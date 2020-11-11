中國管控互聯網巨頭 反平台經濟壟斷的三大看點

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中國市場監管總局起草了反壟斷指南，被視為旨在控制互聯網巨頭公司的壟斷行為，也反映出中國當局對數碼平台影響力的擔憂。

中國當局要求公眾在11月30日之前對《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》提出反饋，也意味著這一指南將會很快正式實施。

中國當局計劃監管互聯網巨頭之前，美國以及歐盟都已經採取了相應的措施，限制包括亞馬遜、谷歌、臉書和蘋果等互聯網大公司的壟斷地位。

預計中國國內的互聯網巨頭公司如阿里巴巴、螞蟻集團、騰訊以及美團等都將受到新指南的影響。

周二（11月10日）指南公布後，中國科技股大幅下跌。

周三，中國11月11日「光棍節」網上購物高潮迭起，但科技股的跌勢繼續。阿里巴巴、京東、騰訊、小米和美團等科技平台公司股價下跌，總市值蒸發了2000億美元。

反壟斷指南反什麼？

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中國市場監管總局表示，這一指南是「為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展」。

這一指南草案共22頁，是中國當局規範科技公司利用互聯網平台從事商業活動管控壟斷行為的第一個政策性文件。

新指南將禁止互聯網公司分享顧客敏感信息、禁止聯手打壓對手、禁止壓價競爭等等。

指南還將管控各平台利用技術手段對價格進行自動化設定、以及根據不同顧客的信息和消費習慣區別對待，等。

中國互聯網巨頭有多大？

阿里巴巴和京東兩家公司，在中國的電子商務中佔了約四分之三的市場份額。

今年9月，阿里巴巴的活躍用戶總數為8.81億，這超過了中國總人口的一半。

中國當局除了對阿里巴巴這樣的電商巨頭採取行動限制壟斷，此前還暫緩了阿里集團分拆出來的金融機構——螞蟻集團的上市計劃。

螞蟻集團的上市計劃，原本應該是全世界規模最大的融資招股行動。

螞蟻集團在全世界共有約13億用戶，大部分在中國。中國佔主導地位的數碼支付系統——支付寶，就是由螞蟻集團運營。

另一個中國科技巨頭騰訊，旗下有支付寶的競爭對手——微信支付，騰訊還有全球最大的遊戲公司。這些應該都會受到反競爭指南的監管。

全世界反壟斷潮流興起？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國電子商務發展迅速，阿里巴巴和京東佔了絶大部分份額。

在中國以外，某些互聯網平台的爆炸性增長也讓世界其他國家的政府感到不安和警惕。

歐盟宣佈對亞馬遜公司展開反壟斷訴訟。亞馬遜被指控在德國和法國濫用自己的市場壟斷地位。

另外，美國司法部也對搜索引擎巨頭公司谷歌的獨大地位提出訴訟。

美國司法部說，谷歌是「佔壟斷地位的互聯網守門人」，多年來一直採取措施阻止他人染指其主導地位，如簽訂排他性協議，禁止預裝任何競爭性搜索服務。

美國對谷歌的反壟斷案，是繼1990年代微軟壟斷案以來，最大規模的反壟斷訴訟。