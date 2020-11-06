香港特首林鄭月娥北京見韓正 提防疫經濟民生三方面訴求

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港特首林鄭月娥

中國政府主管港澳事務的國務院副總理韓正周五（11月6日）在北京會見香港特首林鄭月娥。他肯定了林鄭月娥在防控疫情和落實香港《國安法》上的成效，並稱，中央政府將堅定支持林鄭月娥以及特區政府「依法施政」。

林鄭月娥會見後表示，已就防疫、經濟復蘇和紓解民困三方面，向中央提出希望支持香港的建議。

雙方都說了什麼

韓正在會面時表示，在中央堅強領導下，林鄭月娥今年以來帶領特區政府克服各種困難，在包括防控疫情、恢復經濟、落實香港《國安法》，以及維護香港社會穩定等方面，有顯著成效，中央政府對此充分肯定。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國務院副總理韓正

中國政府目前正在根據中共十九屆五中全會通過的建議，制定十四五規劃綱要，綱要制定完成後將在明年提交全國兩會，通過後正式實施。而香港政府計劃在本月內發表新一年度的《施政報告》，預計將聚焦經濟與創新。

韓正說，「凡是有利於保持香港長期繁榮穩定，凡是有利於香港百姓的民生福祉，凡是有利於香港更好地融入國家發展大局和融入粵港澳大灣區發展大局，這些事情中央政府都會全力支持，各個部門也會全力支持。」

林鄭月娥表示，香港要融入國家發展大局的範圍非常廣泛，在十三五規劃期間，香港不僅按規劃發展成國際金融中心、國際航運及貿易中心，目前科技創新也非常重要。

林鄭月娥在會後的記者會上表示，已就防疫、經濟復蘇和紓解民困三方面，向中央提出希望支持香港的建議，主要針對提升和鞏固香港的國際金融中心、航空樞紐和創新中心。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情爆發後，香港旅遊及零售業備受打擊，商場人流稀少。

她還稱，有關提振香港經濟的措施得到了商務部官員的正面回應。不過，她並沒有透露會面的具體成果。

本次與韓正同行會見林鄭月娥的中央官員包括港澳辦主任夏寶龍、國務院副秘書長丁學東、港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦副主任黃柳權以及中聯辦副主任仇鴻。

林鄭拜訪證監會等多部門

林鄭月娥此行訪京有5位局長隨行，與中國不同部門的官員會面。

在與韓正見面之前，林鄭月娥還見了中國證監會主席易會滿。她表示，香港作為國際金融中心，會全力配合國家的金融發展策略，期望中國證監會繼續支持香港金融業的發展。

據報道，林鄭月娥當天下午還將向中國衛健委主任馬曉偉介紹香港的抗疫工作，她說雖然預期未來一段時間，香港仍會有零星本地個案，但疫情整體而言趨向穩定，希望能盡快逐步恢復內地與香港的跨境往來，以滿足兩地居民生活和經濟需要。

目前往來內地與香港依然需要14日防疫強制檢疫安排。林鄭月娥對媒體稱，她此次訪京會反應居民有關免除該安排的強烈訴求。不過她指出，最終問題在於香港的防疫工作是否做得更嚴格，如果做得好，相信中央會考慮放開政策。

據香港媒體報道，今日香港新增6例確診，無不明源頭感染。昨日是本周第4天再現源頭不明個案。