英美澳等五國發香港問題聯合聲明：北京有預謀禁絶反對聲音
以美國為首的「五眼聯盟」情報組織成員國外長要求中國撤回人大授權香港特區撤銷四名民主派立法會議員資格的決定，馬上讓四人復職。
美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭五國外長於倫敦時間星期三（11月18日）深夜發表聯合聲明，質疑中國全國人民代表大會常務委員會11日通過的決定「似乎是有預謀行動的一部分」，旨在「讓一切關鍵的批評聲音噤聲」。稍早前，英美兩國警告不排除出台制裁中國與香港特區官員的措施。
中國外交部駐香港公署星期四（19日）「強烈譴責」五國「無端詆譭」人大常委會決定，並稱任何國家企圖脅迫中國讓步，「都是癡心妄想、自不量力，注定失敗」。
人大常委會上周通過上述決議後，香港特區政府即時頒令撤銷四名民主派議員資格，餘下15名泛民主派議員隨即集體辭職。目前香港議會內僅餘一名激進民主派議員和一名中立議員，建制派取得壓倒性優勢。中國港澳事務辦公室副主任張曉明本周做強硬表態，稱人大常委會決議代表著「反中亂港者出局已成為法律規範」。
五眼聯盟的聲明還說了什麼？
五眼聯盟的聲明是在中國人大常委會決議通過一星期後發出。聲明開首稱，五國外長重申對人大常委有關決定的「嚴重關切」。
聲明稱，人大決議「進一步削弱香港享有的高度自治、權利和自由」，「明顯違反（中國）在具有法律效力，已於聯合國登記的（1984年）《中英聯合聲明》之下，確保香港享有『高度自治』和言論自由權利的國際責任」。
「撤銷資格規定似乎是有預謀行動的一部分，在9月份立法會選舉被推遲，多名民選立法議員被刑事起訴，以及旨在削弱香港蓬勃的媒體的自由的連串行動之際，讓一切關鍵的批評聲音噤聲。」
五國外長促請中國為了香港的繁榮穩定，履行其國際承諾及其對香港人民之責任，重新考慮對香港民選議員所採取之行動，並馬上恢復相關議員職務。
五眼聯盟各國還採取了哪些行動？
英國外交、聯邦事務及發展部上周連續兩天發聲明批評中國人大常委會決議，並於12日傳召傳召中國駐英國大使劉曉明，表達英方的深切關注。外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）稱，北京此舉是「騷擾，窒息」香港民主派，損害中國國際形象與香港長期穩定，「明顯違反具法律約束力的《中英聯合聲明》」。
外交部亞洲事務國務大臣奈傑爾·亞當斯（Nigel Adams）12日在英國議會下議院發言說，這是自1997年以來，英國第三次認定中國違反《聯合聲明》，也是過去六個月內第二次作出此判斷。英國將「繼續考慮」對中國大陸和香港官員施加「馬格尼茨基式」制裁。
加拿大則在批評中國人大常委會決定之際，同步公布專項簽證措施，對香港留學生和年輕人留學並定居加拿大提供便利，是繼英國公布「香港BNO簽證」政策，和澳大利亞放寬港人移民簽證之後，又一個英聯邦國家對港人提供移民優待。移民部長門蒂西諾（Marco Mendicino）接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時又表示，加拿大不會因為政治庇護申請人被香港當局以《香港國安法》起訴，而拒絶其庇護申請。
澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）上周要求中國讓香港立法會繼續成為法治與「一國兩制」原則的關鍵支柱。針對北京其後批評澳大利亞在香港和新疆事務上「挑頭或參與搞針對中國的共同行動」，總理莫里森（Scott Morrison）星期四稱，澳大利亞將繼續忠於自我，「我們永遠是澳大利亞」。
新西蘭這次參與五眼聯盟聯合聲明則是其首次就中國人大常委會決議表態。但執政黨與在野黨最近一同促請剛強勢連任不久的總理阿德恩（Jacinda Ardern）同意採納「香港救生筏」計劃，接濟受到政治迫害的香港年輕人。
美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）11日評論說，「一國兩制」如今只是用來掩人耳目，為中共在香港實行一黨專政護航的「遮羞葉」。華府不排除根據美國《香港人權與民主法》、《香港自治法》和《關於香港正常化的總統行政令》，進一步甄別參與窒礙香港自由人員，並施加制裁。
北京對五眼聯盟各國批評採取什麼態度？
中國外交部發言人汪文斌上周批評「少數幾個國家」對全國人大常委會的決定「妄加指責」，外交部駐香港公署則質問《中英聯合聲明》未有賦權外國干涉香港事務，「反倒是他們自己肆無忌憚違反國際法，毫無底線干涉中國內政，在國際上倒行逆施，無視規則，踐踏公義，毀約退群，欺詐霸凌，到處揮舞制裁大棒，將國內法凌駕於國際法之上」。
外交部駐港公署星期四（19日）進一步稱：「英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。其他外國更沒有資格和權利以《聯合聲明》為借口對香港事務說三道四。」
目前北京對澳大利亞的反應似乎最為激烈。《悉尼先驅晨報》星期四報道，中國駐澳大利亞大使館向該報所屬之第九頻道媒體集團送交一份文件，當中詳列14項澳中關係爭端，並稱一位中國使館職員在堪培拉舉行的一場記者座談會上說：「中國很憤怒。你要把中國打成敵人，中國就給你當敵人。」
報道說，在這份文件中，中國指控澳大利亞在香港、台灣和新疆事務上，與國際場合「主導一場十字軍聖戰」針對中國。中國外交部發言人趙立堅星期二（17日）也羅列澳大利亞對華三項「錯誤言論」，第一項便是「公然違反國際關係基本凖則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益的問題上採取錯誤言行，包括多次在人權理事會等場合就涉疆問題挑頭或參與搞針對中國的共同行動，高調干涉香港國家安全立法問題」。
而在此之前，北京曾不止一次批評英國「反覆炒作英國國民（海外）（BNO）護照問題」，並警告中方將考慮不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。
北京目前尚未針對BNO護照採取行動，但預計這將涉及全國人大常委會修訂或廢除其1996年5月對中國《國籍法》釋法的決定。