉的坦克、火炮及火箭發射器等設備中，也有隱形戰機、隱形無人機以及所謂的「高超音速滑翔機」等非常醒目的新型武器系統。這些新系統是為打擊美國航母戰鬥群而設計的，以備他們試圖為保護台灣而從中干預。

範內爾上校（Captain James E. Fanell）曾任美國海軍情報局（US Naval Intelligence）美國太平洋艦隊的主管，直到2015年退休。

「我稱這是十年關切，」他在新的工作地點日內瓦安全政策中心（Geneva Centre for Security Policy）表示，「這是指從現在2020年到2030年，我認為這是最危險的時間段。（前主席）胡錦濤和習（近平）都曾下令，要求解放軍在2020年前後擁有拿下台灣的能力。」

「所以，他們在過去20年間一直在努力達到這些要求，爭取擁有發動一次針對台灣的軍事入侵的能量和能力。」

美國在南海的「失敗」

中國也在一直逐步考驗美國的決心，觀察美國在其盟友受到威脅會做出反應前，中國到底可以走多遠。

範內爾上校認為，美國在這些測試上一直沒有過關，從而使得中國在2012年取得了對菲律賓沿海的黃岩島（又稱斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）的控制，之後又沒有做出任何行動阻止中國在南海域內建立一系列大型人工島礁基地。

「2012年4月至6月發生在斯卡伯勒淺灘的事情，是自1975年美軍直升機從西貢那些使館建築物屋頂上空起飛以來美國在亞洲最大的外交政策失利，」他表示。他指的1975年的事情是美軍在越戰中戰敗。

「那是一場災難，當我們沒有做任何行動捍衛菲律賓的時候，這真的削弱了美國在亞洲的國家信譽。」

台灣事關的不僅是中國收回所謂的「丟失的領土」。如果控制了這個島，北京將得到道格拉斯·麥克阿瑟將軍（General Douglas MacArthur）所稱的「太平洋上永不沉沒的航空母艦」。梅慧琳稱，中國對台灣的勝利將完全徹底改寫亞洲的戰略版圖。

「如果中國確實就台灣發起戰爭並獲得勝利，他們不僅將可以統一台灣，這基本上還將會是我們所知的美國在亞洲的領導角色的終結，」她解釋道。「所以，從中國角度來看，這其實有很多好處。」

目前在華盛頓，台灣面臨的威脅正在日益增長已經是兩黨共識。作為對中國發出的一個明確信號，特朗普政府已經批准了價值數十億美元的對台軍售，其中還首次包括先進的空對地導彈。

誤判美軍的風險

然而目前，如果台灣受到襲擊，美國會如何做仍然是一個遠未清晰的問題。範內爾上笑稱，這是一個錯誤。

「從歷史上講，我們知道由於科威特政府缺乏支持，使得薩達姆認為他可以隨意進入科威特，」他解釋稱。「我們知道在朝鮮戰爭中，模棱兩可的聲明使得中國和蘇聯認為他們可以在朝鮮半島發起攻擊。如果我們不明確說明我們的朋友和盟友是誰，以及我們會多努力捍衛他們，那我們會讓他們陷入危險之中。」

但是曾教授稱，習近平也應從過去的衝突中吸取一個教訓。雖然比預想的要晚，但美國的確還是幫助了大韓民國，以及科威特。他表示，中國不會低估美國在遇到挑釁後的軍事意志。

「美國軍隊的精神是他們會戰鬥、戰鬥、戰鬥，」他表示。「如果中國把這一點考慮在內，我認為他們可能會在做打算時更加謹慎一點，這樣或許會減少出現誤算的風險。」

如果你算上新冠病毒帶來的憤怒與猜疑，以及貿易戰、華為調查、雙方互相關閉領事館及驅逐記者，華盛頓與北京之間的關係已經降至1989年天安門大屠殺以來的最低點。

目前雙方都有呼籲下一屆美國總統放下敵意、回歸對華接觸的呼聲。但與我交談過的人均認為，過去那個接觸的模式已經失敗。