中共五中全會解讀：2035年中國經濟全面超越美國？

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10月29日，中國的年度政治大戲——十九屆五中全會——落下帷幕，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。

一個事關中國未來五年發展的規劃，一個事關中國未來十五年發展的目標，成為本次五中全會的重點。多項關於改革、經濟、政治和國際局勢的新提法浮出水面。

在疫情揮之不去，中美關係持續交惡的大背景下，外界的目光都聚焦在中國如何保持發展，尤其是近年來被反覆提及的2035年遠景目標，屆時中國經濟是否會全面超越美國？以及為了達到這一目標，中國面臨哪些困難和挑戰？

BBC中文從剛剛發佈的中共五中全會公報出發，梳理和解讀這一問題。

人均GDP中等發達國家水平=超越美國？

中共五中全會公報提出，到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。

「（公報）沒有制定增長目標，但有一個隱含的目標，即將人均GDP提高的與中等發達國家相當的水平——這比鄧小平當年設定的目標要宏偉得多，鄧小平的目標是在2050年實現該目標。這意味著，儘管中國政府可能放棄設定年度目標，但對於高增長率的追求依然重要。」經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示。

如果2035年實現這一目標，中國經濟總量將是什麼水平？是否能超過美國？

世界銀行數據顯示，中國2019年人均GDP為10262美元，剛剛超過1萬美金門檻，從今年開始努力進入高收入國家階段。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年10月工人在江蘇省一家風能發電機製造廠工作。中國提出2060年碳中和目標，五年計劃中提出綠色能源發展的目標。

天風研究發佈報告認為，中等發達國家水平可能指發展中國家中相對比較高的水平，上限可能是高收入國家中的較低水平。具體對應當前對應現價15000至20000美元。為實現這一目標，根據測算，未來十五年可能仍然需要4%-5%的增長水平。

而按照2019年兩國GDP計算，中國要在10年內超過美國，需要保持每年GDP增速快於美國3.5個百分點左右；如果15年內超過美國，則需要保持2.3個百分點左右的增速優勢。

IMF最近的預測為，2020年中國將增長1.9%；相比之下，美國將下滑4.3%。這意味著，在疫情影響下，中美經濟增速差距從2019的3.8個百分點，可能擴大到6.2個百分點。疫情進一步增添中國在2035年，甚至2030年超過美國的可能性。

美國布魯金斯學會和北京大學國發院共同研究出版了一份報告，得出了類似的結論。該報告名為《中國2049：走向世界經濟強國》，認為中國將在2025年達到世界銀行的高收入經濟體標凖，2030年之後經濟總規模將超過美國成為世界第一大經濟體。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 通過增加國家創新能力來帶動經濟增長，成為中國的首要任務，而這也是與美國競爭的關鍵領域。

三大挑戰

中國彎道超車的路上不是毫無阻礙。上述報告認為，中國將面臨三個新挑戰：

高人均GDP使中國喪失勞動力成本低的優勢，中國經濟面臨劇烈的轉型；

人口快速老齡化；

以及逆全球化趨勢下中國能否繼續保持高增速。

對於第一個問題而言，這種趨勢已然顯現。中國在改革開放後，利用人口紅利，搞大規模低水平的製造業，以及大量基礎設施建設，經濟總量不斷走高，然而這些"低垂的果實"已被摘完。

此時，擺在中國面前的中等收入陷阱裏，有深陷其中的墨西哥、巴西、馬來西亞；也有已跨過陷阱的台灣、韓國、新加坡。

能不能跨過去，成為中國最近兩年的經濟主題——「一帶一路」在地域上擴展中國以外的需求；「中國製造2025」是科技含量上向更高層級發展；加大服務業比重是在結構上優化。三個維度不同，但都為創造新動能，邁過中等收入陷阱。不過，國際關係惡化，再加上疫情打擊，讓這三個維度的努力都放緩腳步。

對此，蘇月提到，（公報中顯示）未來五年，通過增加國家創新能力來帶動經濟增長，成為中國的首要任務，而這也是與美國競爭的關鍵領域。中共領導層表示，創新需要更好地服務經濟發展，國家戰略需求，以及人民的生活和健康需求，提出國家將支持在電子信息、國防和醫療等領域的創新。

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對於第二個問題「老齡化」，在「十三五」規劃中，老齡化就已成為熱點議題。實施多年的獨生子女政策變為全面開放兩胎，但是並未迎來生育潮。中國老齡化的趨勢進一步加深。

按目前數據預測，2022年左右，65歲及以上人口將佔總人口的14%以上，中國將由老齡化社會進入老齡社會，速度遠快於發達國家。「十四五」期間是中國應對這一問題的關鍵時期。

因此，公報中也提出實施積極應對人口老齡化國家戰略。蘇月注意到，落實「把計劃生育作為基本國策」沒有列入公報，這表明可能取消計生政策。此前，已有多位中國學者呼籲不僅要全面放開計劃生育，還要推出鼓勵生育的政策。

對於逆全球化的浪潮，公報中再次重申「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。