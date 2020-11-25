周庭獲選BBC巾幗百名：在恐懼和絶望中追求民主的香港年青人

林祖偉

BBC中文

圖像來源，RICKER CHOI

香港經歷了一年多的反修例運動，23歲的周庭與很多示威者一樣，在運動逐漸平息時又面對香港《國安法》帶來的改變和恐懼，她在今年6月《國安法》實施前退出有份創立的民主派組織「香港眾志」，宣佈不再參與國際連結的工作，極少接受外國媒體的訪問。

「《國安法》對我最大影響是說話會更謹慎，很多以往可以講的說話，我不會再說了，每說一句都會思考在這形勢下是否可以說，這是一個白色恐怖，籠罩在所有香港人的頭上，」她對BBC中文說，「你可以說他們（北京）做到震懾的效果，但不代表人民有更美好的生活，他們只是被恐懼壓倒。」

今年8月，她涉嫌觸犯《國安法》被捕，香港民主派政治圈普遍對她被捕感到意外，她的長期伙伴黃之鋒形容她「應該是眾多同齡政治人物當中，最『不政治』的那一位」。

周一（11月23日），她與黃之鋒、林席彥等人就非法集結案認罪，被即時收押，將於12月初判刑。這將會是她首次留有案底。開庭前，她說，「雖然我對諸多未知的未來，包括馬上的判決，會有諸多不安，但我希望大家不要忘記，有許多比我們犧牲更多的『手足』們，也許正面對著更困難的處境。」

她在11月中接受BBC中文訪問時表示，沒有後悔參與政治，強調不覺得自己做錯事，但她坦承此次被捕令自己「心靈受創」，她不再如以往般敢言，身體日漸消瘦，似乎越來越抵受不了壓力。

「無可否認，這個城市越來越絶望，我也覺得前路茫茫，你問我下一步可以怎樣做，我都回答不到，但我們不能讓絶望佔據我們所有，也不能因恐懼忘記了我們心目中理想的香港，一個有民主的香港，」她說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周庭星期一（11月23）就一起非法集結案認罪，被即時收押，將於12月初判刑。

「女性追求民主也可以很勇敢」

周庭在一個避談政治的天主教家庭長大，2012年15歲是便投身政治，在反對國民教育運動中亮相。2014年，香港爆發爭取民主普選的佔領運動，她與其他學運領袖一同受到國際媒體的關注。2016年，她與黃之鋒、羅冠聰等人成立主張「自決」的「香港眾志」，爭取香港人可以透過民主方式自主決定前途。

組織再三否認「自決」有「港獨」含意，但港府認定這個主張等同支持公投是否「港獨」，所以在2018年，周庭被拒參加立法會補選。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2018年，周庭參選立法會補選被拒，當時她為參選放棄了英國籍。

去年的運動中，「香港眾志」擔當「國際線」的角色，游說外國政府制裁中國和香港官員，以增加香港示威者的談判籌碼。周庭因為精通日語，被視為「日本線」的重要一員，試過在日本召開國際記者會，呼籲當時的安倍晉三政府關注香港人權狀況。

中國官媒和政府把她視為「亂港分子」、「港獨分子」，對她和其他活動人士尋求外國政府介入中國內政和香港事務的做法極其反感。但支持者視她為「民主女神」、「真花木蘭」。

這次她獲選進入BBC「巾幗百名」，這個活動每年從世界各地挑選一百名最具影響力的女性。

她接受BBC訪問時表示「受寵若驚」，認為外界對她的稱號都是屬於香港的抗爭者，不論男女也是積極參與民主運動。

她認同，這場抗議活動改變了外界對於女性參與政治的觀感，「今次這場運動是有很多女性參與，以前很多人認為女性是柔弱，男性則較強壯，所以在前線和警方對峙，就一定要是男性，女性站後一點，但這場運動中已很少人這樣說。女性示威者在不同崗位，前線、後援、傳訊也有參與，不是只有男性可以做，女性一樣可以很勇敢，對一樣很努力追求民主。」

圖像來源，Getty Images

面對的恐懼和壓力

今年8月，港警指控周庭從7月開始利用社交媒體「勾結境外勢力」，根據香港媒體報道，她被指與一個支持外國政府制裁香港的團體「攬炒團隊」有關。

她被捕後獲准以20萬港元保釋，其護照被警方沒收。獲保釋後，她對香港媒體表示，警方並未講清楚案件的具體時間、事件和內容，此舉是「無中生有」，她接受BBC訪問時表示，由於案件仍在調查，不能透露更多，只能再次重申，她不明白為何自己因《國安法》被捕。

被捕前一天，港警派了大批人員在她所住的屋苑門外輪班看守，她在社交平台上向網民表示憂慮，當時她以為這些人員只是想嚇唬她，沒想過自己原來會因為《國安法》被捕。

「這些人來到我家門口，就大力地拍門，好像想撬開那道門似的，令我現在聽到門鈴聲、拍門聲等與門相關的聲音我都很害怕，我對這經歷真的有很大的陰影……那時候，我很擔心會被還押，警方搜了我家兩個小時，我媽也在家，我很擔心不能回家，我心裏想，這會否是我這輩子最後一次再在這個家。」

