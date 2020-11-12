美國務卿蓬佩奧宣佈與台灣開啟「美台經濟繁榮對話」 背後的考量

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析人士認為，今年56歲的彭佩奧，其政治之路並不會在離開國務院後停止。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月10日宣佈，美國國務院國務次卿克拉奇（Keith Krach）將在 20日領軍與台灣展開「經濟繁榮伙伴對話」。對話會由美國在台協會（AIT）與台灣駐美國台北經濟文化代表處主辦，於11月20日在美國華盛頓舉行。

美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）在此次美國總統大選中獲勝，特朗普陣營已對投票結果提出挑戰。按照美國選舉安排，候任總統明年1月下旬才正式就任。在此時間點，美國繼續推進與台灣互動，引起台灣輿論各界矚目。

澳洲國立大學講師宋文笛向BBC中文解釋稱，蓬佩奧這次繼續推動台美來往可從兩個層次來看：首先，就蓬佩奧個人來說，他將繼續維繫自己「對華強硬派」第一把交椅的戰略；以及在政策上面， 蓬佩奧如何將其任內"美台緊密互動"的外交政策延續到下任政府。

美台經濟來往持續

蓬佩奧在記者會上強調，此次對話增進美台繼續合作，包含5G「乾淨網絡」計劃、安全供應鏈與公共衛生等多個項目。他強調：「此次對話彰顯出，美國與台灣這個蓬勃的民主政體及可靠伙伴的經濟關係強健並繼續茁壯。」

台灣外交部發言人歐江安周三（11日）回應蓬佩奧的講話稱，此次對話開始於今年8月，之後台美雙方在9月克拉奇訪台期間，正式就啟動此項對話的相關細節交換意見。

台灣駐美代表蕭美琴則表示，此次對話是「實體搭配視訊」進行：實體部分在華府舉辦，由台灣經濟部次長陳正祺率團訪美，也有會議以視訊進行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月中旬，美國國務院國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣使他成為自1979年美台斷交以來訪台的美國最高級別的現任政府官員。

蓬佩奧的政治精算

在周一（10日）的記者會上，蓬佩奧沒有正面回答拜登勝選的問題，但被問到與拜登團隊的接觸時笑著說：「權力會順利過渡到第二屆特朗普政府。」這個發言引起外界議論，但受到特朗普的讚譽。蓬佩奧在記者會上又繼續公布了美台經濟合作對話啟動的消息。

澳洲國立大學講師宋文迪分析，就「個人層面」來說來說，今年56歲的蓬佩奧，其政治之路並不會在離開國務院後停止。他認為蓬佩奧有往上攀升的野心，之後可能會去參選參議員或去成立智庫等等。

宋文迪解釋稱：「在特朗普任期尾端與台灣的互動，乃至於繼續啟程到有世界各國拜訪，都為他維持自己為『對華鷹派』上的頭號人物，或為他日後離開國務院，不管去競選參議員或者成立智庫等需要的人脈或贊助繼續打好基礎。」

由旅美台灣研究者發起的「美國台灣觀測站」則表示，「樂見更多這樣的對話及合作機制建立，這些制度化的機制都會有其延續性。例如現在台美之間常常透過一個叫做全球合作暨訓練架構（GCTF）的機制來合辦活動。」

但就政策面來說，宋文笛認為，蓬佩奧在這一任總統執政後期繼續美台關係加速，讓接棒的總統或國務卿繼續推動美台互動，或者與印太地區盟友加速往來，能夠以「延續過去政策」的方式去回應北京對於美台互動的不滿，讓接下來的政府好做事，不管是民主黨或共和黨政府，蓬佩奧會在奠基美台互動並與中國交手的政策上，留下政績或影響力。宋文笛說，「這對他個人來說只有好處。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓬佩奧和習近平曾在2018年6月舉行會見（資料照片）

北京回應

事實上，北京對於美台之間的互動，在美國總統大選後，並沒有暫時不做評論，一貫保持批評態度。

譬如，台灣國防部在周一（9日）證實，「美國海軍陸戰隊應邀抵台，自11月9日起連續4周，在台灣南部高雄軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關快艇滲透等作戰課程。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「民進黨當局以武謀獨的行徑，十分危險」。

而針對此次美台對話機制在華府舉行，北京反應仍然強烈。中國國台辦發言人朱鳳蓮周三再次強烈批評說：「我們堅決反對台灣地區同美國開展任何形式的官方往來。我想強調的是，民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

目前在美國的政治評論者鄧聿文對香港媒體分析稱，接下來幾年，「中共雖不會急著武統，但也不會放棄武力對台灣的威脅，以阻止台灣進一步的獨立傾向。目前這種每日軍機繞台的架勢在未來五年應該會成為一種常態。」

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 在美國大選中，許多台灣裔美國人贊同支持蔡英文，但他們對美國政治意見分歧。

台灣反應焦慮

就台灣來說，這次美國大選，台灣民眾傾注了許多心力，並引起討論。

根據英國權威民意研究機構YouGov在美國大選前的跨國調查，台灣在世界各地的調查中，最為支持特朗普連任。外界分析關鍵原因在於特朗普對中國態度強硬，此外美台關係自雙方斷交40年後，在這幾年攀上巔峰，台灣各界因此對於特朗普的兩岸政策十分支持。

許多人對拜登過去與美國前任民主黨總統奧巴馬（Barack Obama）執政時的中國政策並不放心。特別是拜登在此次競選後期，開始說俄羅斯才是主要對手，中國是個可合作的「嚴肅競爭者」（serious competitor），引起台灣關注。

不過，即將赴美代表台灣參與此次經濟對話的台灣官員陳正祺，則告訴台媒稱，台美雙方經濟合作的政策之前雙方都已談妥，就台灣歷來與美國交往的經驗，他認為無論與台灣關係如何，美國的政策會有延續性與一貫性，不會有太大變化。

「美國台灣觀測站」研究群則認為，這個對話機制是五年前奧巴馬政府時期成立的，因此「一直以來發揮了相當好的功能。大家不用太擔心新政府換屆後的台美關係發展，各方面的交流肯定都會繼續的。」

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國力量（China Power）項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）則告訴BBC中文，目前台灣最需要的是繼續加強防禦能力以及經濟實力，不用擔心拜登政府會疏遠台灣，「美國對台軍售寫在國會通過的法律當中」，她解釋說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台北街頭的報紙頭版均是美國選情報道

美國的「經濟繁榮網絡」是什麼

加拿大約克大學副教授沈榮欽在其網站刊登分析說，所謂「經濟繁榮網絡」是有共同價值的的「國家、企業、機構與公民社會在信任原則下的全方面經濟合作，在統一且公平框架下，達成資源創新與成員之間的綜效，促進繁榮，真正的目的在於降低對紅色供應鏈的依賴，建立替代性的非紅供應鏈。」