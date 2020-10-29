數百艘中國採砂船馬祖「圍島」引發台灣關注

圖像來源，ROCCG 圖像加註文字， 台灣海巡署調派2000噸級的新北艦前往支援（資料照片）

台灣政府表示，近來有數百艘中國採砂船隻集結馬祖南竿海域，海巡署調派大型艦艇驅逐越界採砂船隻。

日前有馬祖民眾在臉書上張貼數百艘疑似中國抽運砂船在外海集結的照片，並表示「馬祖南竿現在被包圍起來了，就是俗稱圍島」。

照片顯示，馬祖南竿近海布滿了疑似的中國船隻，照片和貼文引發台灣民眾和媒體高度關注。

驅離越界採砂船

台灣行政院海洋委員會表示，有多達四、五百艘中國船隻在馬祖附近海域集結，大部分位於6000公尺禁限制水域外範圍。

但由於船隻數量多，台灣海巡署緊急調派2000噸級的新北艦前往支援，驅逐越界的採砂船隻。

海巡署官員表示，第一天晚上已經驅離至少5艘越界作業船隻，並會透過兩岸機制，共同合作打擊不法。

南竿島是馬祖列島面積最大的島嶼，也是馬祖行政中心所在地，該島距離台灣211公里（114海里），但距離福建海岸只有18公里（10海里）。

海巡署官員表示，馬祖附近海域出現中國採砂船日漸頻繁，今年1至9月至少扣押6艘越界作業的中國採砂船，緝獲上千噸砂石回填馬祖海域。

兩岸互相指責

中國國台辦發言人朱鳳蓮對媒體有關詢問並未做正面回應，僅表示台灣民眾會有「這樣和那樣的」擔憂正是由於「民進黨當局和台獨分裂勢力不斷挑釁所造成的」。

另外，對於多艘中國漁船越界在澎湖海域避風，遭到台灣海巡署艦艇驅離一事，朱鳳芝表示，台灣有關方面「野蠻驅離」避風的大陸漁船「不人道做法」，令人憤慨。

台灣陸委會發言人邱垂正則表示，如果純粹為了躲避風災，過去都有提供人道救援的前例，但這次「確實是為了捕魚」，國台辦的說法罔顧事實。

台灣行政院長蘇貞昌表示，對於中國採砂船違法越界盜採海砂，絶對依法嚴辦，「船拍賣、人法辦」。

台灣和中國緊張關係近來似乎有升高的趨勢，美國最近通過對台軍售案，中國表示「將根據形勢發展作出正當必要反應」。