她說，現在經常會發惡夢，重現被捕、被困警署和上庭的情景，「被捕之後，我變得越來越瘦，以前我也跟其他女生一樣有點貪美想變瘦，但現在我一點兒也不想再瘦下去，但即使我正常生活、有吃東西，也很難增磅，壓力是一個很大的因素，就算我對自己說沒有很大壓力，但我的身體似乎在告訴我，我是受到很大的壓力。」

「每個人心中都有恐懼，我也很坦白地承認自己有所恐懼，但如何克服恐懼是一個很好的問題，我也希望如果大家有方法，可以教一下我。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周庭在今年8月因為涉嫌觸犯香港《國安法》被捕。

訪問後，她已就一宗非法集結案被收押。

「現在參與抗爭的成本越來越高，很多人付出和犧牲，不單是金錢、時間，也可能面對監獄的煎熬，香港有很多朋友、年輕人和抗爭者，比我面對更大的壓力和恐懼，我知道即使我面對很多痛苦，但很多人比我更痛苦，」她說。

數以千計的示威者因涉暴動、襲警、非法集會等罪名被捕，親政府陣營認為他們罪有應得，任何政治訴求都不應訴諸暴力或違法行為。但示威者陣營認為，這是政治打壓。

被問到這場運動的成敗，周庭不抱樂觀，「現在很難下定論，但我們一定不是嬴，因為還未達到訴求，運動要成功，看看世界各地的例子，都知很困難，會失去很多，甚至犧牲，政權仍然會繼續打壓，甚至變得更肆無忌憚，但堅持下去很重要，勿忘初衷很重要。」

思考十秒才能回答的一個問題

記者問周庭，示威近月轉淡有沒有覺得是因為民主派支持者已經忘記初衷，她思考了差不多十秒才能作答，「我覺得很多人沒有忘記，只是在充滿恐懼中，在現今做了一些，與以往不一樣的判斷。」

港府把香港再沒有大規模暴力抗議事件歸功於《國安法》，但一些聲音則認為，《國安法》令很多香港人感到灰心和憂慮，一些人選擇離開香港，正蘊釀新一波的移民潮。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港版《國安法》登場、選舉押後……香港的民主之路如何走下去？

「我覺得（移民潮）是很悲哀的一件事，但我理解為何這麼多人想離開。香港似乎是一個越來越充滿絶望的地方，香港人是好嚮往民主、自由、好嚮往自己能夠揀出自己的政府，能夠自己決定社會上不同的政策，但這些事情，我們努力多年，都似乎都好遙遠。」

但她說，自己不會完全離開香港的民主運動，因為「生活就是政治」，她認為香港人要在可行的空間裏反抗，她個人則希望繼續運用自己的知名度，讓更多人知道堅持自己的信念是很重要。

與此同時周庭的行為方式發生著改變。她現在不隸屬任何組織或團隊，把時間集中運營擁有30多萬粉絲的YouTube頻道，希望透過輕鬆的方式討論政治，同時讓世界各地的網民關注香港。

「我的形象和路線，通常是（吸引）較多年輕人收看，我自己也認為這些影片應該有趣一點、更多剪接效果，也不單純是講政治工作。」

在影片中，她以活潑、鄰家女孩的形象示人，與在抗議現場叫喊激情口號的活動人士完全不同，但影片的話題仍然與政治及社會息息相關，她會討論日本時政、美國大選、抖音的安全問題、教授網民如何保障資訊安全等等。

周庭與日本的連結

她的YouTube影片其中一個特別之處是包括自己翻譯的日語字幕，顯示她仍然在與日本網民有所連結。

她從不掩飾自己「宅女」的一面，自小喜歡日本文化和動漫，也正是因為這種興趣，獲得了眾多香港、台灣、日本年輕人的共鳴。

有時候，她從日本的動漫看到了香港身處的政治狀態。她對BBC中文舉例說，近年看了一套名為《Psycho-pass》（譯作心靈判官、心理測量者）的動畫，故事講述一個虛構的獨裁社會中，當權者透過先進技術監控民眾的精神狀態，評估他們犯罪的可能性，在罪行發生前就遭到有關人員執法。

周庭說，「《Psycho-pass》這套動畫正是在談論當權者如何對人民進行思想控制，描繪一個非常1984式的社會，日本很多動畫都有1984般的情節，以前看這些作品都認為這種社會離我們很遠，但豈料這些原以為只在動畫、電影中出現的橋段，竟然與香港越來越接近，覺得很悲哀。」

她參與民主運動後，經常在日本媒體亮相，在網上以日語與日本網民互動，在當地建立了很大的知名度，由於她對動漫文化的熱愛以及其「鄰家女孩」形象與一般抗爭者有所反差，因而更受日本網民關注。

圖像來源，Reuters

她被捕時，日本網民為她發起「#FreeAgnes」的運動，當時網民把她稱為「真花木蘭」，日本媒體把她稱為「民主女神」，多個日本政界、娛樂圈的人也發聲，包括時任內閣官房長官、現任首相菅義偉也發聲表達憂慮。

在《國安法》下，她不再參與國際連結工作，也不會再公開要求日本等外國政府實施什麼對港政策，但她繼續吸引日本和世界的關注。

「日本網民有如此大的反應，我自己都嚇到了，沒想過日本社會有這麼大的迴響，」她對BBC表示，「有些稱號我或許配不起，但如果世界各地透過我，多點關心香港，可能是一件好事。」

「巾幗百名」是什麼？

BBC「巾幗百名」每年都會提名100名來自全球各地深具影響力及鼓舞人心的女性。