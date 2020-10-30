台灣三軍聯合婚禮首次有同性伴侶參加

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣軍方聯合婚禮首次有同性婚姻伴侶參加

台灣軍方舉行聯合婚禮首次有同性戀伴侶參加，兩對女同性戀伴侶和其他新人同時完成終身大事。

台灣軍方每年都舉辦聯合婚禮，但這是台灣自去年5月同性婚姻合法化之後，首次有同性戀伴侶參加軍方的聯合婚禮。

去年原本有三對同性婚姻新人報名參加軍方舉辦的聯合婚禮，但是都在最後一刻因為感受到外界關注眼光而決定退出。

台灣是目前全亞洲唯一一個同性婚姻合法化的地區，自從去年同婚合法化之後，已經有大約4000對同婚新人登記結婚。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 同婚新人少校政戰官王翊和伴侶孟酉玫拿著彩虹旗參加婚禮

參與軍方聯合婚禮的同婚新人中尉軍官陳瑩宣表示，她和伴侶李沴稹會站出來參加軍方聯合婚禮，「也是希望下一屆能有更多的同志新人站出來」。

她表示，台灣軍方對同性婚姻「態度開放，我們的愛跟異性沒有不同的地方」。

另一位參加軍方聯合婚禮的同婚新人少校政戰官王翊和伴侶孟酉玫拿著象徵LGBT+的彩虹旗參加婚禮。

王翊的父母和老師也出席婚禮給予支持，她表示「父母承受的眼光比我們還多」，但她的伴侶孟酉玫的父母則沒有出席婚禮，孟酉玫對此表示，她的父母親對於這段婚姻的看法「還在努力中」。

台灣軍方說，聯合婚禮納入同性婚姻伴侶，軍方對此的態度都是一視同仁，給予每一對新人衷心祝福，也代表軍方的立場是「開明、進步，且與時俱進」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一共有188對新人參加聯合婚禮

台灣的同性婚姻議題歷經多年來同志團體游說社會及民意代表，終在2017年，台灣大法官釋憲，要求立法院必須在2年內完成相關修法或制定專法，如果沒有在2019年5月23日達成同性婚姻的平等保護，同性伴侶將可根據《民法》規定結婚，擁有和異性伴侶相同的權力和義務。

2018年底，台灣公投反同婚意見勝出，台灣政府於是放棄修改《民法》中對婚姻的法律定義，改另立同性婚姻專法。

分析：「台灣人對此議題態度開放」

BBC台灣特派記者蕭靄君（Cindy Sui）：

在台灣去年同性婚姻合法化之前，台灣軍方就已經開始進行軍中性別平等教育，邀請同性權益團體赴軍中發表講座，宣導軍隊接受同性伴侶停止歧視。

台灣軍方聯合婚禮首次有同性婚姻伴侶參加，在台灣並沒有掀起多大關注或討論熱潮，因為經過多年同婚運動台灣人對此議題態度開放。

台灣一直是亞洲同性權益最先進的地方，同性婚姻合法化已經有一年多，即使是反對同婚的團體也沒有特別發言回應有同婚伴侶參加的軍方聯合婚禮。

台灣的同性戀權益團體表示，自從去年同性婚姻合法化之後，有越來越多的人能接受同性婚姻，包括以前不能接受的人。