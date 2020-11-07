除了美國大選，本周還有香港、螞蟻上市等故事不容錯過

圖像來源，Getty Images

11月的第一周，美國大選吸引了全世界的目光。選舉在開票多天后仍未有結果，多個搖擺州選情激烈，特朗普團隊在多州提起訴訟……

毫無疑問，這次選舉極為特殊，將以多個原因被寫入歷史，全世界在焦急等待結果的同時，也對民主制度與美國政治增加了了解。與此同時，在太平洋的另一端，中國當局叫停螞蟻集團「史上最大IPO」，外界認為這與馬雲在不久前針對中國金融系統的批評有關；香港警方逮捕了一名曾製作「反送中」示威調查報道的新聞編導，引發對香港新聞自由的擔憂；中共十九屆五中全會雖在上周已經落幕，BBC中文針對其中透露的政治與經濟信號做了全面分析。

在剛剛過去的一周，以上這些報道受到了讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

民主黨人喬·拜登（Joe Biden）已經有一條勝選途徑，但他的共和黨人對手、美國現任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）對四個關鍵州的計票環節提出了異議。

特朗普競選團隊在沒有證據的情況下聲稱，這次選舉存在舞弊情況，希望停止關鍵搖擺選區賓夕法尼亞州、威斯康辛州、佐治亞州及密歇根州的計票。

接下來會發生什麼呢？我們從法律的角度解釋了這場選舉的一些關鍵問題。

與此同時，我們對此次美國大選還做了許多分析及報道：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國家領導人習近平

上周閉幕的中共第十九屆五中全會沒有為中國領導人繼任一事做凖備，並隨「五年規劃」一起罕見地推出一項旨在未來15年，即「2035年遠景目標」，引發外界對領導人習近平加強個人權力的擔憂。

五中全會公告了習近平將把"創新"置於中國現代化核心，而這項計劃旨在利用國內消費和技術自給自足的力量發展中國。同時強調「練兵備戰」，並在2035年「基本實現社會主義現代化」。

現年67歲的習近平將於2022年完成第二任期，本次全會的內容預示了他在第三個任期內執政的戰略目標。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬雲

從萬眾矚目的「史上最大IPO」，到「被約談」、「上市暫緩」、「監管新規」，短短幾天時間，中國最大的網上金融公司螞蟻集團經歷了高處跌落的痛感。

11月2日，中國四大監管機構集體約談包括馬雲在內的螞蟻集團高管後，3日上交所即公布暫緩螞蟻集團上市的決定，隨後螞蟻稱在香港上市也同步暫緩。

有分析人士認為，螞蟻在上市暫緩過程中必須思考和調整經營模式，以符合新的監管規定，而最終得以上市，而這種調整勢必影響其估值。

圖像來源，Getty Images / South China Morning Post 圖像加註文字， 蔡玉玲曾領導香港電台工會，其欄目《鏗鏘集》是港台知名時事欄目。

公營香港電台（RTHK）一位知名記者因為一期調查2019年「反送中」示威期間「721事件」的報道節目而被逮捕起訴。香港多個記者工會批評警方打壓媒體報道。

被捕的是香港電台電視部有40年歷史的知名時事節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲，她亦曾擔任香港電台的工會主席。她在星期二（11月3日）深夜獲准保釋離開後證實，自己已被落案起訴，而案件與該報道有關。

香港警務處向BBC中文確認，警方當天逮捕一名37歲蔡姓女子，指控她涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

此外，自上周末至本周初，香港警方拘捕八名泛民主派人士，包括多名現任和前任立法會議員，指控他們今年五月的時候擾亂立法會一個內務委員會會議。警方解釋說，他們是以立法會「特權法」下的罪名拘捕這些人士，警方的舉動再次引起這條被指原意是保護立法會議員的條例，能否用來控告立法會議員的討論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國開始進行第七次全國人口普查，這是自2010年來中國再度在全國範圍內進行人口數據統計。

中國從11月起開始進行第七次全國人口普查，這是時隔十年再一次全國範圍內進行人口數據統計。

每十年一次的人口普查被視為是中國當局制定經濟和社會發展規劃的重要依據，由於中國長期採取「計劃生育」政策，很多學者也關注此次普查結果是否會進一步凸顯老齡化危機，促使當局全面放開生育政策。