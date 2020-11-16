「凡爾賽文學」走紅中國網絡 引發批評爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日，凡爾賽文學突然在中國內地網絡走紅

近日，「凡爾賽文學」突然在中國內地網絡走紅。相較於赤裸裸地炫富，「凡爾賽文學」著重於「低調和不經意間地」炫富，引發網友模仿的同時，也受到了許多批評。

中國網絡中流行的對凡爾賽的解釋是「生活得高貴、奢華，且向通過一些反向的表述，來不經意地透露出自己的優越生活」。

「凡爾賽文學」是什麼？

「蒙淇淇」的一條微博寫道：「三年前我第一次去別墅區，杭州西溪融莊，問阿姨住幾樓啊？她一臉不耐煩地說，沒有幾樓，都是幾區幾棟，一棟都是我家！後來我在北京換了別墅，人口申報，工作人員說地址要補全，凖確到幾零幾。我輕輕說，不好意思，您再看看。他看了看說，啊，別墅區，不好意思。我說沒關係，我以前也不知道。 」

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 「蒙淇淇」的一條微博。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 豆瓣"凡爾賽學研習小組"有超過41000名網友加入，「凡爾賽文學」近日也登上微博熱搜榜。

其實早在今年5月，微博博主「小奶球」就曾詳細解析過「凡爾賽文學」。中國媒體《南方周末》報道稱，「小奶球」是「凡學創始人"」。

她表示，最初留意到這種現象源於朋友向她吐槽，有人每天在社交平台上描述享用的高檔酒店、奢侈品、紅酒，字裏行間透著「淡淡」的優越感，起名凡爾賽是因為一般想到貴族，最先想到的就是法國，而凡爾賽宮是法國貴族最高的代表。

「小奶球」在一條視頻中指出，凡爾賽文學有三要素：先抑後揚、明貶暗褒；自問自答，喜歡在評論區裏「統一回復」；能夠靈活運用第三人稱視角，借助他人之口來稱讚自己。

她以自己的微博為例：「老公問都不問就給我買了一大堆祖馬龍（Jo Malone），SA（銷售）都被他嚇了一跳，說第一次見這麼有心的男士，哪裏有心，他就是怕沒有禮物我怪他，可我真的不！喜！歡！香水不一定要貴，看來男人真的不懂女人。要是他知道我從保安到鄰居都送了個遍會不會罵我啊。」

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 微博博主"小奶球"以自己的微博為例解釋"凡爾賽文學"。

「小奶球」還稱，表情包和定位是凡爾賽的加分項。定位的要素包括品牌旗艦店、跑車4S店、高檔小區、高檔餐廳和頭等艙休息室。

批評聲音

凡爾賽文學在網上引發模仿和討論。豆瓣「凡爾賽學研習小組」有超過41000名網友加入，「凡爾賽文學」近日也登上微博熱搜榜，微博統計閲讀量達7億人次，參與討論13.3萬人次。

「新車等著提、新房等著過戶，幾組小伙伴等著給暖房或者等著試新車，我還得排排誰先誰後，真是愁人，」微博網友「Brillin」也模仿了一段「凡爾賽文學」。

還有網友還翻出一些中國企業家以前的講話，進行互聯網大佬「凡爾賽文學」大賞：馬雲曾說對錢沒興趣，劉強東稱不知道妻子漂不漂亮。

「凡爾賽文學」爆火的同時，也引發網友的批評和質疑。不少人認為，「凡爾賽文學」炫耀奢侈的物質生活，本質上就是拜金和炫富。

「炫富的背後是極致的空虛，」微博網友「木木Gee」評論。

圖像來源，CNS

中國官方媒體新華社發評論稱：「有人說，生活往往容易陷入兩大誤區，一是看別人生活，二是生活給別人看。秀優越、曬生活是個人的自由，自娛自樂也無可厚非，但如果被『凡爾賽文學』蘊含的價值觀牽著走，難免會陷入誤區，甚至走偏人生的方向。」

四川師範大學心理學院教授遊永恆在《環球網》發文指，「凡爾賽人」炫富是嚮往一種高貴的生活，也巧妙地展現自己的一種身份、地位和心理上的優越感，從而「進入」「上流社會」。