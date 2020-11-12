韓國女團BlackPink：成員帶妝、未戴手套撫摸熊貓幼崽引爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日韓國女團BlackPink成員帶妝、未戴手套撫摸熊貓幼崽"福寶"的視頻在中國引發爭議。

近日韓國女團BlackPink成員帶妝、未戴手套撫摸熊貓幼崽「福寶」的視頻在中國引起爭議。

今年7月20日，中國旅韓大熊貓「愛寶」生下幼崽，11月4日這只雌性幼崽被取名為「福寶」，也是首只在韓國出生的大熊貓。

作為熊貓外交的大使，國寶熊貓在海外的待遇一直是中國網友關注的重點，也是敏感話題。爭議發生後，該視頻已經被撤下。

大熊貓被世界自然基金會（WWF）列為瀕危物種，大熊貓的飼養和接觸有嚴格的規定和條例。在中國，只有專業飼養員或是經過培訓的志願者可以直接接觸熊貓，普通遊客只能隔著展示窗觀賞，2018年四川省林業局曾對省內發佈禁止商業性近距離接觸圈養大熊貓的通知。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 旅韓中國大熊貓成功產崽

所以四人女團著濃妝、不戴手套撫摸熊貓的一系列舉動引發了中國網友對熊貓健康安全的擔憂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， "福寶"今年七月在韓國出生。

《中國日報》發文稱四名成員均有養貓、狗之類的寵物，擔憂如果消毒防護措施不到位，存在導致熊貓被傳染「犬瘟熱」的可能。

韓國女團BlackPink成員濃妝、不戴手套與熊貓接觸是另一個被網友詬病的原因。

網友質問「本來韓國遊客『吸熊貓』也只能隔窗相望，可女團怎麼就能與熊貓親密接觸，還錄上節目了？哪裏來的特權？」

也有人希望將國寶送回中國，女團應該公開道歉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Blackpink女團一共有四名成員。

中國野生動物保護協會此前正式去函韓國，要求其停止此類行為，停止播放、傳播相關內容的視頻。

女團並未公開表態。但其所屬的韓國娛樂公司 YG 在官方推特發佈聲明稱，出於「大熊貓保護專家的建議，以及尊重國際合作慣例」，BLACKPINK 相關節目將「保留不上傳」。