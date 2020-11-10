美國大選：民主黨拜登勝出引發台灣媒體不同反應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統大選，民主黨人拜登勝出

美國總統大選經過連續多日的等待之後，民主黨人拜登勝出，密切關注美國大選的台灣媒體對此也有不同反應。

立場偏藍，或者親中的媒體紛紛批評蔡英文的民進黨政府在特朗普和拜登之間「押錯寶」，拜登上台後台灣將失去美國撐腰。

立場傾向台灣本土的媒體則認為美台關係不會因為總統換人，換黨執政就會出現重大變化，美國對中國政策也會有一定的延續性。

觀察台灣立場各異的媒體對美國總統大選結果的反應，可以感受到台灣持不同立場的陣營對美中台三方關係的看法和觀點矛盾之深和分歧之大。

「聯美抗中路線失敗」

在台灣被視為立場親中，甚至被稱為「紅色媒體」的《中國時報》刊登社論表示，雖然特朗普揚言用司法程序拖延大選，但結果大勢已定，特朗普未能通過選票的考驗。

社論說，「特朗普敗選在對外關係上象徵了其政府對中國政策的失敗，台灣民進黨政府過去四年一昧服膺美國，換來台美關係空前友好的象徵性空洞口號，實質成果卻是乏善可陳。」

對於白宮易主，該報社論也表示，「拜登承諾要深化與台灣的關係，但民進黨政府過度依賴共和黨保守派，對美台關係和兩岸關係已經造成傷害。」

社論表示民進黨政府「聯美抗中」路線失敗，「蔡英文政府應該檢討錯誤，改變聯美抗中、遠中的策略，回到親美、不仇中路線。」

「調整外交戰略」

台灣另一個傳統大報《聯合報》對美國大選結果發表社論表示，美國總統大選結果顯示，美國人民決定用選票重塑美國價值，摒棄特朗普的偏歧路線，對此台灣必須調整外交戰略。

社論說，「特朗普任內對台灣相當友好，但事實上，在特朗普『讓美國再度偉大』的計劃中，台灣更像一枚好用的棋子，可以用來激怒、挑釁或槓桿中國。但棋子如何運用，主要是基於美國的利益，而不是台灣的尊嚴和主體性。」

但社論最後認為，美國政黨輪替對台灣未必是壞事，「原因是制衡中國目前已經是美國兩黨的共識，拜登上台不會改變既有對中強硬的政策。」

圖像來源，PRESIDENT OFFICE, TAIWAN 圖像加註文字， 蔡英文的對美政策和兩岸政策遭到批評

「提高防範中國」

另外，立場傾向台灣本土的《自由時報》社論則表示，在美國選後政局充滿變數之際，台灣政府應該提高軍事部署，防範中國趁機挑釁。

社論說，特朗普擬訴求法律戰，在此混沌不明之際，中國更具意圖挑戰美國的印太防線，台灣應加快腳步與包括美國在內的印太國家戰略合作，防範台灣海峽成為中國解放軍的突破口。

此外，社論也提到台灣外交部長吳釗燮對美國大選後，美中台局勢變化的評估，認為美國共和黨、民主黨聚焦國內政情演變的時候，中國可能有機可乘加大出擊。

「押錯寶」？

《自由時報》還刊登民進黨立委邱志偉的署名文章。文章說，台美關係在過去四年特朗普任內獲得長遠進步，並不會因為換了人就全盤改變。

他在文章中展望美國大選後的台美關係未來說，拜登長年擔任美國國會議員，更是參議院外交關係委員會長期成員；經歷過美國《台灣關係法》的立法過程，而且還投下了贊成票；2001年訪問過台灣，與首次政黨輪替後的台灣總統陳水扁見面；2020年蔡英文當選台灣總統後，他也曾經推文祝賀蔡英文。