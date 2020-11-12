香港立法會泛民主派總辭：港澳辦斥「頑固對抗」 英國傳召中國大使批北京違《聯合聲明》

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 胡志偉（中央灰色西服）帶領香港民主黨議員向媒體記者揮手話別。

香港立法會泛民主派議員宣佈總辭，抗議中國全國人大常委會應香港特區政府要求，頒令撤銷四名議員職務後，陸續撤離議會。

立法會秘書處星期四（11月12日）傍晚證實已收到全部15名泛民議員的辭呈，大部分將於12月1日生效。立法會民主派會議召集人兼民主黨主席胡志偉稱，這是為了先處理好議員辦事處職工遣散而作出的安排。

人大常委會星期三（11日）通過決議，明令任何香港立法會議員有宣揚「港獨」等威脅中國國家安全行為，被認定「不擁護《香港基本法》」、「不效忠中國香港特區」者，即喪失議員資格。英國批評中方做法違反《中英聯合聲明》，並傳召中國駐英大使抗議；美國威脅將進一步制裁打壓香港的官員。

中國國務院港澳事務辦公室則譴責泛民主派議員透過總辭「公然挑戰」北京權力，中國外交部批評英美等國的批評「沒有資格」，「沒有道理」，「沒有市場」。

總辭後非建制派只剩兩人 港澳辦公開表揚

中國全國人大常委會周三通過有關香港立法會議員資格的決議，並交香港特區政府執行。決議發表之際，港府隨即公告楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒以及梁繼昌即時喪失議員資格。

香港泛民主派餘下15名議員隨即宣佈總辭決定，但被香港媒體歸類為「激進民主派」的熱血公民黨直選議員鄭松泰，以及被歸類為中立的無黨派醫學界間接選舉議員陳沛然，均表態不跟隨辭職。

北京港澳辦星期四清晨發表聲明說，人大常委會有關決議「得到了香港廣大市民的擁護和支持」，「但立法會部分反對派議員卻把全國人大常委會履行憲制權力污蔑為『政治打壓』，將議員職務作為政治操弄工具，策動所謂『總辭』，並有15名反對派議員參與。這幕鬧劇充分暴露了部分反對派議員為了政治私利而罔顧市民利益的本性，再次表明了其與中央對抗的頑固立場，實際上是挑戰基本法和全國人大常委會有關解釋和決定，對抗中央對香港的全面管治權。」

聲明續說：「我們注意到，還有一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港政府取消議員資格 泛民主派議員總辭抗議

建制派人物星期四紛紛表態擁護北京的決定。唯一一位有份參與審議這份常委會決定的港區全國人大常委譚耀宗率領多名港區全國人大代表會見媒體，他形容泛民主派總辭是「鬧辭」，以後難以說服選舉主任他們擁護《香港基本法》和效忠香港特區，也就是無法符合參選資格，是「自尋絶路」。

全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠稱，四名議員被裁定失格，是因為「有人請外國勢力干預香港事務」。

「我個人認為他們可以僱律師去入稟（法院），去司法覆核，但是由於人大常委的決定不屬於我們（香港）的司法管轄權，所以我相信他們可以得到司法覆核的機會低，或者是沒有機會。」

田北辰稱：「我也許是親北京陣營裏頭最開明的一個了，但連我都覺得他們（民主派）太離譜了。至於北京會否把我們帶往另一個極端，我們拭目以待。時間會證明一切。」

泛民主派「退場需時」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 手持雨傘的毛孟靜是最先遞交辭職信的議員。

香港立法會星期四繼續舉行此前一天暫停的全體大會，宣佈總辭的議員均不在席。不過多名議員到立法會秘書處會晤行政人員，立法會主席梁君彥也表示，秘書處職員指出香港立法會從未發生過這樣大規模的集體辭職，需時商討如何處理多項事務，包括辭職議員遺下的動議等。

至傍晚，立法會秘書處證實已收到全部15名總辭議員的辭職信，當中兩人的辭呈在星期四或星期五生效，餘下的將在12月1日生效。立法會民主派會議召集人胡志偉解釋說，這是要讓議員們可以協助各自辦事處的僱員辦理離職遣散。

胡志偉說：「香港立法會，大家從今天起會見到一番新面貌。民主派再也不能在議會裏履行監督政府的工作。這是特區政府、中央政府自己製造的一個破壞憲政安排的事情。」

港澳辦的聲明稱：「部分反對派議員辭職鬧劇不會對立法會的正常運作帶來影響。立法會減少了一些搗亂破壞的力量，只會更好地發揮建設性作用。」

也有媒體關注四名被裁定失格撤職的議員會否被追討已獲支付的薪酬與補貼，梁君彥說要召開內部行政會議決定，也要徵求法律意見，了解人大常委會決定有何影響。

英國二度批評中方違反《聯合聲明》

英國外交部連續兩天發表聲明批評北京。外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）星期三稱，北京此舉是「騷擾，窒息」香港民主派，損害中國國際形象與香港長期穩定，星期四再指責北京「明顯違反具法律約束力的《中英聯合聲明》」。

外交部亞洲事務國務大臣奈傑爾·亞當斯（Nigel Adams）星期四在英國議會下議院發言說，這是自1997年以來，英國第三次認定中國違反《聯合聲明》，也是過去六個月內第二次作出此判斷。英國外交部當天傳召中國駐英國大使劉曉明，表達英方的深切關注。

歐盟星期四批評中國人大常委會的決定對香港自治和政治多元構成沉重打擊，要求北京馬上撤回該決定。

在美國，國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）警告，華府不排除進一步對參與窒礙香港自由人員施加制裁。他批評「一國兩制」如今只是用來掩人耳目，為中共在香港實行一黨專政護航的「遮羞葉」。

中國外交部發言人汪文斌批評「少數幾個國家」對全國人大常委會的決定「妄加指責」，「第一沒有資格，第二沒有道理，第三沒有市場」。

汪文斌星期四說：「我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職，公職人員宣誓效忠國家制度，這是國際的通例。在美國，國會議員必須效忠美國的憲法；在英國，任何人拒絶效忠英國女王，將無法就任議員。作為香港特區的公職人員，立法會的議員當然必須真誠擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。」