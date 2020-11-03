中共五中全會：習近平第三個任期有哪些執政信號

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國家領導人習近平

上周閉幕的中共第十九屆五中全會沒有為中國領導人繼任一事做凖備，並隨「五年規劃」一起罕見地推出一項旨在15年後，即2035年實現的願景，引發外界對領導人習近平加強個人權力的擔憂。

五中全會公告了習近平將把「創新」置於中國現代化核心，而這項計劃旨在利用國內消費和技術自給自足的力量發展中國。同時強調「練兵備戰」，並在2035年「基本實現社會主義現代化」。

現年67歲的習近平將於2022年完成第二任期，本次全會的內容預示了他在第三個任期內執政的戰略目標。

「習式治理」將持續

以往中共五中全會上會揭示領導人繼任一事，而本次完全沒有提到相關內容。從歷史上看，對中共執政時間最長的領導人是毛澤東，他被譽為「偉大的舵手」。如果習近平到2035年依然掌權，那麼他到時82歲，與毛澤東終年同歲。

習近平在2018年取消了《憲法》規定的國家主席任期不得超過兩屆的限制，這是前領導人鄧小平為保護中國人民免受類似毛澤東執政多年的專制政權而採取的措施。習的這一舉動引發外界猜測，他可能成為中國的終身國家主席。

現年67歲的的習近平從未公開表示過他的任期願望，但在過去幾年，他似乎暗示不打算在2022年兩個任期結束後辭職。

2017年10月，習近平在繼毛澤東之後，成為將他的思想冠名進入黨章的第二位中國領導人。今年，他還成立了習近平外交思想研究中心，使他的哲學思想與毛澤東思想相提並論。

本次五中全會的公報形容習近平是 「黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵」，並且，在面對複雜的國際形勢、艱巨的國內改革任務，尤其是新冠肺炎疫情嚴重衝擊之時，以習近平為核心的黨中央帶領「中國特色社會主義的航船繼續乘風破浪、堅毅前行」。

分析認為，公報肯定了習近平過去的執政方針，尤其是防控疫情帶來的戰略成果，暗示了「習式治理」將持續下去。

美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對BBC中文表示，「從新冠疫情爆發，到引發中國面臨的各種國內外矛盾和危機，都通過中央全會的形式，集體地掩蓋了習近平的失誤，並肯定了他的成績。」

中國獨立政治學者吳強也說，「本次全會是對習過去的執政失誤做掩飾，並且反應出中國在疫情後陷入全球孤立的真正危機意識。」

新冠疫情於去年底在中國內地城市武漢爆發，後來成為全球大流行。西方多個國家譴責中國在疫情爆發早期掩蓋信息，中國陷入嚴重的外交危機。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University），目前全球病例已經超過4600萬，死亡人數高達120萬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 五中全會強調富國強兵

2035遠景目標的「範式性」邏輯

不過，正當全球許多國家仍在緊急應對病毒帶來的衛生和經濟危機之時，中國國內基本控制住疫情擴散，並且經濟恢復也是一枝獨秀。根據中國國家統計局公布，中國今年前三季度GDP增速由負轉正，同比增長0.7%。

本次五中全會讚許中國的成就，並罕見地將接下來的5年規劃與未來15年的目標（即2035遠景目標）一起提出，同時強調中共建政100週年（2049年）的目標。

公報稱，要「確保如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程奠定堅實基礎。」

夏明形容這種目標是一種「帝國構建的宏大目標」，如前任領導人一樣，習近平想把自己做成「範式性的領導人」，如鄧小平一樣成為「總設計師」。

他說，5年、15年、建政100週年「這三個連環方案基本鎖定了現在的領導班子，即表明這一代人要完成的任務。」

2035年遠景目標源自中共十九大報告。該報告將2020年定為「全面建成小康社會」的決勝期，並將2020年到本世紀中的目標分成兩階段。2020年到2035年為第一階段，目標是基本實現社會主義現代化，之後第二階段的目標是實現「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

回顧歷史，這不是中共首次提出類似的遠景目標。

被譽為中國「社會主義改革開放總設計師」的鄧小平曾提出中國現代化「三步走」，即在1990年、20世紀末和21世紀中實現國民生產總值連續翻番，分別實現溫飽、小康、達到中等發達國家水平的目標。

另外，1995年的五中全會上也制定了跨越15年的發展目標，即「2010年遠景目標」。其中一個期望是，實現國民生產總值比2000年翻一倍，建成比較完善的社會主義市場經濟體制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 10月底，印度與美國簽署軍事協議，被認為是印美關係的巨大突破。

富國強兵背後的戰略收縮

本次五中全會還聚焦國防安全，強調「練兵備戰」。公報稱，在今後的五年裏，中國的「國防和軍隊建設水平大幅提升，軍隊組織形態實現重大變革」，並提出要在2027年實現「建軍百年奮鬥目標」。

分析認為，中國今後將趨向於「富國強兵」的發展道路。

不過，針對目前加劇緊張的台海問題，本次公報只有一句話，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。似乎有意淡化兩岸衝突。

美國最近連續兩次宣佈對台軍售計劃，引發關注。而近幾個月來，中國解放軍也不斷在台灣周邊進行軍事演習，中國的軍機也多次飛過極具爭議的台海中線。兩岸關係緊張持續加劇，不斷有國際專家警告可能發生「熱戰」風險。

夏明認為，「富國強兵」的重點在於優先解決自己國內的問題，包括貧窮問題、達到中等發達國家生活水平等。而對於台灣，則暫時傾向於防禦性戰略。

這與目前的國際局勢密切相關。最近幾個星期，美國國務卿蓬佩奧和國防部部長埃斯珀頻繁訪問西太平洋地區與中國相鄰的多個國家，包括日本、印度等，並稱此次訪問旨在平衡中國在這一地區的力量擴張。

在此次訪問中，美國丶印度丶日本與澳大利亞形成了一個亞太地區的非正式聯盟，被稱為「亞洲北約」，希望能透過該聯盟來平衡中國在亞太地區的軍事力量。印度與美國還計劃下個月會在印度洋舉行軍演，日本與澳大利亞也將參與。

另外，印度也在上個星期與美國簽署軍事協議，使得印度可以與中國在邊境對峙之際獲得敏感的衛星數據，這一協議被認為是印美關係的巨大突破。

夏明說，上述舉動意味著，美國正積極動員中國周邊國家與美國建立多重的防務關係，並加強建立新的伙伴關係，令中國目前難以動用軍事行動對抗台灣。

他還說，加上新冠疫情令全球許多國家對中國產生憤怒，如果現在製造一場戰爭，全世界的輿論都不會站在中國一邊。

中共似乎也承認目前中國遭受的外部危機。雖然沒有提到具體事件，但公報稱，「全會深入分析了我國發展環境面臨的深刻複雜變化，認為當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。」

吳強認為，中國還沒有做好全面對抗美國的凖備，包括解決台灣問題，而趨向富國強兵的發展道路，是「凖備未來中美對抗發生某種級別的武裝戰爭的一種戰略信號。」

他將目前的中美關係與1930年代的日美關係做比較，稱中國正在「重蹈日本軍國主義道路」。日美關係在1930年代轉差，時任美國總統胡佛（Herbert Hoover）簽署旨在保護國內貿易的《斯姆特—霍利關稅法》，隨後日美兩國圍繞貿易展開談判，直至關係破裂。

吳強說，這種維持貿易的方式需要某種程度上的外交緩和。對於目前的中國來說，降低對抗態勢，強調雙循環，在有限的時間內完成擴軍凖備，正是戰略收縮的表現。