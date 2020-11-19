美國大選引爆香港輿論場， 「黃絲」和「藍絲」的憂和愁

李翰文

BBC中文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普多次針對中國和香港採取制裁等行動，讓他在當地非建制陣營中吸引了不少支持者。

美國大選至今仍然未塵埃落定，拜登已經宣佈當選，但總統特朗普拒絶承認敗選，令這場選舉受到全球關注。 在香港，因為中美博弈的因素，輿論對今次大選的關注也是前所未有。

針對北京對香港法制和自由的破壞，特朗普過去數年採取了一些列強硬措施，包括爭取國會授權取消香港在貿易上享有的特殊地位，又容許香港人向美國當局尋求政治庇護。儘管這些舉動被北京當局批評是干涉中國內政，但贏得了香港民主派陣營，也即「黃絲」的廣泛支持，他們希望特朗普成功連任，延續這些措施對付中國，進而有助保護香港的高度自治。另一方面，香港民主派人士擔心立場屬「傳統自由派」的拜登會放軟對中國的立場。

政治取態親北京和親政府的「藍絲」陣營內大多對拜登的對華政策同樣不抱期望，認為拜登始終會以美國的利益為優先，反而特朗普讓美國國內陷於混亂，會讓中國有「寧靜的日子」。

「黃絲」們的拜登之憂

圖像加註文字， 香港網紅"白兵"在自己的視頻網站專頁上，多次評論美國總統選舉選戰。

英國民調YouGov今年10月進行調查在亞太地區人們對下一任美國總統傾向，其中在約1000名香港受訪者中，有42%的人表示希望拜登勝選，表示支持特朗普的人只有36%。

值得留意的是，雖然香港的拜登支持者較多，但對特朗普的支持度在亞太地區中排行第二，僅次於台灣。

自認為「黃絲」一員， 別名為「白兵」的香港網絡紅人在美國選舉前夕，多次拍攝短片介紹特朗普的政策如何可以制衡中國政府在外地的擴張。

他接受BBC中文訪問時以自己的粉絲為例解釋說，人們對特朗普在美國本土的政策未必關心，但看見特朗普在針對中國進口貨物加徵關稅、對中國科技巨頭華為實施禁運、就香港問題推動在國會提出議案對中共當局採取實質行動，因此會支持特朗普。

他又解釋，過去不論屬民主黨或共和黨的總統都會言語上批評中國政府，但特朗普是採取最多實際行動的總統，所以支持香港示威者一方會認為「特朗普對中共強硬得多」。

「一個政客說什麼都可以，但最重要是他做什麼。」

相反，白兵認為親政府「藍絲」陣營大多支持拜登當選，白兵認為這是因為「藍絲」陣營不大清楚拜登的對華政策，但肯定不喜歡特朗普，因此會對特朗普敗選表示歡迎。

激進民主派政黨人民力量前主席袁彌明早前接受BBC訪問時也指出，她本人與許多香港示威者都支持特朗普，認為「只有特朗普可以真正傷害中共」。

但「黃絲」 陣營並不是一面倒支持特朗普。其中，立場被視為偏向傳統民主派的香港城市大學公共政策學系教授葉健民早前在當地報章撰文，批評特朗普在處理新冠疫情、美國與盟友的關係以及美國國內種族歧視等議題上的失策、認為這些足以顯示他「不符合大眾對一個民主國家元首的基本期望」。

葉健民在文章又質問，如果香港示威者支持特朗普「以謊言、偏見、仇恨和無知去治國」，摧毀世上「最重要的民主體制」，香港的抗爭仍否值得世人支持。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國大選：大選結果未如所願，我們該如何放下？

「藍絲」陣營的拜登之愁

美國民主黨、以至拜登本人過去多次批評特朗普的外交、內政策略，但民主、共和兩黨針對中國，特別是在香港等問題上普遍有較大的共識。

例如美國國會早前針對香港局勢，先後通過《香港自治法》和《香港人權與民主法案》，授權美國政府改變在貿易上給予香港優待的政策。前者在參眾兩院都獲得全體一致通過，後者在參議院獲得一致通過，在眾議院通過時只有一票反對。

圖像加註文字， 認為其實許多藍絲陣營對拜登上場後中美關係都不太看好，可能反而變差。

別名「黑超哥」的Matthew是來自香港「藍絲」陣營的一名網紅，他本人對拜登上場後中美關係都不太看好，可能反而變差，這也是「藍絲」陣營中許多人的看法。

他接受BBC中文訪問時說，特朗普做事比較不理會外界的批評，「但拜登的行事方式不一樣，但他是大美國主義，會暗地裏行事，手腕比較高明一點。」

「他是美國人，始終會鍾情美國的民族主義，都會是白人優先政策，只是他比較會顧慮外界的目光，而特朗普就沒有。」

中國大陸網民對特朗普起了「川建國」的名字，來源是特朗普另一個中文譯名「川普」。特朗普生於1946年，今年74歲，許多與他同齡中國男性的名字中常含有「建國」二字，意思為建設新中國。「川建國」這個名字，代表部份中國大陸網民認為特朗普部份針對中國的政策，會觸發中國人的愛國情緒，讓中國更團結。

香港「藍絲」陣營中大部份人不喜歡特朗普，也並非一邊倒； 立場親「藍絲」的Penny留意到「藍絲」陣營不乏特朗普的「支持者」。