美國大選2020：中國民眾隔岸觀火， 「川建國」VS「拜振華」之戰中自娛自樂

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美國大選2020呈現膠著狀態，大洋彼岸的中國也在關注選情。雖然中國外交部回應這是「美國大選是其內政，中方在這個問題上不持立場。」 在民間，人們卻以另類方式參與四年一度的政治大戲，不過更多是隔岸觀火的看戲心態。

「川建國」V.s「拜振華」

中國官方媒體紛紛將此次美國大選形容成「分裂」，「混亂」和「緊張」。中國媒體還不時突出報道美國大選期間的「騷亂」、「潑污」和「金錢政治」。

但在中國民眾中多了幾分戲謔和看戲的心情。

「川建國」大家都很熟悉，是中國網友對美國共和黨總統候選人特朗普的戲稱。它反應出特朗普上任四年來，強硬對華政策下中國國內日漸高漲的民族主義。

」川建國「最初來源於特朗普的另一個中國譯名「川普」。特朗普生於1946年，今年74歲，許多同齡中國男性的名字中含有「建國」二字，意思為建設新中國。特朗普上任後開打的中美貿易戰、在新疆問題和香港問題上的強硬態度等觸發中國國內的愛國情懷高漲，愛國者認為特朗普的一系列做法只會讓中國更團結，更好建設中國。

「拜振華」是中國網民為拜登所取的中文名稱。「振華」有振興中華的寓意。這個提法在總統辯論後漸漸走進公眾視野。

分析人士認為，拜登是可以通過溝通解決問題的人。中國民眾認為拜登相對比較溫和，對華立場沒有特朗普強硬，言辭也沒有特朗普激烈，因此稱其」拜振華「，希望拜登如果勝選可以改善中美關係。

但事實上，分析認為不管是特朗普還是拜登勝選，美國將會保持對華強硬態度。中美近年來在經貿、科技、文化、意識形態到軍力等多方面展開角逐，雙邊關係降溫至1979年以來最低點。此次兩大總統競選人均已承諾美國選民，一旦勝選定會強力對付北京。

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「川大智勝」 V.s 「登雲股份」

美國大選於11月3日開始開票後，民主黨總統候選人拜登和共和黨候選人川普的得票數一度反轉。有兩支在中國A股上市的股票股價也跟隨大選趨勢漲跌。

「川大智勝」是中國股民選取的「特朗普概念股」，特朗普在中國又被成為「川普」，認為特朗普會勝出的人因此將目光投向這支主營業務為航空與空管、虛擬現實(VR)和增強現實(AR)和「人工智能」的股票。

「登雲股份」則因為與拜登中文譯名的登字而上榜「拜登概念股」。這是一家專注於汽車發動機進排氣門系列產品的研發、生產與銷售的公司發行的股票。

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大選前民調顯示拜登獲勝優勢更大，開票後美國時間11月4號特朗普一度反超拜登，特朗普甚至在點票仍在進行的情況下單方面宣佈自己獲勝。

在此背景下，在中國的A股，股民根據選情判斷特朗普獲勝機率可能更大，於是「川大智勝」飆漲7%，「登雲股份」漲幅仍維持在1%左右。

因為新冠疫情影響，為避免人群聚集增加新冠病毒傳播風險，拜登在競選期間呼籲選民郵寄選票，特朗普則傾向支持者親自到票站排隊投票。

因此郵寄選票的開票結果比現場投票結果晚。當郵寄選票結果慢慢浮出水面，拜登拿下搖擺州威斯康星州，反超特朗普，處於領先地位後，11月5日中國A股開市，兩隻股股價跟隨選情變化，」川大智勝」下跌6%，成交額1357萬人民幣；而」登雲股份」開盤則漲4%，成交額260萬人民幣。