黎智英：私人助理捲入虛假拜登「情報」文件，對《蘋果日報》受牽連表達「歉意」

圖像來源，Reuters

美國總統大選選舉日臨近，美國國家廣播公司（NBC）報道，日前廣泛流傳的一份有關拜登兒子與中國利益聯繫的調查報告，其作者身份造假。報告發佈者之一還稱，報告由《蘋果日報》委托撰寫，在香港引發討論。

《蘋果日報》發聲明否認，表示從無委托任何人撰寫報告，NBC報道中的報告與《蘋果日報》無關。

但《蘋果日報》隨後表示，曾經與報告發佈者接觸的是壹傳媒主席黎智英的私人助理Mark Simon。 Simon承認曾經以私人身份委托報告發佈者對報告中的相關人士進行背景調查，並已請辭。

NBC報道說了什麼？

NBC周五（10月30日）報道稱，近日一份關於美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的調查報告在網絡上廣傳，這份文件也經特朗普總統的親信之手傳播。 但NBC稱這份64頁的文件是虛假的「情報」文件。

引述虛假信息研究人員的分析，NBC報道稱這份文件的作者、自稱瑞士安全分析師的馬丁·阿斯彭（Martin Aspen）的身份是偽造的。研究人員還得出結論，阿斯彭的頭像是用人工智能臉部生成器合成的。根據公開信息記錄和社交媒體搜索以及阿斯彭的前僱主，沒有這個名字的人曾在該公司工作過，也沒有叫這個名字的人住在瑞士。

該文件的原始發佈者之一、學者克里斯托弗·巴爾德（Christopher Balding）稱自己參與撰寫了文件的一部分內容，並對NBC稱阿斯彭這個人並不存在。巴爾德曾是越南富布賴特大學研究中國經濟和金融市場的副教授。

NBC引述巴爾德稱，阿斯彭完全是一個虛構的人，只是為了發佈這份報告而虛構出來的。巴爾德還表示，報告的主要作者，由於個人和職業風險要求匿名。

巴爾德還稱，這份報告是《蘋果日報》委托撰寫的。《蘋果日報》總部位於香港，是壹傳媒旗下報紙。NBC還引述《蘋果日報》發言人稱，《蘋果日報》與巴爾德合作處理這份文件。

《蘋果日報》如何回應？

針對NBC的指控，香港《蘋果日報》表示，並沒有委托巴爾德或任何人士撰寫任何報告，而且也沒有收到NBC的查詢，並否認其發言人有對NBC作出正式回應。

同屬壹傳媒下的台灣《蘋果日報》也回應稱，除今年9月進行"深圳振華數據情搜台灣人"報導曾專訪過學者巴爾德外，之後都未曾再與他聯絡。台灣《蘋果日報》還稱，台灣《蘋果日報》報導中所引用到的該報告內容，都曾經過重新查核。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京方面多次批評黎智英「反中亂港」，是「禍港四人幫」之首

香港《蘋果日報》還表示，曾經接觸巴爾德的是壹傳媒主席黎智英的私人助理Mark Simon，他曾委托巴爾德對報告中相關人士進行背景調查，並在黎智英的私人公司中提取1萬美元支付給巴爾德作為調查開支。《蘋果日報》引述Mark Simon稱，他原本委托的目的只是調查，不是要發表報告。

壹傳媒主席黎智英周五下午回應，他此前對這件事毫不知情。黎智英稱，直到《蘋果日報》副社長跟他說了此事，有個記者要訪問他，他才聽說事件，但表示會為Mark Simon所做的事情負責， 並對《蘋果日報》受牽連表達「歉意」。

「Mark用我私人公司的錢支付了他要求進行的研究之費用，只要一萬美元，所以他不必得到我的批准，」黎智英在推特上稱。

周五晚間，Mark Simon在推特上發文表示將請辭，他稱這是為了「承擔責任」。

他承認，自己未履行行政人員的基本責任，導致黎智英在完全不知情的情況下聲譽受損。

報告發佈者怎麼說？

NBC的報道發出後，巴爾德在推特上回應稱，《蘋果日報》付款給他做背景資料搜集，這件事他早已跟NBC說明不能報道（off the record）。他向《蘋果日報》和黎智英道歉，信息以這樣的方式公開。

巴爾德還表示，報告不是陰謀論文件，而是對亨特·拜登的活動、資金和接觸過的個人進行了清晰記錄，他曾仔細審閲過報告內容。