中國港澳辦副主任張曉明：「反中亂港者出局」已成法律規範

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 此前有報道稱張曉明將親自赴港就撤銷四名民主派議員資格一事「解畫」。

中國國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明首次公開評論四名香港立法會民主派議員被撤銷資格事件。張曉明稱，這項決定代表著「反中亂港者出局已成為法律規範」。

張曉明星期二（11月17日）透過錄影方式在香港特區律政司主辦的《香港基本法》頒布30週年論壇上致辭，作出上述評論。他還稱港人該認識到「中國特色社會主義」是香港資本主義制度的保障。

香港立法會泛民主派議員在中國全國人大常委會頒令後宣佈集體辭職，批評此舉違反法治，象徵「『一國兩制』已死」；英國政府稱此舉違反1984年《中英聯合聲明》，並警告可能制裁中方官員。

張曉明在致辭中稱：「讓這些噪音成為香港在變局中開新局的背景音樂吧。」

張曉明作出這次表態之際，有香港的親北京學者撰文，要求港府「窮盡本地法律資源」，進而啟用《香港國安法》，整頓境內「顏色革命」組織。

香港特區保安局回應香港媒體查詢時稱，不會評論個別人士言論，而個別團體是否違反《香港國安法》，須由控方在法庭舉證。

不過，香港支聯會星期二參加競標明年春節維多利亞公園年宵市場攤位時，在成功投得三個攤位後，主管部門食物環境衛生署一度拒絶依例辦理簽訂租賃合同手續。現場官員被媒體追訪時稱要索取更多資料，但未有加以說明。

支聯會除週年「六四」燭光晚會外，每年均競標維園年宵市場攤位賣物籌款和宣傳。支聯會秘書蔡耀昌質疑當局拒絶簽訂租約帶有政治意圖。

張曉明還說了什麼？

11月11日，中國全國人大常委會通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》。香港政府隨即宣佈四名民主派立法會議員喪失議員資格。

當時有親北京媒體引述「消息人士」稱，北京將安排張曉明本周到香港，就人大常委會決定「解畫」。但最終張曉明只以預錄視頻方式致辭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 泛民主派批評全國人大決定象徵「一國兩制」終結，張小明稱要讓這些批評成為「香港在變局中開新局的背景音樂」。

他形容2014年「雨傘運動」與去年的反修例示威「都是以毫無底線的行為方式搞對抗」，「危及國家安全」，而出現這些問題「說到底都與對『一國兩制』方針理解和貫徹不全面不準確有關」。

張曉明說：「要看到祖國好香港才更好，在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上『愛國』一詞。」

《香港基本法》保障「一國兩制」、「港人治港」制度「50年不變」，但張曉明稱「一國兩制」實踐中「許多問題已充分暴露」，要「把《基本法》當作一部『活的法律』，通過立法解釋等辦法，放大基本法的適應性」。

特區政府在10月份發出指示，要求今年7月1日或以後入職的公務員宣誓或簽署聲明書，聲明擁護《香港基本法》、效忠香港特區，作為聘用條件的一部分。特區公務員事務局稱至今沒有人因沒有宣誓而被解僱，教育局稱將研究是否向非官辦學校教師執行相同的入職宣誓要求。

張曉明稱對特區推動公務員宣誓與國民教育等工作感到「高興」，又稱「從思想觀念上正本清源、撥亂反正是當務之急」，這些觀念包括「香港實行『三權分立』的政治體制」，「只要有篩選就是假普選」，「公務員宣誓有違政治中立」，「國民教育是洗腦」，「粵港澳大灣區建設會使香港『內地化』」等。

他說：「要求治港者必須是愛國者，天經地義。香港特別行政區政權機構的人員必須真誠擁護基本法，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，不做損害國家利益和香港繁榮穩定的事情。11月11日全國人大常委會剛作出的關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，不僅為特區政府即時取消4名反對派議員資格提供了堅實的法律基礎，也是為今後處理此類問題立規明矩。」

「愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是『一國兩制』下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。」