中國推粵港澳大灣區發展，但為何三地至今未能正常通關

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的新冠肺炎疫情放緩，但每天仍然有零星本地感染。

擁有「國際大都會」「亞洲不夜城」之美譽的香港在受到新冠疫情的打擊後，零售、旅遊業一片蕭條。在與之一河相隔的中國大陸，經濟有所複甦，跨省旅遊也逐漸恢復。然而雖處一國之內，兩地居民至今無法正常通關。

香港已封關大半年之久，目前居民如要從香港進入中國大陸或者澳門，需要持有核酸檢測結果呈陰性的報告，並在到達目的地後強制接受到指定地點隔離14日，並自行負擔隔離費用。由大陸回港，同樣要接受隔離。

香港政府星期二（11月11日）表示，如果香港居民從廣東省或澳門回香港，單方面可免除隔離要求。此前往來內地與香港依然需要14日防疫強制檢疫安排。

推行粵港澳大灣區發展是中央政府的重要議程，但為何三地通關至今難以解決？

官方層面做了什麼？

香港特首林鄭月娥上周帶領多名要員前往北京，與中國中央政府官員見面，其中一項重要議程便是爭取兩地居民早日通關。

中國政府主管港澳事務的國務院副總理韓正在與林鄭月娥會面時提到「三個凡是」，承諾中央政府將支持香港的繁榮穩定和民生福祉。

韓正說，「凡是有利於保持香港長期繁榮穩定，凡是有利於香港百姓的民生福祉，凡是有利於香港更好地融入國家發展大局和融入粵港澳大灣區發展大局，這些事情中央政府都會全力支持，各個部門也會全力支持。」

推動粵港澳大灣區發展是目前中國政府的主要議程之一，旨在推動該區域的城市合作發展經濟，其中香港是重要一環。

林鄭月娥在事後的記者會上稱，有關訴求得到中央的正面反饋。

然而所謂支持兩地通關的「健康碼」在討論數月之後，仍未見蹤影。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港居民在臨時檢測中心排隊接受新冠病毒檢測。

跨境需要滿足什麼條件？

由於航班限制，如要從香港前往中國大陸的許多城市，廣東省是必經之地。有少許航班可直接通往北京、上海等大城市，不過當地依然要求強制隔離。

對於廣東省，目前按照連續14日的確診個案數字作風險評估：連續14日本地個案多於10例為高風險；1至10例為中風險；0例才算是低風險。廣東省近一個月以來每日只有境外輸入案例。

在「一國兩制」的政策下，大陸與香港分而治之。由於意識形態、制度規範、文化風俗等因素，香港無法做到如大陸一樣的嚴格封閉式管理，此前也只在限定人數聚集上有所要求，本地個案完全「清零」的任務艱巨。

港府進而向廣東省爭取在疫情維持在中風險情況下，允許通關。林鄭月娥在上周末返港前會見廣東省政府官員，表達了有關訴求。她此前還對媒體表示，未能推出「健康碼」是香港的問題，大陸在疫情管控方面沒有問題。

據香港媒體報道，廣東省開出兩條北上免檢疫的條件，一是本地確診個案連續14日均少於10例，二是設立一套可追查確診個案源頭的系統。

不過，據「香港01」近日報道，廣東省近日打破了之前的條件，稱由於擔憂冬季可能出現第四波疫情，因此堅持香港必須連續14日零本地個案，才允許通關。

同樣，澳門也擔心一旦放寬香港居民入境，可能令堅守了200多天無本地病例的情況出現變化。目前澳門與廣東省居民可以正常往來，無需強制病毒檢測。但澳門目前將香港列高風險清單，經港珠澳大橋入境澳門須持有有效核酸檢測證明。

澳門及珠海早於5月中旬啟用「健康碼」。如果與香港通關，有可能令隱形病毒攜帶者來到澳門，繼而遭到廣東省切斷互通安排。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港國際機場受到新冠病毒疫情的影響而人聲稀少。

單向通行能否成為良好開端？

根據港府推出的「回港易」計劃，自11月23日起，香港允許所有從廣東省及澳門抵港的港人，由陸路口岸抵港，檢測結果呈陰性，入境後可獲豁免14天檢疫。

香港特首林鄭月娥多次表示，希望以此為開端，今後可逐步讓兩地人員恢復往返。

目前香港只開放深圳灣口岸和港珠澳大橋兩個關口，當局稱每日各將分配3000和2000人限額。另外，政府還將推出「回港易」計劃的具體措施，以便當局可以檢視從粵澳兩地回香港的人，確保減低病毒跨境傳播風險。

不過，依據早前許多媒體報道及記者親身觀察，一些從內地回港人士達到後的防疫執行效果並不嚴格，包括在居家隔離期間將政府規定佩戴的檢視手環擅自脫掉而離開家門，或在隔離期間邀請朋友來家聚會等。

香港政務司司長張建宗11日表示，香港政府本月還將推出三方面措施，旨在令衛生防護中心的追蹤更有效，包括推出「安心出行」應用程式，以電子方式記錄市民出行習慣。

許多香港人一向視個人隱私為重要考量，該應用程式能否達到預期效果仍有待觀察。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港與深圳一河之隔，但兩地居民因疫情至今無法正常通關。

香港疫情及防疫怎樣？

香港與中國大陸恢復通關原本有機會。6月底，香港連續20多天沒有本地確診個案，「健康碼」呼之欲出，然而疫情在7月底再度反覆，每日確診數十例。

在過去一個星期內，香港仍出現源頭不明的新型肺炎確診個案，官方稱社區存在隱形傳播鏈。自7月底第3波疫情爆發後，過去一周仍有零星個案。

香港食物及衛生局局長陳肇始11日表示，各種原因致社區有小型爆發群組，包括曾有酒店度假群組，追蹤工作仍在進行。她還說，本地個案有反彈跡象，隨時可能有第4波疫情出現。

另外，香港源頭不明個案的7天平均數，已由11月初的0.4宗，回升至1.1宗。

據香港衛生署衛生防護中心公布，截至11月10日零時零分，中心正調查九宗新增2019冠狀病毒病確診個案。新增的個案其中四宗曾於潛伏期身處外地，另外三宗與輸入個案有流行病學關連，兩宗與本地個案有流行病學關連。累計新型肺炎確診病例有5389宗。