美國司法部查獲與暗網「絲綢之路」有關的10億美元比特幣

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美國司法部查獲與暗網「絲綢之路」有關的價值10億美元的比特幣（bitcoin）。

早些時候，加密貨幣觀察人士注意到，大約有7萬枚比特幣從一個被認為與非法黑市有關的賬戶中被轉出。

「絲綢之路」是一個在線黑市，出售從毒品到被盜的信用卡，甚至能買兇殺人。

它於2013年被美國政府關閉。

這是美國司法部迄今查獲的最大數量的數字加密貨幣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 回顧比特幣十年的變化與爭議

11月5日，美國檢察官大衛·安德森（David Anderson）證實，官方已沒收了這些加密貨幣。他在一份聲明中說：「絲綢之路曾是最惡名昭著的在線犯罪市場。」

「 2015年對絲綢之路創始人的成功起訴留下了一個涉及十億美元的問題：這筆錢去了哪裏？」

「今天的沒收行動至少部分回答了這個懸而未決的問題。其中10億美元的犯罪所得現在由美國擁有。」

圖像來源，Other 圖像加註文字， 絲綢之路網站創辦人羅斯目前在獄中服刑。

美國國稅局刑事調查部門表示，他們聘用第三方公司來分析「絲綢之路」的比特幣交易。他們發現這些比特幣正被轉帳到一個被稱為「Individual X」的人所擁有的住址，據稱此人之前用黑客手段從暗網上奪走了這些比特幣。

執法人員隨後在11月3日控制了這些數字貨幣。現在，美國司法部聲稱這筆資金將被繳收。美國稅務局特別探員傑克遜（Kelly Jackson）說：「犯罪所得不應還給小偷。」

2015年，美國政府在拍賣中出售了從絲綢之路相關錢包中繳獲的比特幣。

絲綢之路創辦人羅斯·烏布利希(Ross William Ulbricht)以洗錢，電腦黑客和串謀販運毒品罪名被判終身監禁，目前正在監獄中服刑。