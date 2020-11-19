英美澳等五國發香港問題聯合聲明：北京有預謀禁絶反對聲音

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 五眼聯盟成員國外長稱「嚴重關切」北京授權撤銷民主派議員資格的決定。

以美國為首的「五眼聯盟」情報組織成員國外長要求中國撤回人大授權香港特區撤銷四名民主派立法會議員資格的決定，馬上讓四人復職。

美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭五國外長於倫敦時間星期三（11月18日）深夜發表聯合聲明，質疑中國全國人民代表大會常務委員會11日通過的決定「似乎是有預謀行動的一部分」，旨在「讓一切關鍵的批評聲音噤聲」。稍早前，英美兩國警告不排除出台制裁中國與香港特區官員的措施。

中國外交部駐香港公署星期四（19日）「強烈譴責」五國「無端詆譭」人大常委會決定，並稱任何國家企圖脅迫中國讓步，「都是癡心妄想、自不量力，注定失敗」。

人大常委會上周通過上述決議後，香港特區政府即時頒令撤銷四名民主派議員資格，餘下15名泛民主派議員隨即集體辭職。目前香港議會內僅餘一名激進民主派議員和一名中立議員，建制派取得壓倒性優勢。中國港澳事務辦公室副主任張曉明本周做強硬表態，稱人大常委會決議代表著「反中亂港者出局已成為法律規範」。

五眼聯盟的聲明還說了什麼？

聲明稱，人大決議「進一步削弱香港享有的高度自治、權利和自由」，「明顯違反（中國）在具有法律效力，已於聯合國登記的（1984年）《中英聯合聲明》之下，確保香港享有『高度自治』和言論自由權利的國際責任」。

五國外長促請中國為了香港的繁榮穩定，履行其國際承諾及其對香港人民之責任，重新考慮對香港民選議員所採取之行動，並馬上恢復相關議員職務。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國全國人大常委會授權港府撤銷議員資格，民主派斥北京「放棄『一國兩制』」。

五眼聯盟各國還採取了哪些行動？

英國外交、聯邦事務及發展部上周連續兩天發聲明批評中國人大常委會決議，並於12日傳召傳召中國駐英國大使劉曉明，表達英方的深切關注。外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）稱，北京此舉是「騷擾，窒息」香港民主派，損害中國國際形象與香港長期穩定，「明顯違反具法律約束力的《中英聯合聲明》」。

外交部亞洲事務國務大臣奈傑爾·亞當斯（Nigel Adams）12日在英國議會下議院發言說，這是自1997年以來，英國第三次認定中國違反《聯合聲明》，也是過去六個月內第二次作出此判斷。英國將「繼續考慮」對中國大陸和香港官員施加「馬格尼茨基式」制裁。

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）上周要求中國讓香港立法會繼續成為法治與「一國兩制」原則的關鍵支柱。針對北京其後批評澳大利亞在香港和新疆事務上「挑頭或參與搞針對中國的共同行動」，總理莫里森（Scott Morrison）星期四稱，澳大利亞將繼續忠於自我，「我們永遠是澳大利亞」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港版《國安法》登場、選舉押後……香港的民主之路如何走下去？

北京對五眼聯盟各國批評採取什麼態度？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 因為香港，中英關係正在發生長久的改變

報道說，在這份文件中，中國指控澳大利亞在香港、台灣和新疆事務上，與國際場合「主導一場十字軍聖戰」針對中國。中國外交部發言人趙立堅星期二（17日）也羅列澳大利亞對華三項「錯誤言論」，第一項便是「公然違反國際關係基本凖則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益的問題上採取錯誤言行，包括多次在人權理事會等場合就涉疆問題挑頭或參與搞針對中國的共同行動，高調干涉香港國家安全立法問題」。